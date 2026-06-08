ভ্যাপসা গরমে ত্বক উজ্জ্বল ও সতেজ রাখতে করণীয়

মাঝেমধ্যে বৃষ্টি হলেও ভ্যাপসা গরম থেকে যাচ্ছে। এই সময় অতিরিক্ত তাপ ও ঘামের কারণে ত্বকে নানা রকম পরিবর্তন দেখা যায়। একটু অসচেতন হলেই এ সময় ত্বক তার স্বাভাবিক লাবণ্য হারিয়ে ফেলে। তাই রোদে পোড়া ভাব, গাঢ় ট্যান, ফুসকুড়ি কিংবা র্যাশ এবং ব্রণের মতো বিরক্তিকর সমস্যাগুলো থেকে এ সময় ত্বক সুরক্ষিত রাখা জরুরি।
গরম ও আর্দ্রতা বাড়লে ত্বকের সিবাম গ্রন্থি সক্রিয় হয়ে অতিরিক্ত তেল তৈরি করে। এই তেল, ঘাম ও ধুলাবালু মিলে রোমকূপ বন্ধ করে দেয়। ফলে তৈলাক্ত ত্বকে ব্রণের সমস্যা বাড়ে। এ ছাড়া সূর্যের ক্ষতিকর অতিবেগুনি রশ্মির কারণে ত্বকে মেলানিন বেড়ে যায়, যা ত্বক কালচে বা ট্যানড করে তোলে।
সঠিক ফেসওয়াশ ব্যবহার ও রূপচর্চা গরমে ত্বকের অতিরিক্ত তৈলাক্ত ভাব দূর করতে দিনে অন্তত দুবার মাইল্ড, অ্যালকোহলমুক্ত এবং পিএইচ ভারসাম্যযুক্ত ফেসওয়াশ ব্যবহার করুন। শুষ্ক ত্বকের জন্য ফেনা হয় না এমন ফেসওয়াশ ভালো। এ সময় ভারী ক্রিম-বেসড পণ্যের বদলে ওজনে হালকা এবং তেলহীন জেল-বেসড বা ওয়াটার-বেসড ময়শ্চারাইজার ও কসমেটিকস ব্যবহার করুন।
ভিটামিন সি বা অন্য কোনো ভালো অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সেরাম ত্বকে কোলাজেন বাড়াতে এবং সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মি থেকে ত্বক বাঁচাতে জাদুর মতো কাজ করে।
দিনে বারবার মুখে পানির ঝাপটা দিন অথবা সঙ্গে একটি ফেশিয়াল মিস্ট রাখুন। রাতে ঘুমানোর আগে হাইড্রেটিং ফেস মাস্ক ব্যবহার করতে পারেন। সঙ্গে শরীর ভেতর থেকে আর্দ্র ও টক্সিনমুক্ত রাখতে দৈনিক ২-৩ লিটার পানি পান করুন। ডায়েটে রাখুন ডাবের পানি, টক দই বা মাঠার মতো পানীয়।
ত্বকের মরা চামড়া এবং জমে থাকা তেল দূর করতে সপ্তাহে অন্তত দুবার মৃদু স্ক্রাব দিয়ে আলতো করে মুখ, ঠোঁট ও ঘাড় এক্সফোলিয়েট করুন। ঘরে বা বাইরে—যেখানেই থাকুন না কেন, এসপিএফ ৩০ থেকে ৫০ সমৃদ্ধ সানস্ক্রিন ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক। এটি অকালবার্ধক্য ও বলিরেখা রোধ করে।
মুখের টি-জোন অর্থাৎ কপাল ও নাকে তেল বেশি জমে। রোমকূপ বন্ধ হওয়া রোধ করতে শসা বা অ্যালোভেরাসমৃদ্ধ হালকা টোনার ব্যবহার করুন।
গরমের দিনেও ময়শ্চারাইজার জরুরি। প্রতিদিন গোসলের ঠিক পরপরই একটি নন-গ্রিজি বা তেলহীন লাইটওয়েট ময়শ্চারাইজার পুরো শরীরে লাগিয়ে নিন।
গরমে সিনথেটিক কাপড় এড়িয়ে চলুন। হালকা রঙের ঢিলেঢালা সুতি পোশাক পরলে বাতাস চলাচল করতে পারে। এতে ঘামাচি বা ত্বকের সংক্রমণ থেকে সহজে বাঁচা যায়।
পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে রাতে ঘুমানোর আগে ঠান্ডা পানিতে গোসল করে নিন। এতে সারা দিনের জমে থাকা ময়লা ও ঘাম দূর হবে এবং ত্বক সুস্থ থাকবে।
এই ঋতুতে ত্বকের যে ক্ষতি হয়, তা সঠিক রূপচর্চা ও সুষম খাদ্যাভ্যাসের মাধ্যমে পুনরুদ্ধার সম্ভব। এই গ্রীষ্মে সহজ নিয়মগুলো মেনে চলুন এবং প্রাকৃতিকভাবে নিজেকে রাখুন উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত।
সূত্র: স্কিনক্র্যাফট ও অন্যান্য
ফুটবল বিশ্বকাপ শুরু ১১ জুন। তবে সেই আমেজ টের পাওয়া যাচ্ছে। কেউ কিনছেন প্রিয় দলের জার্সি, আবার কেউ কিনছেন পতাকা। এর মধ্য়ে আবার অনেকে প্রিয় ফুটবল তারকার চুলের ছাঁট দেখিয়ে বিভিন্ন সেলুনে চুল ছাঁটার পরিকল্পনাও করছেন।১ মিনিট আগে
চা তৈরির পর সাধারণত টি ব্যাগ চলে যায় ডাস্টবিনে। কিন্তু চায়ের পাতায় বা টি ব্যাগে থাকা প্রাকৃতিক উপাদান অনেক ক্ষেত্রে পুনরায় ব্যবহার করা যায়। যেভাবে ব্যবহার করবেন—১ ঘণ্টা আগে
বিশ্বজুড়ে ভ্রমণপ্রেমীদের মধ্যে নতুন এক প্রবণতা দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। অনেকেই এখন শুধু নতুন জায়গা দেখার জন্য নয়, বরং যত বেশি সম্ভব দেশ ভ্রমণের লক্ষ্য নিয়ে পথে নামছেন। এই ‘কান্ট্রি কাউন্টার’ বা দেশ-গণনাকারী ভ্রমণকারীদের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে।১৩ ঘণ্টা আগে
বিশ্বজুড়ে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে হরর চলচ্চিত্রের জনপ্রিয়তা দ্রুত বাড়ছে। বিশেষ করে জেনারেশন জেড বা ১৯৯৭ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে জন্ম নেওয়া তরুণদের কাছে এই ঘরানার সিনেমা এখন অন্যতম আকর্ষণ।১৪ ঘণ্টা আগে