Ajker Patrika
জেনে নিন

এই গরমে বডি মিস্ট যেভাবে ব্যবহার করবেন

ফিচার ডেস্ক
এই গরমে বডি মিস্ট যেভাবে ব্যবহার করবেন

পছন্দের বডি মিস্ট খুঁজে পাওয়াটা অনেকটা প্রিয় গান খুঁজে পাওয়ার মতো—পুরো ব্যাপারটাই অনুভূতির ওপর নির্ভরশীল। নারকেল, ভ্যানিলা, ল্যাভেন্ডার বা ক্যামোমাইল চায়ের সুগন্ধসমৃদ্ধ বডি মিস্ট এই গরমের জন্য একেবারে উপযুক্ত। তবে এগুলো যেন প্যারাবেনমুক্ত হয়, বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

গোসলের সময় আপনার ত্বক প্রস্তুত করুন

স্প্রে করার কথা ভাবার আগে চলুন, ত্বক প্রস্তুত করার বিষয়ে কথা বলা যাক। পরিষ্কার, আর্দ্র ত্বক হলো সুগন্ধির জন্য উপযুক্ত ভিত্তি। গোসলে যান এবং সালফেট ও প্যারাবেনমুক্ত বডি ওয়াশ দিয়ে শরীর পরিষ্কার করে নিন। এরপর ত্বক আর্দ্র থাকতেই বডি মিস্ট ব্যবহার করুন।

স্প্রে করার কৌশল

বডি মিস্ট ৬-৮ ইঞ্চি দূরে ধরে ত্বকে হালকাভাবে স্প্রে করুন। আপনার কবজি, ঘাড় ও কানের পেছনের মতো পালস পয়েন্টগুলোতে মনোযোগ দিন। এই জায়গাগুলো স্বাভাবিকভাবে গরম থাকে এবং সুগন্ধ আরও তীব্র করে তোলে, যা এটি দীর্ঘস্থায়ী করে। আরেকটু বেশি স্প্রে করতে চান? আপনার হাঁটুর পেছনে বা কনুইয়ের ভেতরের অংশে স্প্রে করে দেখুন—বেশি পালস পয়েন্টে স্প্রে করার অর্থ হলো সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ার আরও বেশি সুযোগ।

দীর্ঘস্থায়ী করতে চাইলে

আপনার সুগন্ধ কি সারা দিন ধরে রাখতে চান? চমৎকার সুগন্ধ ধরে রাখতে একটি দারুণ লোশন দিয়ে শুরু করুন। ত্বকে লোশন ভালো করে মেখে নিন, তারপর আপনার বডি মিস্ট নিন এবং স্প্রে করতে থাকুন। লোশনটি আপনার মিস্টকে ত্বকের সঙ্গে একজন বিশ্বস্ত বন্ধুর মতো লেগে থাকতে সাহায্য করে। সবশেষে, আপনার পছন্দের পারফিউমটি স্প্রে করে নিন। ব্যস, আপনি এইমাত্র একটি সিগনেচার সেন্ট তৈরি করে ফেললেন, যা একান্তই আপনার!

সূত্র: বিলাভড বাথ অ্যান্ড বডি

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