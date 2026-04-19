আজকের রাশিফল: তেলের পাম্পে মিটার দেখে হার্ট অ্যাটাকের শঙ্কা, দাঁত কেলিয়ে হাসুন

মেষ
আপনার রাশির অধিপতি মঙ্গল আজ একটু বেশিই মেজাজি। পকেটে টান থাকলেও মনে হবে আপনিই এই পাড়ার সম্রাট। তবে সাবধান! আজ ভুলেও তেলের পাম্পের দিকে আড়চোখে তাকাবেন না, পাম্পের মিটারে তেলের দাম বাড়ার গতি দেখে হার্ট অ্যাটাক হতে পারে। প্রেমিকার সঙ্গে রিকশায় না চড়ে ‘হ্যান্ড-হোল্ডিং ওয়াক’ বা হাঁটার পরামর্শ দিন; এতে ‘রোমান্টিকতা’ বাড়বে আর আপনার ‘ব্যায়াম’ ও ‘টাকা সাশ্রয়’ দুই-ই হবে। আজ কোনো অবস্থাতেই সিএনজিচালিত অটোচালকের সঙ্গে তর্কে যাবেন না, তারা মঙ্গলের চেয়েও বেশি তেতে আছে।
বৃষ
বৃষ রাশির জাতকদের আজ রাজকীয় ভোজের যোগ আছে। তবে ট্র্যাজেডি হলো, রেস্তোরাঁর বিল দেওয়ার সময় আপনার মানিব্যাগটি হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার এক অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা প্রদর্শন করতে পারে। অফিসের বস আজ আপনার ওপর খড়গহস্ত হতে পারেন, তাই তিনি ভুল বললেও দাঁত বের করে হাসুন। মনে রাখবেন, রাগলে আপনারই রক্তচাপ বাড়বে, বসের হাইপারটেনশন হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।
মিথুন
আজ আপনার বাচালতা বা কথা বলার শক্তি তুঙ্গে থাকবে। কিন্তু সেই কথা যদি তেলের দাম বা রাজনীতি নিয়ে হয়, তবে লোকে আপনাকে পাগল ভাবতে পারে। বন্ধুদের আড্ডায় আজ আপনিই মধ্যমণি। কারণ, অন্যদের পকেটে টাকা নেই আর আপনি অন্তত পকেটে হাত ঢুকিয়ে রাখার অভিনয়টা ভালো পারেন। বিকেলে কোনো এক অজানা সূত্র থেকে বিনা পয়সায় চা খাওয়ার দাওয়াত পেতে পারেন, ছাড়বেন না! পুরো দিনটি একবারও ‘তেলের দাম’ শব্দ দুটি উচ্চারণ না করে কাটান।
কর্কট
মানসিকভাবে আজ আপনি অনেকটা বর্ষার আকাশের মতো—কখনো মেঘ, কখনো বৃষ্টি। ফেসবুকের নিউজফিড স্ক্রল করা বন্ধ করুন, বিশেষ করে তেলের দামের মিম দেখলে আপনার কান্না পেতে পারে। আজ আপনার বাড়িতে হঠাৎ এমন কিছু মেহমান আসতে পারে, যারা এসে শুধু আপনার ফ্রিজের দই-মিষ্টিই শেষ করবে না, সঙ্গে কীভাবে সঞ্চয় করতে হয়, সেই অমর বাণী দিয়ে যাবে। মেহমান আসার আগে ফ্রিজ খালি করে ফেলুন।
সিংহ
সিংহের মতো গর্জন করার ইচ্ছা জাগলেও আজ বিড়ালের মতো মিউ মিউ করে চুপ থাকাই শ্রেয়। বিশেষ করে স্ত্রীর সামনে তেলের বাজারের হিসাব দিতে যাবেন না, দিলে আপনার সিংহাসন আজ ডাইনিং টেবিল থেকে মেঝেতে নেমে আসতে পারে। আজ আপনার লটারিতে জেতার সম্ভাবনা ঠিক ততটুকুই, যতটুকু তেলের দাম কমার সম্ভাবনা। তবে রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া দশ টাকার নোটে আজ আপনি স্বর্গীয় সুখ অনুভব করতে পারেন।
কন্যা
