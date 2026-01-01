Ajker Patrika
ভ্রমণ

২০২৬ সালে এশিয়ার সেরা দুই ‘ফুড ডেস্টিনেশন’

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা 
বছরের শেষে প্রকাশ হয়েছে ২০২৬ সালের জন্য সেরা ফুড ডেস্টিনেশনের তালিকা। প্রতীকী ছবি: ফ্রিপিক
ভ্রমণ জগতে কত রকমের যে গন্তব্য বা ডেস্টিনেশনের তালিকা হয় বছর ভর, তার হিসাব রাখা সত্যি অসম্ভব। পৃথিবীর সেরা ১০ গন্তব্য কিংবা পৃথিবীর সেরা নিরাপদ শহর বা দেশ অথবা পৃথিবীর সেরা পরিচ্ছন্ন দেশ ইত্যাদির তালিকা হালনাগাদ হতে থাকে বছরভর। বড় বড় প্রতিষ্ঠান এবং পত্রপত্রিকা কিংবা ম্যাগাজিন এসব তালিকা করে থাকে। ফলে পর্যটকেরাও নিজেদের আপডেট রাখতে সেগুলোর খোঁজ খবর রাখেন নিয়মিত। বছরের শেষে প্রকাশ হয়েছে তেমনি একটি তালিকা। সেটা খাবার নিয়ে।

ভ্রমণপিয়াসিদের কাছে খাবারের গুরুত্ব অনেক।

পর্যটকেরা এখন স্থানীয় খাবার চেখে দেখার জন্য সময় বরাদ্দ রাখে। প্রতীকী ছবি: ফ্রিপিক
এখন পর্যটকেরা শুধু ঘোরাঘুরিতেই ব্যস্ত থাকে না, স্থানীয় খাবার চেখে দেখতে চায়। হয়তো সে কারণেই বিশ্বখ্যাত ভ্রমণ সাময়িকী ‘কন্ডে নাস্ট ট্রাভেলার’ ২০২৬ সালের জন্য ১০টি শহরকে বেছে নিয়ে প্রকাশ করেছে বিশ্বের সেরা খাদ্যগন্তব্যের তালিকা। সেই শহরগুলো শুধু খাবারের স্বাদের কারণে নয়, বিশেষ রন্ধনশৈলীর ঐতিহ্যের কারণে তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে। সেই তালিকায় নাম আছে এশিয়ার দুটি শহর। সেগুলো হলো চীনের বিশেষ প্রশাসনিক অঞ্চল হংকং ও নেপালের পাতান। এই দুটি গন্তব্য প্রমাণ করেছে, এশিয়ার খাবারের স্বাদ শুধু পেট ভরাতেই নয়, বরং একটি অঞ্চলের সংস্কৃতি ও ইতিহাসকে বুঝতেও সাহায্য করে। আপনি যদি ২০২৬ সালে এশিয়ার এই দুটি দেশে ভ্রমণে যান, তবে যা যা খেতে এবং যেসব অভিজ্ঞতা নিতে পারেন, তা জেনে রাখা যেতে পারে।

তালিকার সেরা দশ হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টন, গ্রিসের ক্রিট, মরক্কোর ফেস, চীনের একটি বিশেষ প্রশাসনিক অঞ্চল হংকং, কলম্বিয়ার মেডেলিন, ব্রাজিলের মিনাস গেরাইইস, অস্ট্রেলিয়ার সিডনি ও প্যারামাত্তা, নেপালের পাতান, কানাডার প্রেইন্স এডওয়ার্ড কাউন্টি এবং স্পেনের সেভিল।

আধুনিকতা ও ঐতিহ্যের মেলবন্ধনে হংকং

হংকং এমন এক শহর, যেখানে গগনচুম্বী অট্টালিকার ছাদে বিলাসবহুল ডাইনিং আর রাস্তার ধারের ঐতিহ্যবাহী খাবারের দোকান পাশাপাশি অবস্থান করে। ২০২৬ সালে হংকং ভ্রমণের পরিকল্পনা থাকলে জেনে নিন হংকংয়ের কোন খাবারগুলো চেখে দেখবেন।

এক ঝুড়ি ধোঁয়া ওঠা ডিম সাম বা এক বাটি চিংড়ি ওয়ানটন নুডলস দিয়ে আপনার যাত্রা শুরু হতে পারে। হংকংয়ের স্থানীয় বাজারগুলোর কারি ফিশ বল এবং রোস্টেড গুজ বা হাঁসের মাংস অত্যন্ত জনপ্রিয় পর্যটকদের কাছে। ক্ল্যাসিক সিল্ক স্টকিং মিল্ক টির আধুনিক রূপ হিসেবে ‘সিল্ক’-এর স্মুথ কিং ট্রাই করতে পারেন। এ ছাড়া পোশন হাউসে পাবেন বাবল টি ও বাবল টি ককটেল। এরপর মিষ্টি খেতে চাইলে বেকহাউস বা তাই চিয়ং বেকারির গরম-গরম এগ কাস্টার্ড টার্ট খেতে পারেন। এটি খাওয়ার জন্য অবশ্য পর্যটকদের লম্বা লাইন দেখা যায়। ফরাসি ও জাপানি খাবারের ফিউশন চাইলে রুকাউ বা মিশেলিন তারকা খ্যাত শেফ ভিকি লাউয়ের টেটে যেতে পারেন। যেখানে চায়নিজ খাবারের সঙ্গে ফরাসি রন্ধনশৈলীর মেলবন্ধন ঘটানো হয়।

হিমালয়ের কোলে স্বাদের জাদুঘর

কাঠমান্ডু উপত্যকার প্রাচীন শহর পাতান বর্তমানে নেপালের রন্ধনশৈলীর নবজাগরণের কেন্দ্রবিন্দু। ছবি: উইকিপিডিয়া
কাঠমান্ডু উপত্যকার প্রাচীন শহর পাতান বা ললিতপুর বর্তমানে নেপালের রন্ধনশৈলীর নবজাগরণের কেন্দ্রবিন্দু। এখানে আপনি পাবেন প্রাচীন ঐতিহ্য আর আধুনিক উদ্ভাবনের এক অনন্য স্বাদ। ইউনেসকো স্বীকৃত পাটান দরবার স্কয়ারের কাছে অবস্থিত হোনাচা। এখানে তিন প্রজন্ম ধরে চলে আসা রেসিপিতে তৈরি বারা বা ডাল দিয়ে তৈরি প্যানকেক এবং সবুজ ও কালো ডালের প্যানকেক চেখে দেখতে পারেন। এ ছাড়া ১৪ শতকের একটি পুকুরের পাশে অবস্থিত বিনু’সে পাবেন বিখ্যাত খাবার লাফিং; যা ঠান্ডা ও ঝাল তিব্বতীয় নুডলস। এর ওপর নেপালের জনপ্রিয় ইনস্ট্যান্ট নুডলস ওয়াই ওয়াইয়ের গুঁড়া ছিটিয়ে খাওয়ার স্বাদই আলাদা। বিকেলের অবসরে জুন চিয়া ঘরের অরগানিক চা পান করতে পারেন। এটিকে বলা হয় রাজকীয় চা আসর। এই চা মিশেলিন স্টার রেস্তোরাঁগুলোতে সরবরাহ করা হয়। হিমালয়ান হার্ব ব্রথে ডুবানো বাফেলো ডাম্পলিং বা মেমো খাওয়ার জন্য এভারেস্ট মোমো খ্যাতি পর্যটকদের মুখে মুখে।

সূত্র: কন্ডে নাস্ট ট্রাভেলার

বিষয়:

