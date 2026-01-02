Ajker Patrika
জেনে নিন

কর্মক্ষেত্রে নতুন বছরে হোক নতুন সংকল্প

ফারিয়া রহমান খান 
নতুন বছর অফিসে নিজেকে কর্মোদ্দীপিত ও ভালো রাখতে নতুন কিছু সংকল্প ঠিক করে রাখুন। প্রতীকী ছবি: পেক্সেলস
নতুন বছর অফিসে নিজেকে কর্মোদ্দীপিত ও ভালো রাখতে নতুন কিছু সংকল্প ঠিক করে রাখুন। প্রতীকী ছবি: পেক্সেলস

বছরের শুরুতেই আমরা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের বিভিন্ন লক্ষ্য অর্জনের সংকল্প স্থির করে থাকি; যেমন বাড়তি ওজন কমানো, কোথাও ঘুরতে যাওয়া বা পরিবারকে সময় দেওয়া ইত্যাদি। এসব ব্যক্তিগত সংকল্প স্থির করলেও আমরা অনেক সময় ভুলেই যাই যে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের একটা বড় অংশ আমাদের কর্মক্ষেত্রে কাটে। তাই নতুন বছরে কাজের জায়গায় নিজেকে কর্মোদ্দীপিত ও ভালো রাখতে কিছু ‘ওয়ার্ক রেজল্য়ুশন’ বা কর্মক্ষেত্রের নতুন কিছু সংকল্প ঠিক করে রাখা দরকার।

কাজের জায়গা সব সময় গুছিয়ে রাখুন

অগোছালো পরিবেশ মানসিক চাপ বাড়ায়। তাই, নতুন বছরের শুরুতেই আপনার ডেস্ক ও কম্পিউটার দুটোই পরিচ্ছন্ন রাখুন। কম্পিউটার বা ল্যাপটপ থেকে অপ্রয়োজনীয় ফাইল ডিলিট করুন এবং ডেস্ক থেকে পুরোনো কাগজপত্র সরিয়ে ফেলুন। কাজের জায়গা পরিষ্কার রাখলে কাজেকর্মে মনোযোগ বাড়বে ও নতুন নতুন ভাবনাও মাথায় আসবে। প্রতি সপ্তাহের শেষে ডেস্ক সুন্দর করে গুছিয়ে রাখার অভ্যাস করুন, তাহলে সপ্তাহের শুরুতে ভালোভাবে কাজ শুরু করা যায়।

কাজের জায়গা সব সময় গুছিয়ে রাখুন। প্রতীকী ছবি: পেক্সেলস
কাজের জায়গা সব সময় গুছিয়ে রাখুন। প্রতীকী ছবি: পেক্সেলস

কাজ ও ব্যক্তিগত জীবনের ভারসাম্য ঠিক রাখুন

সব সময় কাজ নিয়ে পড়ে থাকলে ব্যক্তিগত জীবন চাপের মুখে পড়ে যায়। বাড়িতে অফিসের কাজ বয়ে নিয়ে এলে ব্যক্তিগত জীবনে অশান্তি তৈরি হয়। তাই নতুন বছরে অবশ্যই এই দুইয়ের ভারসাম্য বজায় রাখুন। অফিস থেকে ফিরে মেইল বা মেসেজের রিপ্লাই না দেওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলুন। আবার যাঁরা রিমোট জব করেন, তাঁরা কাজের জন্য বাসার একটা নির্দিষ্ট স্থান ঠিক করুন, এতে করে কাজ শেষে সেই জায়গা থেকে সরে আসলে মানসিকভাবে শান্ত হতে পারবেন। সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলোতে পরিবার নিয়ে কোথাও ঘুরতে যেতে পারেন। ছুটির দিনে অফিসের কাজ নিয়ে বাড়িতে ব্যস্ত থাকার অভ্যাসকে না বলুন এ বছর থেকেই।

লাঞ্চ ব্রেক জরুরি, বাদ দেবেন না

অনেক সময় কাজের চাপে দেখা যায় যে আমরা প্রায়ই দুপুরের খাবার খাই না বা লাঞ্চ ব্রেক নিই না। কিন্তু ডেস্ক ছেড়ে অন্তত ২০ মিনিটের বিরতি নিলে মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ডেস্কে বসে কাজ করতে করতে না খেয়ে বরং সহকর্মীদের সঙ্গে একসঙ্গে বসে খান। খাওয়ার পর একটু হাঁটাহাঁটি করুন দেখবেন মানসিকভাবে ভালো লাগবে এবং ক্লান্তি আসবে না। এতে পরে পুনরায় যখন ডেস্কে কাজে বসবেন, তখন অনেক ভালোভাবে কাজ সেরে ফেলতে পারবেন।

লাঞ্চ ব্রেক জরুরি। এটি বাদ দেবেন না। প্রতীকী ছবি: ফ্রিপিক
লাঞ্চ ব্রেক জরুরি। এটি বাদ দেবেন না। প্রতীকী ছবি: ফ্রিপিক

গতানুগতিক কাজের বাইরে কিছু করুন

নিজের নিত্যদিনের কাজের বাইরেও কিছু চ্যালেঞ্জ নিন। হতে পারে সেটি অন্য কোনো বিভাগের প্রজেক্টে সাহায্য করা বা নতুন সহকর্মীকে কাজ বুঝিয়ে দেওয়া। দেখবেন এসব ছোট ছোট উদ্যোগ আপনাকে দক্ষ কর্মী হিসেবে গড়ে তুলবে এবং কর্মক্ষেত্রে আপনার গুরুত্ব বাড়াবে।

