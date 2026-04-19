নয়নাভিরাম শাহপরীর দ্বীপে

নামের মাঝেই মিশে আছে আকর্ষণ—শাহপরীর দ্বীপ। কেন যেন এই দ্বীপের নাম শুনলেই একটা রোমান্টিক ভাব হয় আমার। এর নামের সঙ্গে সম্রাট শাহ সুজা আর তাঁর স্ত্রী পরীবানুর নাম জড়িয়ে আছে। মানে, শাহ সুজার শাহ আর পরীবানুর পরী মিলিয়ে এর নামকরণ হয়েছিল শাহপরী। কী রোমান্টিক! সেই শাহজাহান আর মমতাজের মতো ইতিহাস। কেউ বলেন, শাহ ফরিদ আউলিয়ার নামে এই দ্বীপের নাম রাখা হয়েছিল। অন্য কেউ বলেন, আঠারো শতকের কবি শাহ বারিদ খাঁর ‘হানিফা ও কয়রাপরী’ নামে যে কবিতার বই আছে, তার একটি চরিত্র শাহপরী। তিনি আবার ছিলেন রোখাম রাজ্যের রানি কয়রাপরীর মেয়ে। সেই শাহপরীর নামেই দ্বীপটির নাম রাখা হয়েছে।
এসব গল্প সত্য হোক আর কিংবদন্তি, আকর্ষণ আছে। সঙ্গে আছে রোমাঞ্চ।
উত্তরে বাংলাবান্ধা আর দক্ষিণে শাহপরীর দ্বীপ—দেশের শেষ দুই সীমান্ত। আর ওপারে মিয়ানমার। মাঝে বয়ে চলছে নাফ নদী। সেন্ট মার্টিনগামী স্পিডবোট জেটি ঘাটে দাঁড়ালে, চোখ আটকে যায় সারি সারি পাহাড়ে। পাহাড়গুলো আমাদের নয়। তবে মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সাগরের বুকে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা দূরের নারকেল জিঞ্জিরা আমাদের। কিন্তু আমাদের হলেও এখন আর আগের মতো চাইলেই যখন-তখন সেখানে যাওয়া যায় না। হ্যাঁ, নারকেল জিঞ্জিরা মানে হলো আমাদের সেন্ট মার্টিন।
আমি আর বন্ধু নাজমুল সেন্ট মার্টিনে যাওয়ার জন্য একদিন ভোরের ট্রেনে কক্সবাজারের উদ্দেশে চললাম। বেলা তিনটায় সেখানে পৌঁছাই। প্রথম দর্শনে স্টেশনটা ভালো লেগে গেল। ঘুরে ঘুরে দেখলাম। স্টেশনের নান্দনিকতায় ট্রেনের ভেতর চড়া মূল্যে কেনা মানহীন খাবারের কষ্ট ভুলে গেলাম। তারপর অটোতে চড়ে সোজা কলাতলী দাওয়াত ঘর। সেখানে পূর্বপরিচিত নুরুল আজীমের সঙ্গে দেখা। তার সঙ্গে কথা বলে হোটেলে উঠি।
রাতের মধ্যে চাহিদামতো মোটরসাইকেল হাজির। পরদিন সকালে নিজেই ড্রাইভ করে ছুটলাম মেরিন ড্রাইভ ধরে। শখটা ছিল পুরোনো। কিন্তু পূর্ণতা পেল এবার। ভোরের শীতল হাওয়ায় সমুদ্রসৈকত লাগোয়া সড়কে মোটরবাইক চালানোর এক ভিন্ন অনুভূতি আছে।
যেতে যেতে পরীকুন্ডর এলাকা দরিয়া নগর পার হতে হতে অপার্থিব দৃশ্য চোখে-মনে ভর করল। এক পাশে ন্যাড়া পাহাড়, আরেক পাশে অথই সাগর। মাঝখানে ঝাউ, গর্জন, পলাশ, শিমুল, কৃষ্ণচূড়া আর নারকেলগাছের ছায়াঘেরা পথ। সেই পথে ঘণ্টায় ৮০ থেকে ৯০ কিলোমিটার গতিতে ছুটছে মোটরবাইক। এই চলার পথে যেথায় খুশি সেথায় থেমে প্রকৃতির সঙ্গে কথা বলে নেওয়া যায়।
চলতে চলতে টেকনাফ গেট পার হয়ে সাবরাং পেছনে ফেলে মুশকিল্লাপাড়ায় থামি, সৈকতে যাই। নিঝুম পরিবেশ। নেই জনমানব। সমুদ্রসৈকতের বিশাল বালিয়াড়িতে মাত্র কয়েকজন জেলে জাল টানায় মহা ব্যস্ত। সেখানে আগন্তুক হয়ে আমরা ঢুকে পড়ি। আহ্! এ রকম একটি মুহূর্তের জন্যই অপেক্ষায় ছিলাম। জাল টেনে যাচ্ছে জেলে; কিন্তু মাছ দেখার চরম উন্মাদনা যেন আমাদের ওপর ভর করেছে।
