স্কয়ার গ্রুপে চাকরি, আকর্ষণীয় বেতনসহ থাকছে নানা সুবিধা

স্কয়ার গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেড জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ‘মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট (ফ্যাক্টরি)’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। ইতিমধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ১৩ মে, ২০২৬ পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট (ফ্যাক্টরি)।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: নার্সিং, চিকিৎসা অনুষদ বা অনুরূপ কোনো বিষয়ে ডিপ্লোমা পাস হতে হবে।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে দুই বছর।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩০ বছর।
কর্মস্থল: মানিকগঞ্জ।
বেতন: আকর্ষণীয়।
অন্যান্য সুবিধা: কোম্পানির নীতি অনুযায়ী আকর্ষণীয় ও প্রতিযোগিতামূলক সুযোগ-সুবিধার প্যাকেজ প্রদান করা হবে।
আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৩ মে, ২০২৬।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
