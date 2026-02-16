রমজান মাসে বাজার করুন পরিকল্পনা অনুযায়ী

আসন্ন রমজান মাসকে কেন্দ্র করে নিত্যপণ্যের বাজারে শুরু হয়ে গেছে বাড়তি ভিড়। এই সময়ে একটু পরিকল্পনা করে বাজার করলে বাজেটের ভেতরে সব দরকারি জিনিস কেনা নিশ্চিত করা সম্ভব। এ মাসের জন্য পরিকল্পিত বাজারসদাই আপনাকে করবে দুশ্চিন্তামুক্ত।
সঠিক পরিকল্পনা ও তালিকা
বাজার করার আগে রান্নাঘর ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে নিন। কোন জিনিসগুলো ফুরিয়ে গেছে আর কোনগুলো এখনো মজুত আছে, তা দেখে একটি তালিকা তৈরি করুন। তালিকা ছাড়া বাজারে গেলে অপ্রয়োজনীয় জিনিস কেনার প্রবণতা বাড়ে। তাই রোজার সময় একটু বুঝেশুনে কেনাকাটা করার চেষ্টা থাকতে হবে, যাতে জরুরি এবং পুষ্টিকর নানা পণ্য কেনা হয়।
মজুতযোগ্য পণ্য একসঙ্গে কিনুন
যেসব জিনিস মজুত করে রাখা যায়; যেমন চাল, ডাল, ছোলা, তেল কিংবা চিনি—এগুলো একসঙ্গে পুরো মাসের জন্য একটু বেশি করে কিনে রাখা ভালো। এতে বারবার বাজারে যাওয়ার ঝামেলা কমে যায় এবং রমজান মাসে ধাপে ধাপে পণ্যের দাম বাড়লেও তেমন দুশ্চিন্তা করতে হবে না। আবার চাল বস্তা ধরে কিনলে দামের ক্ষেত্রে কিছুটা সাশ্রয় হয়।
বেসনের স্বাস্থ্যকর বিকল্প
রমজান মাসে ইফতারের অন্যতম অনুষঙ্গ হলো বেসন। এ সময় বাজারে বেসনের দাম যেমন বাড়ে, তেমনি এর মান নিয়ে থেকে যায় সংশয়। তাই স্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে ছোলার ডাল ও খেসারির ডাল কিনে বাড়িতে বা ভাঙিয়ে নিতে পারেন। এতে ভেজালমুক্ত স্বাস্থ্যকর ইফতারি তৈরি করা সম্ভব।
দামের তুলনা ও ছাড় দেখে কেনা
যেকোনো পণ্য কেনার সময় ওজনের সঙ্গে দামের তুলনা করে নেওয়া জরুরি। অনেক সময় বড় প্যাকেটের চেয়ে ছোট প্যাকেটে ছাড় বেশি থাকে। এ ছাড়া সুপারশপগুলোর মেম্বারশিপ পয়েন্ট বা অনলাইন শপের ডিসকাউন্ট অফারগুলো কাজে লাগাতে পারেন। তা ছাড়া বর্তমানে অনেক ফেসবুক পেজ সরাসরি খামার থেকে তাজা পণ্য কম দামে সরবরাহ করে। সেদিকেও আপনি নজর রাখতে পারেন।
বাজার ও পুষ্টি সচেতনতা
রান্নার উপকরণগুলো রোজার শেষ মুহূর্তের জন্য ফেলে না রেখে আগেভাগে কিনে ফেলুন। সাদা চিনি এবং সাদা আটার বদলে লাল চিনি ও লাল আটা কেনার চেষ্টা করুন। নুডলস অথবা পাস্তা কেনার ক্ষেত্রে হোল গ্রেইন বেছে নেওয়া হার্টের স্বাস্থ্য এবং ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে সহায়ক। এ ছাড়া প্যাকেটজাত সস কিংবা ড্রেসিং কেনার সময় তাতে চিনি ও লবণের পরিমাণ কতটুকু আছে, তা লেবেল দেখে নিশ্চিত হয়ে নিন।
সংরক্ষণ ও পরিচ্ছন্নতা
কাঁচা মাছ, মাংস ও শাকসবজি বাসায় এনে ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে তবেই সংরক্ষণ করুন। ফলমূল কিংবা সবজি কাঁচা খাওয়ার আগে লবণ অথবা ভিনেগার মেশানো পানিতে কিছুক্ষণ ডুবিয়ে রাখলে রোগবালাইয়ের ঝুঁকি কমে যায়।
সূত্র: হিউম্যান অ্যাপারেলস ও অন্যান্য
সপ্তাহের শেষে ছুটির দিনে পুরো বাড়ি অগোছালো দেখে কাজ শুরু করার কথা ভাবলেই পাহাড় সমান ক্লান্তি নেমে আসে। আলমারি থেকে উপচে পড়া জামাকাপড় আর টেবিল-ভর্তি জিনিসের ভিড়ে ঘরের সৌন্দর্য হারানো এখন প্রায় সব বাড়িরই চেনা দৃশ্য।২ ঘণ্টা আগে
ধীরে ধীরে চলে আসছে গরমের দিন। রান্না করা খাবার বাইরে রাখলে নষ্ট হবে না, সে সময়ও চলে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। তাই আবারও ফিরে যেতে হবে নিয়ম মেনে ফ্রিজে খাবার রাখার দিনে। গরম খাবার ফ্রিজে রাখা নিয়ে আমাদের অনেকের মনে একটা চিরচেনা ভয় কাজ করে। মনে করা হয়, গরম খাবার ফ্রিজে রাখলে ফ্রিজ নষ্ট হয়ে যায় কিংবা খাবার...১৬ ঘণ্টা আগে
রেটিনলসমৃদ্ধ প্রসাধনীর কথা প্রায় সবারই জানা। বিশেষ করে সেরাম। কিন্তু ত্রিশের পর যাঁরা রেটিনল সেরাম ব্যবহারের কথা ভাবছেন, তাঁদের জানিয়ে রাখি, মুখে মাখার চেয়ে পান করলে রেটিনল আরও ভালো ফল দেয়। চোখ কপালে তোলার কারণ নেই। রেটিনল জুস এখন ট্রেন্ডি হয়ে উঠেছে। বাজারে পাওয়া এ জুস পানে আপত্তি থাকলে ঘরেই...১ দিন আগে
বরইয়ের মৌসুমে প্রায়ই বাড়িতে আনা হয় এ ফলটি। পুষ্টিগুণে ভরপুর এ ফলটি দিয়ে সালাদ তৈরি করে খেতে পারেন। কীভাবে তৈরি করবেন? জানাচ্ছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।...১ দিন আগে