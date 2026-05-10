Ajker Patrika
ফিচার

স্পর্শ কি কষ্ট কমানোর ওষুধ? জেনে নিন, নিঃসঙ্গ জীবনে স্পর্শের বিকল্প কী

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা 
আপডেট : ১০ মে ২০২৬, ১০: ৫৩
স্পর্শ কি কষ্ট কমানোর ওষুধ? জেনে নিন, নিঃসঙ্গ জীবনে স্পর্শের বিকল্প কী
জন্মের প্রথম মুহূর্ত থেকে শুরু করে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মানুষের স্পর্শ আমাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে এক অনিবার্য ভূমিকা পালন করে। ছবি: ম্যাগনিফিক

মানুষের এক আদিম ও মৌলিক চাহিদা হলো ‘স্পর্শ’। জন্মের প্রথম মুহূর্ত থেকে শুরু করে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মানুষের স্পর্শ আমাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে এক অনিবার্য ভূমিকা পালন করে। বর্তমানের যান্ত্রিক ও বিচ্ছিন্ন জীবনে আমরা ক্রমশ এই মানবিক ছোঁয়া থেকে দূরে সরে যাচ্ছি, যা জন্ম দিচ্ছে ‘টাচ ডিপ্রাইভেশন’ বা স্পর্শহীনতার মতো এক নীরব সংকটের। অনেক কষ্টের মুহূর্তে বা কান্নার মুহূর্তে কেউ জড়িয়ে ধরলে বা কাঁধে হাত রাখলে আমাদের ভালো লাগে। আস্থা পাওয়া যায়। কিন্তু কেন কষ্টের মুহূর্তে কেউ স্পর্শ করলে ভালো লাগে, তা জানেন কি?

বিজ্ঞানের চোখে স্পর্শের গুরুত্ব

প্রবল মানসিক চাপের সময় প্রিয় কারও স্পর্শে আমাদের মস্তিষ্ক দ্রুত শান্ত হয়ে যায়। ছবি: পেক্সেলস
প্রবল মানসিক চাপের সময় প্রিয় কারও স্পর্শে আমাদের মস্তিষ্ক দ্রুত শান্ত হয়ে যায়। ছবি: পেক্সেলস

স্পর্শ শুধু একটি অনুভূতি নয়, এটি আমাদের বেঁচে থাকার অন্যতম প্রধান মাধ্যম। জন্মের পর মায়ের শরীরের উষ্ণ স্পর্শ শিশুর শরীরের তাপমাত্রা, হৃৎস্পন্দন ও শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক রাখতে সাহায্য করে। অন্যদিকে, যেসব শিশু পর্যাপ্ত স্পর্শ পায় না, তাদের শারীরিক বৃদ্ধি ও মস্তিষ্কের বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। কারও সঙ্গে হাত মেলানো বা আলিঙ্গন করার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শরীরে অক্সিটোসিন বা ভালোবাসার হরমোন নিঃসৃত হয়। এটি মানসিক চাপ কমায় এবং মানুষের প্রতি বিশ্বাস ও আত্মিক বন্ধন দৃঢ় করে। বিভিন্ন পরীক্ষায় দেখা গেছে, প্রবল মানসিক চাপের সময় প্রিয় কারও হাত ধরলে আমাদের মস্তিষ্ক দ্রুত শান্ত হয়ে যায়। এমনকি অপরিচিত কেউ সমব্যথী হয়ে হাত ধরলেও তা কাজ করে।

জীবনে আসলে কজন বন্ধু প্রয়োজন?জীবনে আসলে কজন বন্ধু প্রয়োজন?

যখন ছোঁয়ার অভাব অসুখ হয়ে দাঁড়ায়

আমরা যখন দীর্ঘদিন মানবিক সান্নিধ্য বা স্পর্শ থেকে বঞ্চিত থাকি, তখন শরীর ও মনে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে শুরু করে। পর্যাপ্ত স্পর্শের অভাব আমাদের রোগ প্রতিরোধক্ষমতা দুর্বল করে দিতে পারে। ফলে স্পর্শবঞ্চিত মানুষ ছোঁয়াচে রোগে বেশি আক্রান্ত হন। স্পর্শহীনতা সরাসরি বিষণ্নতা, উৎকণ্ঠা ও অতিরিক্ত উত্তেজনার সঙ্গে যুক্ত। এটি মানুষের আচরণ আক্রমণাত্মক ও রুক্ষ করে তুলতে পারে। নিয়মিত আলিঙ্গন বা স্পর্শ রক্তচাপ কমাতে এবং হৃৎপিণ্ড সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। এর অভাবে হৃদ্‌রোগের ঝুঁকি বাড়ে।

কর্মক্ষেত্র ও শিক্ষাজীবনে স্পর্শের প্রভাব

আশ্চর্যজনক হলেও সত্য, একটি সাধারণ পিঠ চাপড়ানো বা করমর্দন আমাদের কর্মক্ষমতা বাড়িয়ে দিতে পারে। যেসব দলের খেলোয়াড়েরা একে অপরকে বেশি হাই-ফাইভ দেন বা আলিঙ্গন করেন, তাঁদের জয়ের হার অন্যদের চেয়ে বেশি। ক্লাসরুমে শিক্ষক যদি কোনো শিক্ষার্থীর কাঁধে হাত রেখে উৎসাহ দেন, তবে সেই শিক্ষার্থীর শেখার আগ্রহ ও আত্মবিশ্বাস বহুগুণ বেড়ে যায়। এমনকি রেস্টুরেন্টে ওয়েটার যদি খদ্দেরের কাঁধে আলতো করে হাত রেখে কথা বলেন, তবে খদ্দের খুশি হয়ে বেশি বকশিশ দেয় বলে গবেষণায় প্রমাণিত।

নিঃসঙ্গ জীবনে স্পর্শের বিকল্প কী

যাদের জীবনে প্রিয় মানুষের সান্নিধ্য কম, তারাও কিছু উপায়ে এই অভাব পূরণ করতে পারে। কীভাবে?

