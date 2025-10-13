Ajker Patrika
> জীবনধারা
> জেনে নিন

ময়শ্চারাইজার কেনার আগে জেনে নিন

ফিচার ডেস্ক
শরৎকাল থেকেই ত্বক ধীরে ধীরে শুষ্ক হতে শুরু করে। ফলে এ সময় ভালো মানের ময়শ্চারাইজার খুঁজতে শুরু করেন ত্বক সচেতনেরা। অনেকের ধারণা, ত্বক আর্দ্র রাখতে যেকোনো ধরনের ময়শ্চারাইজার কিনলেই চলে। কিন্তু বিষয়টা তেমন নয়। ময়শ্চারাইজার কেনার আগে কিছু বিষয় খেয়াল রাখা জরুরি।

ত্বকের ধরন অনুযায়ী ময়শ্চারাইজার নির্বাচন করা গুরুত্বপূর্ণ। ত্বক শুষ্ক, তৈলাক্ত, সাধারণ বা মিশ্র—যে ধরনেরই হোক না কেন, সে অনুযায়ী ময়শ্চারাইজার বাছাই করুন। সাধারণ এবং তৈলাক্ত ত্বকের জন্য হালকা ও নন-গ্রিজি ময়শ্চারাইজার ভালো। অন্যদিকে শুষ্ক ত্বকের জন্য ভারী ও ক্রিমযুক্ত ফর্মুলা আদর্শ মনে করা হয়।

সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মি থেকে ত্বক রক্ষা করতে এসপিএফ যুক্ত ময়শ্চারাইজার ব্যবহার করা জরুরি। সেই সঙ্গে ময়শ্চারাইজারের সুগন্ধি নিয়েও ভাবা উচিত। আপনার ত্বক সংবেদনশীল কিংবা ব্রণপ্রবণ হলে সুগন্ধিযুক্ত ময়শ্চারাইজার এড়িয়ে চলতে হবে।

ময়শ্চারাইজারের গায়ে থাকা লেবেল দেখে নেওয়াও গুরুত্বপূর্ণ। ‘অ্যালার্জি পরীক্ষিত’ লেবেল যুক্ত ময়শ্চারাইজার বেছে নিতে হবে। কারণ, এগুলো ত্বকের রোমকূপ বন্ধ করে না এবং অ্যালার্জির ঝুঁকিও কম।

সূত্র: ডার্মস্টোর ও গার্নিয়ার ইউএসএ

বিষয়:

ত্বকের যত্ন