উঠে এল জাল। তাতে কিলবিল করছে নানান পদের সামুদ্রিক মাছ। এর মধ্যে ছুরি মাছের সংখ্যা বেশি। আশ্চর্যের বিষয়, পুরো জালে একটাই চিংড়ি। এসব দেখতে দেখতে শাহপরীর দ্বীপ থেকে কল আসে মোবাইল ফোনে। কালক্ষেপণ না করে রওনা দিই। কর্কশ কণ্ঠে গান গাইতে গাইতে শাহপরীর দ্বীপের বাজারে পৌঁছাই। অপেক্ষায় থাকা দ্বীপের বাসিন্দা ফারুকের সঙ্গে দেখা হয়।
লাল চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে প্রথমে চলে যাই ডেইলপাড়া। অনুমতিসহ বাইক নিয়ে ঢুকে পড়ি জেটিঘাটে। অনেক দূর পর্যন্ত কংক্রিটের সেতু। দুপাশের দৃশ্য নয়নাভিরাম। নাফ নদীর টলটলে স্বচ্ছ নীলাভ পানি। মিয়ানমারের সারি সারি পাহাড়ের হাতছানি। দৃষ্টির সীমানায় সাগরের বুক ফুটো করে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা সেন্ট মার্টিন। সব মিলিয়ে অসাধারণ সৌন্দর্যে ঘেরা ডেইলপাড়া।
সন্ধ্যা নেমে এলে রাত্রিনিবাসের জন্য ছুটতে থাকি উত্তর পাড়া। কিন্তু নাহ্, ঠাঁই হলো না নিভৃত পল্লির ভাঙা বাড়িতে। রাত গভীরে ভূত দেখার শখটাও মিটল না। কী আর করা। চলে যাই নাফ নদী পেরিয়ে নয়াপাড়া। গিয়ে দেখি এলাহি কাণ্ড। ভ্রমণবান্ধব সালমা আক্তার নূর ডাউস সাইজের ‘কালাচান্দা’ বিলম্বি দিয়ে রেঁধে রেখেছেন। কী তার স্বাদ! সেসব খেয়ে দ্রুত শুয়ে পড়ি।
ফজরের নামাজের পরপরই ঘোলারচরের দিকে ছুটে চলি। নাফ নদীর তীর ঘেঁষে বালিতে বাইক চলছে। এক পাশে ঢেউ, আরেক পাশে ঝাউবন। লাল কাঁকড়ার দৌড়ঝাঁপ। যেতে যেতে গোলার ঠুটা। স্থানীয়রা বড়শি দিয়ে মাছ ধরছেন। আনমনে ভেজা বালিতে লিখি জীবন থেকে নেওয়া ছোটগল্প। জায়গাটা নাফ নদীর মোহনা। স্থানীয়দের ভাষ্যমতে, ওপারেই মিয়ানমারের মংডু শহর। এখান থেকেও ভিনদেশের মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা ছোট-বড় পাহাড়ের সৌন্দর্য চোখে পড়ে।
যাই এবার পশ্চিমপাড়ায়। বিরামহীনভাবে পুরো শাহপরীর দ্বীপ চষে বেড়ানোর প্রবল ইচ্ছা নিয়ে এবার বাড়ি ছেড়ে বের হওয়া। চলতি পথে পরিচয় হয় স্থানীয় বাহরুল উলূম বড় মাদ্রাসার শিক্ষক জয়নুল আবদিনের সঙ্গে। স্বল্প সময়ে বুঝতে পারি, ভদ্রলোক বেশ মজার মানুষ। তাই তাঁকে হাতছাড়া করি না। তিনিও আমাদের সঙ্গে চললেন পশ্চিমপাড়া। সেখানে গিয়ে দেখি, উত্তাল সাগরে শত শত জেলে জাল টানায় ব্যস্ত, আবার কেউবা ব্যস্ত জাল থেকে মাছ ছাড়াতে, কেউ আবার ড্রামে ভরছে সেসব। নানান রঙের পতাকাবাহী সাগরফেরত মাছ ধরার বড় বড় ট্রলার।
কেউ একজন কানের কাছে এসে বললেন, ছুরির শুঁটকি খাইছেন। কিন্তু এই মাছের তরকারি কি কোনো দিন খাইছেন? ঠিকই তো, মনে পড়ল না। যেই কথা সেই কাজ। নামমাত্র মূল্যে ছুরিসহ আরও কয়েক পদের মাছ নিয়ে নিলাম। এবার রান্নার পালা। জয়নুল নামের এক বন্ধু আমাদের নিয়ে গেলেন মাঝের পাড়া। গাছগাছালির ছায়াঘেরা চমৎকার একটি গ্রাম। বাড়ির উঠোনে বসেই শোনা যায় সাগরের গর্জন। সেই গ্রামেরই এক গৃহিণী পরম যত্নে রেঁধে দিলেন তাজা ছুড়ি মাছের তরকারি। সত্যিই পুরো শাহপরীর দ্বীপ ঘুরে মাঝের পাড়া পর্যন্ত না এলে, রোমাঞ্চকর ভ্রমণের ষোলোকলা হয়তো পূর্ণতা পেত না।
যাবেন যেভাবে
দেশের যেকোনো জায়গা থেকে প্রথমে যেতে হবে টেকনাফ। সেখান থেকে যেকোনো হালকা যানে যাওয়া যায় শাহপরীর দ্বীপ।
থাকা-খাওয়া
ক্যাম্পিং এবং সাধারণ মানের বেশ কয়েকটি গেস্টহাউস রয়েছে। খাবারের জন্যও বাজারে কিছু রেস্টুরেন্ট রয়েছে।
