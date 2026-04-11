Ajker Patrika
সারা দিন শরীর ম্যাজম্যাজ আর ক্লান্তি? জেনে নিন কে আপনার এনার্জি চুরি করছে

ফিচার ডেস্ক
দীর্ঘদিনের মানসিক চাপ আমাদের মস্তিষ্কে এমন পরিবর্তন আনে যা শরীরকে সব সময় ‘লো এনার্জি’ মোডে রাখে। ছবি: পেক্সেলস

সকালে অ্যালার্মের শব্দে ঘুম ভাঙল। কিন্তু এর পরেও কি আপনার বিছানা ছাড়তে ইচ্ছে করে না? অফিসে কাজের মাঝে বারবার হাই ওঠে। আর ছুটির দিনে সারা দিন ঘুমিয়েও কাটে না শরীরের ক্লান্তি। এইসব অনেকের জীবনের খুব পরিচিত দৈনন্দিন সমস্যা। আধুনিক নগরজীবনে এই ‘ক্রনিক ফ্যাটিগ’ বা দীর্ঘমেয়াদি ক্লান্তি এখন এক অলিখিত মহামারি। আমরা ভাবি হয়তো কাজের চাপ বেশি, কিন্তু আপনার প্রতিদিনের সাধারণ কিছু অভ্যাসই হতে পারে আপনার প্রাণশক্তির আসল চোর। কেন আমরা সব সময় ক্লান্ত থাকি এবং কীভাবে এই এনার্জি ক্রাইসিস থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব, তা নিয়ে ভাবার সময় এসে গেছে।

শক্তি চুরির নেপথ্য নায়ক

আমরা মনে করি কফি খেলে শরীর চনমনে হয়। কিন্তু গবেষণায় দেখা গেছে, অতিরিক্ত ক্যাফেইন নির্ভরতা আদতে শরীরের নিজস্ব এনার্জি সাইকেলকে ধ্বংস করে দেয়। কফির কড়া ডোজ সাময়িকভাবে আপনাকে জাগিয়ে রাখলেও, এর প্রভাব শেষ হওয়ার পর শরীর আরও বেশি অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। একইভাবে, শরীরের পানিশূন্যতা বা ডিহাইড্রেশন আপনার রক্তের ঘনত্ব বাড়িয়ে দেয়। ফলে হৃৎপিণ্ডে রক্ত সঞ্চালনে বেশি খাটতে হয়, যা আপনাকে দ্রুত ক্লান্ত করে ফেলে।

অজান্তেই এনার্জি কমছে যে কারণে

রক্তাল্পতা ও পুষ্টির অভাব: বিশেষ করে নারীদের ক্ষেত্রে আয়রনের অভাব বা অ্যানিমিয়া ক্লান্তির প্রধান কারণ। এ ছাড়া ভিটামিন বি-১২ এবং ডি-এর অভাব থাকলেও শরীর সারা দিন ভারী মনে হতে পারে।

স্ট্রেসের অদৃশ্য ভার: মানসিক চাপ কেবল মনের ওপর নয়, শরীরের ওপরও পাথর হয়ে বসে। দীর্ঘদিনের মানসিক চাপ আমাদের মস্তিষ্কে এমন পরিবর্তন আনে যা শরীরকে সব সময় ‘লো এনার্জি’ মোডে রাখে।

ত্রুটিপূর্ণ খাদ্যাভ্যাস: অতিরিক্ত চিনিযুক্ত খাবার রক্তে শর্করার মাত্রা হুট করে বাড়িয়ে আবার কমিয়ে দেয়। এই ‘সুগার ক্র্যাশ’-এর ফলে খাওয়ার কিছুক্ষণ পরই প্রচণ্ড ঘুম পায়।

বিস্ময়কর হলেও সত্যি যে যাঁরা সারা দিন বসে কাজ করেন তাঁরা শারীরিকভাবে পরিশ্রমী মানুষের চেয়ে বেশি ক্লান্তি অনুভব করেন। ছবি: পেক্সেলস

জীবনযাত্রার ছোট ভুল, বড় মাশুল

বিস্ময়কর হলেও সত্যি যে যাঁরা সারা দিন বসে কাজ করেন তাঁরা শারীরিকভাবে পরিশ্রমী মানুষের চেয়ে বেশি ক্লান্তি অনুভব করেন। শরীর যত কম নড়াচড়া করবে, কোষের ভেতরে অক্সিজেন সরবরাহ তত কমবে। ধূমপানও একইভাবে ফুসফুসের কার্যক্ষমতা কমিয়ে শরীরের অক্সিজেনের মাত্রা কমিয়ে দেয়। এটি পরোক্ষভাবে ক্লান্তির কারণ।

এনার্জি ফিরে পাওয়ার ‘স্মার্ট’ কৌশল

শরীরকে প্রাণবন্ত করে তুলতে কেবল লম্বা ঘুমই যথেষ্ট নয়। এর জন্য প্রয়োজন কৌশলী পরিবর্তন।

খাবার হোক অল্প ও ঘন ঘন: একবারে পেট ভরে না খেয়ে প্রতি তিন-চার ঘণ্টা অন্তর অল্প করে পুষ্টিকর খাবার খান। এতে রক্তে শর্করার মাত্রা স্থিতিশীল থাকে।

২০ মিনিটের ব্যায়াম: যখন খুব ক্লান্ত লাগবে, তখনই অন্তত ১০-১৫ মিনিট হাঁটাহাঁটি করুন। এন্ডোরফিন হরমোন নিঃসরণের ফলে শরীরের এনার্জি লেভেল সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে যাবে।

ডিজিটাল ডিটক্স: ঘুমানোর অন্তত এক ঘণ্টা আগে ফোন বা ল্যাপটপ সরিয়ে রাখুন। নীল আলো আপনার মস্তিষ্কের ঘুমের হরমোন ‘মেলাটোনিন’ উৎপাদনে বাধা দেয়, ফলে ৭ ঘণ্টা ঘুমালেও আপনার ঘুমের মান খারাপ হয়।

রিল্যাক্সেশন টেকনিক: ইয়োগা বা মেডিটেশন কেবল আধ্যাত্মিক বিষয় নয়, এটি বৈজ্ঞানিকভাবেই আপনার পেশির টান কমিয়ে এনার্জি সঞ্চয় করতে সাহায্য করে।

কখন চিকিৎসকের কাছে যাবেন

যদি দেখা যায় ডায়েট পরিবর্তন, পর্যাপ্ত ঘুম এবং ব্যায়ামের পরও মাসের পর মাস ক্লান্তি কাটছে না, তবে বুঝতে হবে এটি কেবল সাধারণ অবসাদ নয়। এটি থাইরয়েড সমস্যা, স্লিপ অ্যাপনিয়া, ডায়াবেটিস বা এমনকি বিষণ্নতার লক্ষণও হতে পারে। বিশেষ করে ক্লান্তির সঙ্গে যদি জ্বর, মাথাব্যথা বা ওজন কমে যাওয়ার মতো লক্ষণ থাকে, তবে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি। সময়কে নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব, কিন্তু নিজের শক্তি বা এনার্জিকে নিয়ন্ত্রণ করা আপনার হাতেই। প্রতিদিনের রুটিনে সামান্য কিছু পরিবর্তন আনলেই আপনি ফিরে পেতে পারেন আপনার হারানো সজীবতা। মনে রাখবেন, শরীর যদি সব সময় বিশ্রাম চায়, তবে তাকে শুধু ঘুম নয় সঠিক পুষ্টি আর মননশীলতার চর্চাও উপহার দিন।

সূত্র: হেলথ লাইন

