ঘর গোছাতে ম্যাজিক ফর্মুলা

ঘর গোছাতে ম্যাজিক ফর্মুলা
সপ্তাহের শেষে ছুটির দিনে পুরো বাড়ি অগোছালো দেখে কাজ শুরু করার কথা ভাবলেই পাহাড় সমান ক্লান্তি নেমে আসে। আলমারি থেকে উপচে পড়া জামাকাপড় আর টেবিল-ভর্তি জিনিসের ভিড়ে ঘরের সৌন্দর্য হারানো এখন প্রায় সব বাড়িরই চেনা দৃশ্য। তবে এই মুশকিল আসানের চেষ্টা করে দেখতে পারেন জনপ্রিয় ‘৫×৪’ পদ্ধতি।

৫×৪ পদ্ধতি আসলে কী

এই পদ্ধতিতে পুরো কাজকে চারটি ভাগ করা হয়। সেসব ভাগের প্রতিটির জন্য বরাদ্দ থাকে মাত্র ৫ মিনিট। এভাবে চারটি কাজ ২০ মিনিটে শেষ করা হয়।

যেভাবে শুরু করবেন

অবশ্যই টাইমার সেট করে কাজ শুরু করুন।

  • ধাপ ১: ৫ মিনিটে ঘরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা কাপড়গুলো সবার আগে গুছিয়ে নিন।
  • ধাপ ২: এর পরের ৫ মিনিটে রান্নাঘরের কাউন্টার এবং ডাইনিং টেবিলের ওপরের বাড়তি কৌটা ও নোংরা দ্রুত পরিষ্কার করুন।
  • ধাপ ৩: পরের ৫ মিনিটে ড্রয়িংরুমের সোফা এবং সেন্টার টেবিল থেকে অপ্রয়োজনীয় কাগজ ও জঞ্জাল বিদায় করুন।
  • ধাপ ৪: শেষ ৫ মিনিটে সিঙ্কে জমে থাকা বিভিন্ন বাসন ধুয়ে ফেলুন কিংবা শুকনো কাপড়গুলো ভাঁজ করে ফেলুন।

এই পদ্ধতি যে কারণে সেরা

সময়সাপেক্ষ কাজ দেখে আমাদের মস্তিষ্ক ঘাবড়ে যায়। কিন্তু মাত্র ৫ মিনিটের ছোট ছোট লক্ষ্য নির্ধারণ করলে কাজের প্রতি ভয় পুরো কেটে যায়। ২০ মিনিট শেষে যখন দেখবেন, ঘরটি আগের চেয়ে অনেক গোছানো লাগছে, তখন আপনার মানসিক প্রশান্তি ও আত্মবিশ্বাস—দুই-ই বেড়ে যাবে।

