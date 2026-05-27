মাংস কাটার পর ঘর আবারও ঝকঝকে করার সহজ উপায়

ঈদুল আজহার অন্যতম বড় আয়োজন কোরবানির মাংস কাটা। ব্যস্ততা শুরু হয় কোরবানির পশু জবাইয়ের পর থেকে। মাংস কাটাকুটি, কিমা করা ও তা বণ্টন করার সময় ঘরের বা বারান্দার মেঝেতে এবং কাঠের আসবাবপত্রে রক্তের দাগ লেগে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। শহরে অনেকেই বাসার গ্যারেজ কিংবা বারান্দায় মাংস কাটার কাজ করেন। মাংস কাটার পর রক্তের দাগ দ্রুত তুলে ফেলা উচিত। কোরবানির ঈদের এই ব্যস্ততার মাঝে ঘরদোর ও আসবাবপত্র দাগমুক্ত এবং পরিচ্ছন্ন রাখার কিছু সহজ ঘরোয়া উপায় জেনে রাখা ভালো।
মাংস কাটার পর মেঝে বা দেয়ালঘেঁষে থাকা টাইলসের দাগ দূর করতে যে পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করতে পারেন—
যেকোনো রাসায়নিক বা ডিটারজেন্ট পুরো কাপড়ে বা মেঝেতে ব্যবহারের আগে এক কোনায় বা অল্প জায়গায় ব্যবহার করে পরীক্ষা করে নিন। কাপড় বা টাইলসের রং উঠে গেলে সে রাসায়নিক বা ডিটারজেন্ট ব্যবহার করবেন না।
টাইলস, ইট, কংক্রিট বা পাথরের মেঝে হলে
এ ধরনের মেঝেতে রক্ত লাগলে প্রথমে ঠান্ডা পানিতে স্পঞ্জ ভিজিয়ে রক্ত ভালোভাবে মুছে নিন। এরপরও যদি কোনো দাগ থেকে যায়, তবে কুসুম গরম পানিতে সাধারণ ডিটারজেন্ট বা ওয়াশিং সোডা মিশিয়ে নিন। মিশ্রণটি দিয়ে ব্রাশের সাহায্যে দাগের ওপর ভালো করে ঘষে পরিষ্কার করুন এবং সবশেষে পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।
মার্বেল পাথর
মার্বেল পাথরের মেঝে থেকে দাগ তোলা কিছুটা সংবেদনশীল। প্রথমে ঠান্ডা পানি দিয়ে রক্ত মুছে নিন। এরপরও দাগ থাকলে পানি, গুঁড়া ডিটারজেন্ট ও হাইড্রোজেন পার অক্সাইড একসঙ্গে মিশিয়ে একটি ঘন পেস্ট বা প্রলেপ তৈরি করুন। দাগের ওপর এই পেস্ট পুরু করে লেপে দিন এবং এটি যেন দ্রুত শুকিয়ে না যায়, সে জন্য ভেজা কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখুন। দাগ পুরোপুরি উঠে গেলে পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে শুকিয়ে নিন।
টাইলসের জোড় বা গ্রাউট
টাইলসের ফাঁকে বা জোড়াতালির মাঝে রক্ত ঢুকে লালচে হয়ে থাকলে তা সাধারণ উপায়ে উঠতে চায় না। এই দাগ দূর করতে একটি ভেজা টুথব্রাশে সামান্য বেকিং সোডা বা ক্লিনজার নিয়ে টাইলসের ফাঁকে আলতো করে ঘষুন। এতেও যদি দাগ না যায়, তবে সামান্য ক্লোরিন ব্লিচ ব্যবহার করে ঘষে পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।
মাংস কাটার সময় বা কিমা করার জন্য অনেকেই কাঠের টেবিল বা তেঁতুল কাঠের গুঁড়ি ব্যবহার করে থাকেন। অসাবধানতায় এই কাঠ বা কাঠের মেঝেতে রক্তের দাগ লাগলে যেভাবে পরিষ্কার করবেন—
সূত্র: ইউনিভার্সিটি অব জর্জিয়া
ছবি: পেক্সেলস
