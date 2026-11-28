আজকের রাশিফল: হাতে টাকা এলেও পকেটে বেশিক্ষণ টিকবে না, আবেগের সিদ্ধান্ত পরে ভোগাবে
মেষ রাশি (২১ মার্চ–১৯ এপ্রিল)
মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের আজ সকাল থেকেই মেজাজটা কপ-৩১ জলবায়ু সম্মেলনের মতোই উত্তপ্ত থাকতে পারে, যেখানে সবাই বড় বড় প্রতিশ্রুতি দেয় কিন্তু কাজের বেলায় ঠনঠন। অফিসে আপনার বস আজ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নতুন শুল্ক নীতির মতোই আপনার কাজের ওপর ১৮ শতাংশ অতিরিক্ত দায়িত্ব চাপিয়ে দিতে পারেন, যার কোনো যৌক্তিক ব্যাখ্যা খুঁজে পাবেন না। পকেটের অবস্থা বাংলাদেশের বর্তমান জিডিপি প্রবৃদ্ধির মতোই কিছুটা মন্থর, তাই বিকেলের দিকে বন্ধুদের সঙ্গে ফুচকা বা কফি খাওয়ার পরিকল্পনা করলে বিল দেওয়ার সময় ওয়াশরুমে যাওয়ার অভিনয়টা আগে থেকেই প্র্যাকটিস করে রাখুন। প্রেমের ক্ষেত্রে সঙ্গী আজ গোপালগঞ্জের পরিস্থিতির মতোই বেশ উত্তাল ও অস্থির থাকতে পারেন, তাই অযথা তর্কে না জড়িয়ে শান্ত থাকাটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।
বৃষ রাশি (২০ এপ্রিল–২০ মে)
বৃষ রাশির জাতকদের জন্য আজকের দিনটি বেশ রোমাঞ্চকর, কারণ আপনার ব্যাংক ব্যালেন্স আজ এনবিআর কর্তৃক জব্দ হওয়া অ্যাকাউন্টের মতোই স্থবির হয়ে থাকতে পারে। বাজারে গিয়ে গরুর মাংস বা রুই মাছের দাম শুনে রক্তচাপ বৈশ্বিক তাপমাত্রার মতো প্রাক-শিল্প যুগের চেয়ে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীরা আপনাকে নিয়ে আড়ালে আলোচনা করলেও আপনি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই-এর মতোই নিখুঁতভাবে নিজের কাজ সামলে নেবেন। তবে দিনশেষে পরিবারকে সময় দিতে গিয়ে দেখবেন, আপনার প্রতিশ্রুতি আর দেশের রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে খুব একটা পার্থক্য নেই—দুটোই পূরণ হওয়া প্রায় অসম্ভব।
মিথুন রাশি (২১ মে–২০ জুন)
মিথুন রাশির জাতকদের মাথায় আজ একসঙ্গে এতগুলো চিন্তা ঘুরপাক খাবে যে, ঢাকার ৩০০ ফিট রাস্তার যানজটকেও আপনার মস্তিষ্কের তুলনায় অনেক ফাঁকা মনে হবে। আপনি আজ এমন কিছু সিদ্ধান্ত নিতে পারেন যা গার্মেন্টস শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের মতোই—মালিকপক্ষ খুশি হলেও আপনার নিজের মন পুরোপুরি সায় দেবে না। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আজ আপনার একটি পোস্ট ভাইরাল হতে পারে, তবে কমেন্ট বক্সে মানুষের প্রতিক্রিয়া দেখে আপনার মনে হবে আপনি ভুল করে কোনো রাজনৈতিক টকশোতে ঢুকে পড়েছেন। সন্ধ্যায় প্রিয়জনের সঙ্গে দেখা করার কথা থাকলে সময়ের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন, নতুবা আপনার প্রেমজীবনেও অঘোষিত অচলাবস্থা নেমে আসতে পারে।
কর্কট রাশি (২১ জুন–২২ জুলাই)
কর্কট রাশির জাতক-জাতিকারা আজ সকাল থেকেই বেশ আবেগপ্রবণ থাকবেন, ঠিক যেমনটা বিশ্বব্যাংকের রিপোর্ট পড়ে দেশের অর্থনীতিবিদেরা হয়ে থাকেন। পুরনো কোনো পাওনা টাকা ফেরত পাওয়ার আশা আজ খেলাপি ঋণের মতোই অনিশ্চিত, তাই ধার দেওয়া বন্ধুর পেছনে না ঘুরে নিজেকে সান্ত্বনা দিন। কর্মক্ষেত্রে আপনার সৃজনশীলতা আজ ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুলার নির্বাচনী প্রত্যাবর্তনের মতোই সবাইকে চমকে দিতে পারে, তবে কৃতিত্ব নিতে গিয়ে বসের নজরে পড়ে যাওয়ার ভয়ও আছে। রাতের বেলায় আবহাওয়া কিছুটা ঠান্ডা থাকলেও মনের ভেতর মূল্যস্ফীতির আঁচ টের পাবেন, তাই অনলাইনে অপ্রয়োজনীয় কেনাকাটার অ্যাপগুলো থেকে আজ দূরে থাকাই শ্রেয়।
সিংহ রাশি (২৩ জুলাই–২২ আগস্ট)
সিংহ রাশির জাতকদের রাজকীয় মেজাজ আজ কিছুটা ধাক্কা খেতে পারে, বিশেষ করে যখন দেখবেন আপনার মাসিক বেতনের চেয়ে নিত্যপণ্যের দাম বেশি দ্রুতগতিতে বাড়ছে। আপনি আজ যেকোনো পরিস্থিতিতে নেতৃত্ব দিতে চাইবেন, কিন্তু আশপাশের মানুষজন আপনাকে ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধবিরতির মতোই সাময়িক গুরুত্ব দিয়ে আবার নিজেদের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। ব্যবসায়ীদের জন্য দিনটি কিছুটা চ্যালেঞ্জিং, কারণ টাকার মানের ওঠানামার মতোই আপনার লাভ-ক্ষতির হিসাব আজ গোলমেলে হয়ে যেতে পারে। তবে দিনশেষে প্রিয় মানুষের এক কাপ চা আপনার সমস্ত ক্লান্তি দূর করে দেবে, যদি না চিনির দাম নিয়ে আবার নতুন কোনো আলোচনা শুরু হয়।
কন্যা রাশি (২৩ আগস্ট–২২ সেপ্টেম্বর)
কন্যা রাশির জাতকেরা আজ খুঁতখুঁতে স্বভাবের কারণে নিজের জীবনকে নিজেই জটিল করে তুলবেন, অনেকটা বৈশ্বিক কার্বন নিঃসরণ কমানোর জটিল সমীকরণের মতো। অফিসে আপনার নিখুঁত কাজের প্রশংসা হলেও মাস শেষে ইনক্রিমেন্টের আশা করাটা আজ দেশের রপ্তানি আয়ের প্রবৃদ্ধির মতোই ক্ষীণ। স্বাস্থ্যের দিকে একটু নজর দেওয়া জরুরি, কারণ বাইরের ভাজাপোড়া খেলে পেটের অবস্থা এমন হতে পারে যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে নতুন কোনো জরুরি সতর্কতা জারি করতে হবে। প্রেমের ক্ষেত্রে আজ বেশি বিশ্লেষণ করতে যাবেন না, নতুবা সামান্য ভুল বোঝাবুঝি থেকে বড় ধরনের কূটনৈতিক সংকট তৈরি হতে পারে।
তুলা রাশি (২৩ সেপ্টেম্বর–২২ অক্টোবর)
তুলা রাশির জাতকদের আজ সারাদিন ভারসাম্য রক্ষা করতেই সময় কেটে যাবে—একদিকে সংসারের খরচ, অন্যদিকে নিজের শখ, দুটোর মধ্যে সামঞ্জস্য আনতে গিয়ে আপনার অবস্থা হবে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ব্যবস্থাপনার মতো। কোনো বন্ধুর পরামর্শে আজ নতুন কোথাও বিনিয়োগ করতে যাবেন না, কারণ শেয়ার বাজারের সূচকের মতোই আপনার ভাগ্য আজ ওঠানামা করতে পারে। বিকেলের দিকে কোনো পুরনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে মনটা ভালো হয়ে যাবে, তবে আড্ডার বিষয়বস্তু বিশ্ব রাজনীতি থেকে ঘুরেফিরে সেই আলু-পেঁয়াজের দামে এসেই থামবে।
বৃশ্চিক রাশি (২৩ অক্টোবর–২১ নভেম্বর)
বৃশ্চিক রাশির জাতকদের রহস্যময় আচরণ আজ আশপাশের মানুষকে বেশ বিভ্রান্ত করবে, ঠিক যেমনটা কোনো নেতার দেশে ফেরা বা না ফেরার গুঞ্জন নিয়ে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হয়। কর্মক্ষেত্রে আপনার গোপন কোনো পরিকল্পনা আজ ফাঁস হয়ে যেতে পারে, তাই অফিসের কম্পিউটারে পাসওয়ার্ড দিয়ে রাখুন, নতুবা মার্কিন বিমান বাহিনীর ক্লাউড হ্যাক হওয়ার মতো আপনার তথ্যও বেহাত হতে পারে। আর্থিক দিক থেকে দিনটি মিশ্র, হাতে কিছু টাকা এলেও তা পকেটে বেশিক্ষণ টিকবে না। তবে রোমান্টিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আজ আপনি দারুণ সফল হতে পারেন, যদি নিজের জেদটা একটু কমিয়ে আনেন।
ধনু রাশি (২২ নভেম্বর–২১ ডিসেম্বর)
ধনু রাশির জাতকদের ভ্রমণের নেশা আজ প্রবল হতে পারে, কিন্তু রাস্তার জ্যাম আর জ্বালানি খরচের কথা ভাবলে আপনার মন মহাকাশে স্পেসএক্সের স্যাটেলাইট পাঠানোর মতোই বাস্তবতাবিবর্জিত মনে হবে। কর্মক্ষেত্রে নতুন কোনো প্রজেক্টের দায়িত্ব পেতে পারেন, যা সামলাতে গিয়ে আপনার মনে হবে আপনি একাই পুরো দেশের অর্থনৈতিক সংস্কারের দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছেন। পরিবারের বড়দের সঙ্গে কথা বলার সময় ধৈর্য ধরুন, কারণ তাঁদের উপদেশ আজ আপনার কাছে বেশ সেকেলে মনে হতে পারে। দিনশেষে নিজেকে একটু সময় দিন, কারণ মানসিক প্রশান্তিই এখন সবচেয়ে বড় সম্পদ।
মকর রাশি (২২ ডিসেম্বর–১৯ জানুয়ারি)
মকর রাশির জাতকেরা আজ কঠোর পরিশ্রমের ফল পেতে পারেন, যদিও সেই ফলটা কতটা মিষ্টি হবে তা নির্ভর করছে আপনার বসের মেজাজের ওপর। আপনার সঞ্চয়ের প্রবণতা আজ প্রশংসনীয়, কিন্তু মূল্যস্ফীতির বাজারে আপনার জমানো টাকা অনেকটা গলতে থাকা হিমবাহের মতোই ছোট হয়ে আসছে। সামাজিক কোনো অনুষ্ঠানে আজ যোগ দিতে হতে পারে, যেখানে মানুষের লোকদেখানো আভিজাত্য দেখে আপনার বেশ হাসি পাবে। প্রেমের ক্ষেত্রে আজ কোনো বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ভালো করে ভেবে নিন, কারণ আবেগের বশে নেওয়া সিদ্ধান্ত পরে গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়াতে পারে।
কুম্ভ রাশি (২০ জানুয়ারি–১৮ ফেব্রুয়ারি)
কুম্ভ রাশির জাতকদের মাথায় আজ দারুণ সব উদ্ভাবনী আইডিয়া আসবে, যা শুনে বন্ধুরা ভাববে আপনি বোধহয় সিলিকন ভ্যালির কোনো এআই প্রতিষ্ঠানের সিইও হয়ে গেছেন। তবে বাস্তবে সেই আইডিয়া কাজে লাগাতে গেলে দেখবেন, প্রয়োজনীয় পুঁজি আর অবকাঠামোর অভাবে তা দেশের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) মতোই ধীরগতিতে এগোচ্ছে। বিকেলের দিকে কোনো অপ্রত্যাশিত সংবাদ আপনাকে চমকে দিতে পারে, তবে ঘাবড়ে না গিয়ে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করুন। রাতের বেলায় ভালো ঘুমের জন্য মোবাইল ফোনটা একটু দূরে রাখুন।
মীন রাশি (১৯ ফেব্রুয়ারি–২০ মার্চ)
মীন রাশির জাতক-জাতিকারা আজ কল্পনার জগতে ভেসে বেড়াতে পছন্দ করবেন, যেখানে কোনো লোডশেডিং নেই, কোনো ট্রাফিক জ্যাম নেই, আর সবকিছুর দাম হাতের নাগালে। কিন্তু বাস্তবে পা রাখতেই দেখবেন, আপনার পকেটের টাকা আর মাসের শেষ তারিখের মধ্যে বিশাল এক দূরত্ব তৈরি হয়েছে। কর্মক্ষেত্রে আজ আপনার সহানুভূতিশীল আচরণ সবাইকে মুগ্ধ করবে, তবে কেউ যেন আপনার সরলতার সুযোগ নিয়ে নিজের কাজ আপনার ঘাড়ে চাপিয়ে না দেয় সেদিকে খেয়াল রাখবেন। দিনশেষে প্রিয়জনের মিষ্টি হাসিই আপনার সমস্ত হিসাব-নিকাশ ভুলিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট হবে।