ম্যাসাজ থেরাপি

ম্যাসাজ আমাদের শরীরের টিস্যুগুলো উদ্দীপিত করে এবং মানসিক প্রশান্তি আনে। এটি স্পর্শহীনতা কাটানোর চমৎকার পেশাদার উপায়।

পোষা প্রাণী

বিড়াল বা কুকুরকে আদর করা বা কোলে নেওয়া অনেকটা মানুষের স্পর্শের মতোই হরমোন নিঃসরণে সাহায্য করে।

ওয়েটেড ব্ল্যাঙ্কেট

ঘুমানোর সময় কিছুটা ভারী কম্বল ব্যবহার করলে শরীরে যে চাপ পড়ে, তা অনেকটা আলিঙ্গনের অনুভূতি দেয় এবং স্নায়ুতন্ত্র শান্ত করে।

নিজের যত্ন

গরম পানিতে গোসল করা, হারবাল চা পান করা কিংবা নিজেকে নিজে জড়িয়ে ধরা—এগুলো সাময়িকভাবে হলেও আরামদায়ক হতে পারে।

স্পর্শ হলো হৃদয়ের ভাষা, যা শব্দের চেয়ে শক্তিশালী। এটি আমাদের সুরক্ষা দেয়, সাহস জোগায় এবং সুস্থ রাখে। তবে মনে রাখা জরুরি, স্পর্শের ক্ষেত্রে ‘সম্মতি’ বা কনসেন্ট সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আপনি যখন কাউকে পরম মমতায় জড়িয়ে ধরছেন, তখন তা যেন শুধু ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ হয়। যান্ত্রিক এই পৃথিবীতে প্রিয়জনকে সময় দিন, হাতে হাত রাখুন; কারণ, একটি উষ্ণ আলিঙ্গন হয়তো আপনার বা আপনার প্রিয়জনের জীবন আরও সুন্দর ও দীর্ঘস্থায়ী করে তুলতে পারে।

সূত্র: সাইকোলজি টুডে, স্টার্স ইনসাইডার

বিষয়:

সম্পর্কমানুষমানসিক স্বাস্থ্যজেনে নিন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সংবিধি না হওয়া পর্যন্ত ববিতে শিক্ষকদের পদোন্নতি হচ্ছে না: সিন্ডিকেট সভার সিদ্ধান্ত

সংবিধি না হওয়া পর্যন্ত ববিতে শিক্ষকদের পদোন্নতি হচ্ছে না: সিন্ডিকেট সভার সিদ্ধান্ত

‘এভাবে হাসলে হবে না, একেবারে বাড়িতে পাঠিয়ে দেব’

‘এভাবে হাসলে হবে না, একেবারে বাড়িতে পাঠিয়ে দেব’

বদলে গেল এক্স হ্যান্ডলের বায়ো, তবে কি পরাজয় মেনে নিলেন মমতা

বদলে গেল এক্স হ্যান্ডলের বায়ো, তবে কি পরাজয় মেনে নিলেন মমতা

পুলিশ সদস্যকে মারধর: ঢাকার উত্তরা থেকে বিএনপি নেতা গ্রেপ্তার

পুলিশ সদস্যকে মারধর: ঢাকার উত্তরা থেকে বিএনপি নেতা গ্রেপ্তার

মক্কার হারাম এলাকার সীমানা কতটুকু, প্রবেশের নিয়ম কী

মক্কার হারাম এলাকার সীমানা কতটুকু, প্রবেশের নিয়ম কী

সম্পর্কিত

সরিষাবাটায় ইলিশ মাছের পাতলা ঝোল

সরিষাবাটায় ইলিশ মাছের পাতলা ঝোল

আজকের রাশিফল: ফেসবুকে ভাইরাল হওয়ার সম্ভাবনা, বিকেলে রোমান্সের যোগ

আজকের রাশিফল: ফেসবুকে ভাইরাল হওয়ার সম্ভাবনা, বিকেলে রোমান্সের যোগ

স্পর্শ কি কষ্ট কমানোর ওষুধ? জেনে নিন, নিঃসঙ্গ জীবনে স্পর্শের বিকল্প কী

স্পর্শ কি কষ্ট কমানোর ওষুধ? জেনে নিন, নিঃসঙ্গ জীবনে স্পর্শের বিকল্প কী

সেরা ট্রাভেল কনটেন্ট ক্রিয়েটর হিসেবে সম্মানিত হলেন সালাহউদ্দিন সুমন

সেরা ট্রাভেল কনটেন্ট ক্রিয়েটর হিসেবে সম্মানিত হলেন সালাহউদ্দিন সুমন