আজ আপনি অসম্ভব খুঁতখুঁতে থাকবেন। চায়ের কাপে চিনি ০.৫ গ্রাম কম কেন থেকে শুরু করে দেশের জিডিপি—সবকিছুতেই আপনি খুঁত খুঁজে পাবেন। অফিসের সহকর্মীদের সঙ্গে তর্ক এড়িয়ে চলুন। কারণ, তারা আপনার লজিক বুঝবে না। দিন শেষে এক কাপ কড়া কফি আর একটা ভালো সাইকোলজিক্যাল থ্রিলার সিনেমা আপনার মেজাজ ঠিক করে দিতে পারে। নিজের বাইক বা গাড়ির মাইলেজ চেক করবেন না, হতাশ হবেন।
তুলা
ব্যালেন্স বজায় রাখা আপনার মজ্জাগত স্বভাব, কিন্তু আজকের বাজারের অস্থিরতার সঙ্গে নিজের খরচের ব্যালেন্স করতে গিয়ে আপনার তরাজু বা পাল্লা ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হবে। অবিবাহিতদের বিয়ের যোগ আছে, কিন্তু প্যান্ডেল আর ক্যাটারিংয়ের খরচ দেখে আপনি চিরকুমার থাকার নতুন কোনো দার্শনিক তত্ত্ব প্রচার শুরু করতে পারেন। আজ পুরোনো জিনসের পকেটে হাত দিন, ভুলে যাওয়া দু-এক শ টাকা পেয়ে যেতে পারেন।
বৃশ্চিক
আজ আপনার রহস্যময় প্রতিভা বিকশিত হবে। তেলের দাম বাড়লেও কীভাবে কম খরচে বা অন্যের গাড়িতে লিফট নিয়ে চলা যায়, সেই গোপন সূত্র আপনি আবিষ্কার করে ফেলবেন। শত্রুপক্ষ আজ আপনার ক্ষতি করার চেষ্টা করবে, কিন্তু তীক্ষ্ণ বুদ্ধির জোরে তাদের উল্টো বিপদে ফেলবেন। আজ আপনার জন্য গুপ্তধনের যোগ আছে (হয়তো আলমারির কোনায় লুকানো ৫০০ টাকা)।
ধনু
ভ্রমণের নেশা আজ আপনার মাথায় চড়বে। তবে বাইক বা গাড়ি নিয়ে বের না হয়ে হেঁটে ভ্রমণের রোমাঞ্চ অনুভব করুন। আর্থিক লেনদেনে অতিরিক্ত সাবধান থাকুন। আজ কাউকে ধার দিলে সেই টাকা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা ঠিক ততটুকুই, যতটুকু পরের মাসে তেলের দাম কমার ঘোষণা আসার সম্ভাবনা।
ঘোলাটে ধূসর আজ আপনার শুভ রং (আপনার ফিউচার প্ল্যানিংয়ের মতো)।
মকর
কাজের চাপে আজ আপনার প্রাণ ওষ্ঠাগত হতে পারে। বসের ঝাড়ি খেয়ে মনে হতে পারে পৃথিবীটা আসলে গোল নয়, বরং একটি তেলের ড্রাম! চাকরিটা ছেড়ে দেওয়ার চিন্তা মাথায় আসবে, কিন্তু পরক্ষণেই তেলের দামের কথা মনে পড়লে আপনি আবার টাইপ করতে শুরু করবেন। আজ আপনার জন্য শুভ রং হলো পকেটের শূন্যতাকে সগৌরবে ঢেকে রাখা ‘মিডনাইট ব্ল্যাক’।
কুম্ভ
আজ আপনি হুট করে সমাজসেবক হয়ে উঠতে চাইবেন। পাড়ার মোড়ে দাঁড়িয়ে তেলের দাম বৃদ্ধি এবং বিশ্বরাজনীতি নিয়ে জ্বালাময়ী ভাষণ দিতে পারেন। তবে সাবধান, আপনার ভাষণ শুনে লোকে হাততালি না দিয়ে হাসাহাসি করতে পারে। দিনটি আপনার জন্য মিশ্র সম্ভাবনাময়। বিকেলে এক গ্লাস লেবুর শরবত খেয়ে মাথা ঠান্ডা রাখুন। অন্যের সমালোচনা করার চেয়ে নিজের বাজেট ঠিক করুন।
মীন
কল্পনার জগতে ভাসতে আজ আপনার জুড়ি নেই। স্বপ্নে দেখবেন আপনি আরবের কোনো শেখ হয়ে গেছেন এবং আপনার বাড়ির টিউবওয়েল দিয়ে পানি নয়, খনিজ তেল উঠছে। ঘুম ভাঙলে যখন দেখবেন ফোনের চার্জ নেই আর তেলের পাম্পে দীর্ঘ লাইন, তখন বাস্তবতার ধাক্কা সইতে হবে। তবে বিচলিত হবেন না, প্রিয়জনের একটি টেক্সট আপনাকে শান্তি দেবে। আজ মাছের বাজার এড়িয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ। কারণ, মাছের দাম আজ তেলের চেয়েও পিচ্ছিল।