নতুন দক্ষতা অর্জন করুন

শেখার কোনো শেষ নেই। তাই নতুন বছরে নিজের দক্ষতা বাড়াতে নতুন কিছু শেখার সংকল্প করুন। সেটা হতে পারে নতুন কোনো সফটওয়্যার শেখা কিংবা মানুষের সঙ্গে কথা বলার দক্ষতা বাড়ানো। যা-ই শিখুন না কেন, সেটি আপনাকে অন্যদের চেয়ে এগিয়ে রাখবে এবং আপনার ক্যারিয়ারে নতুন পথ দেখাবে।

সময়ের সঠিক ব্যবহার করার চেষ্টা করুন

দিনশেষে কি প্রায়ই মনে হয়, আজকে অনেক সময় নষ্ট হলো? এটি কাটাতে প্রতিদিনের শুরুতেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তিনটি কাজ করুন। তারপর বড় কাজগুলোকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করে করুন। স্মার্টফোনে অপ্রয়োজনীয় নোটিফিকেশন বন্ধ রেখে গভীর মনোযোগ দিয়ে কাজ করার অভ্যাস গড়ে তুলুন।

সহকর্মীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখুন

অফিসে সহকর্মীরা পরিবারের মতোই। কাজের বাইরেও তাঁদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলুন। সহকর্মীদের মধ্যে বিশ্বাস ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকলে কাজের চাপ অনেক কম মনে হয় এবং অফিসের পরিবেশও ভালো থাকে।

সহকর্মীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখুন। প্রতীকী ছবি: পেক্সেলস
সহকর্মীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখুন। প্রতীকী ছবি: পেক্সেলস

নিজের টিমের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ুন

পুরো বছরই মাঝেমধ্যে টিমের সবাই মিলে মজার কিছু আয়োজন করুন। হতে পারে সেটা পিকনিক বা কোনো খেলাধুলা। এই ধরনের ছোট আয়োজনগুলো টিমের সদস্যদের মধ্যে একতা বাড়ায় এবং কাজ করার আগ্রহ দ্বিগুণ করে দেয়।

ইতিবাচক থাকুন

ইতিবাচকতা হলো বড় শক্তি। অফিসে কোনো সমস্যা হলে দুশ্চিন্তা না করে সমাধানের দিকে মনোযোগ দিন। অন্যের কাজের প্রশংসা করতে শিখুন। আপনার ছোট একটি ধন্যবাদ বা উৎসাহমূলক কথা একজন সহকর্মীর পুরো দিনটি সুন্দর করে তুলতে পারে।

সূত্র: টিম বন্ডিং ও অন্যান্য

বিষয়:

Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ভোলা-২: আম-ছালা দুটোই খোয়ালেন নারী প্রার্থী তাছলিমা

যুক্তরাষ্ট্রের গ্রিন কার্ড পেতে শুধু বিয়েই যথেষ্ট নয়

বিলুপ্ত ৫ ব্যাংকের আমানতকারীদের দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান, টাকা তুলতে পারায় স্বস্তি

বিএনপির সঙ্গে কাজ করার আকাঙ্ক্ষা জামায়াতের, তারেক রহমানকে জানালেন আমির

পিটিয়ে হত্যা করা আইনজীবী নাঈম উবারে গাড়ি চালাতেন—জানালেন সহকর্মীরা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

‘আওয়ামী লীগ থেকে জামায়াতে আসেন, দায়দায়িত্ব আমাদের’

‘আওয়ামী লীগ থেকে জামায়াতে আসেন, দায়দায়িত্ব আমাদের’

তারেক রহমান ও মির্জা ফখরুলের খ্রিষ্টীয় নববর্ষের বাণী প্রত্যাহার করেছে বিএনপি

তারেক রহমান ও মির্জা ফখরুলের খ্রিষ্টীয় নববর্ষের বাণী প্রত্যাহার করেছে বিএনপি

জনসমক্ষে ধূমপানে জরিমানা ২০০০ টাকা, অধ্যাদেশ কার্যকর

জনসমক্ষে ধূমপানে জরিমানা ২০০০ টাকা, অধ্যাদেশ কার্যকর

জনতা ব্যাংকের ৩০০০ কোটি টাকা আত্মসাৎ: সালমান এফ রহমানসহ ৯৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা অনুমোদন

জনতা ব্যাংকের ৩০০০ কোটি টাকা আত্মসাৎ: সালমান এফ রহমানসহ ৯৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা অনুমোদন

ফরিদপুরে ডোবায় পড়ে ছিল হাত-পা বাঁধা যুবকের গলাকাটা লাশ

ফরিদপুরে ডোবায় পড়ে ছিল হাত-পা বাঁধা যুবকের গলাকাটা লাশ

সম্পর্কিত

কর্মক্ষেত্রে নতুন বছরে হোক নতুন সংকল্প

কর্মক্ষেত্রে নতুন বছরে হোক নতুন সংকল্প

২০২৬ সালে এশিয়ার সেরা দুই ‘ফুড ডেস্টিনেশন’

২০২৬ সালে এশিয়ার সেরা দুই ‘ফুড ডেস্টিনেশন’

শীতের মৌসুমে উত্তরবঙ্গের পথে-প্রান্তরে

শীতের মৌসুমে উত্তরবঙ্গের পথে-প্রান্তরে

শীতে অতিথি পাখির সন্ধানে

শীতে অতিথি পাখির সন্ধানে