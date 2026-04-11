আজকের রাশিফল: বাবার চটি থেকে পিঠ বাঁচবে না, কর্মক্ষেত্রে দাপট বজায় থাকবে

মেষ
আজ আপনার পকেটের অবস্থা অনেকটা ফুটা হয়ে যাওয়া বালতির মতো। সকালবেলা পকেটভর্তি টাকা নিয়ে বেরোলেও বিকেল হতে হতে মনে হবে কোনো অদৃশ্য দানবকে সব বিলিয়ে দিয়েছেন। শপিং মলে ঢুকলে ক্রেডিট কার্ডটি মানিব্যাগ থেকে উঁকি দিয়ে করুণ সুরে বলবে—‘আর মেরো না ভাই, এবার আমি হার্ট অ্যাটাক করব!’ অকারণে রাস্তায় চ্যাঁচামেচি করবেন না, লোকে আপনাকে রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকা পাগল ভেবে পয়সা দিয়ে যেতে পারে। বন্ধুদের আজ ধার দেবেন না; মনে রাখবেন, বন্ধুকে টাকা ধার দেওয়া মানে হলো নিজের পায়ে কুড়াল মেরে সেই কুড়ালটি বন্ধুকে উপহার দেওয়া। শুভ রং: লাল (বিপদ সংকেত নয়, তবে পকেট সাবধান!)
বৃষ
আজ আপনি ‘অলসবীর’ উপাধি পেতে পারেন। বিছানা আপনাকে এমনভাবে জাপটে ধরবে যেন বহু বছর পর জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন। তবে আশ্চর্যের বিষয় হলো, এই আধা-ঘুমন্ত অবস্থাতেও কাজের জায়গায় এমন কোনো উদ্ভট আইডিয়া দেবেন যা শুনে বসের মনে হবে আপনি বোধহয় কোনো ভিনগ্রহের বিজ্ঞানী। সোশ্যাল মিডিয়ায় অচেনা কারোর কমেন্টে তর্কে জড়াবেন না, বেকার সময় নষ্ট। জীবনসঙ্গী আজ একটু ‘ছিঁচকাঁদুনে’ বা খিটমিটে মেজাজে থাকতে পারেন। তাই আজ সব কথায় ‘হ্যাঁ, তুমিই ঠিক’ ফর্মুলা ব্যবহার করুন—ঘর ও জীবন দুটোই শান্ত থাকবে। শুভ রং: সাদা (শান্তির পায়রা হয়ে থাকুন)
মিথুন
কথা বলার নেশা আজ আপনাকে পেয়ে বসবে। অবস্থা এমন হবে যে দেয়ালের সাথেও কথা বলতে শুরু করতে পারেন। নতুন মানুষের সাথে আলাপ হবে এবং তাদের নিজের জীবনকাহিনী শুনিয়ে কান ঝালাপালা করে দেবেন। তবে সাবধান, পাশের বাড়ির আন্টিদের অযাচিত কোনো ফ্যামিলি পলিটিক্স নিয়ে পরামর্শ দিতে যাবেন না, হিতে বিপরীত হবে। বাড়িতে সঙ্গীর শরীর নিয়ে একটু টেনশন হতে পারে, সম্ভবত অতিরিক্ত রান্নাবান্নার চাপে। হাঁটু আর কনুই বাঁচিয়ে চলুন, মেঝেতে পড়ে থাকা সাবান বা কলার খোসায় আপনার বিশেষ ‘ক্রাশ’ খাওয়ার যোগ আছে। শুভ রং: সবুজ (একদম টাটকা শাকসবজির মতো)
কর্কট
আজ দুনিয়ার সব দায়িত্ব আপনার ঘাড়ে এসে চাপবে। মনে হবে যেন একাই পুরো পৃথিবীটা নিজের কাঁধে বয়ে নিয়ে চলেছেন। শেয়ার বাজার বা লটারিতে বিনিয়োগের ভূত মাথায় চাপতে পারে, কিন্তু মনে রাখবেন—আপনার ভাগ্য আজ যতটা সহায়, তাতে লটারি জিতলে উল্টো লটারি কোম্পানি আপনার কাছে জরিমানা চাইতে পারে। বাইরের খাবার থেকে ১০০ হাত দূরে থাকুন। রাস্তার ধারের সেই মুখরোচক চপ-কাটলেটগুলো আজ পেটের ভেতর ‘তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ’ শুরু করে দিতে পারে। সবার সাথে একটু মিষ্টি করে কথা বলুন, কারণ আপনার হাসিই আজ আপনার আসল অস্ত্র। শুভ রং: রূপালি (চাঁদের মতো স্নিগ্ধ থাকুন)
সিংহ
আজ নিজেকে বনের রাজা ভাবলেও বাস্তবে আপনাকে খাঁচার ভেতরে অস্থির এক পশুর মতো মনে হতে পারে। অফিসে বসের অযৌক্তিক হুকুম আপনাকে বিরক্ত করবে। তবে মেজাজ হারাবেন না। সূর্যাস্তের পর কোনো পুরোনো বন্ধুর সাথে আড্ডা জমানোর সুযোগ আসবে, যেখানে প্রাণ খুলে অন্যের নিন্দা করতে পারবেন—যা আপনার মানসিক শান্তি ফিরিয়ে আনবে। অন্যের ব্যক্তিগত জীবনে নাক গলাবেন না, যদি না আপনি সেখানে বিনামূল্যে খাবার পাওয়ার গ্যারান্টি পান। একটু ধ্যান বা যোগব্যায়াম করতে পারেন, অন্তত মনটা শান্ত হবে। শুভ রং: সোনালী (রাজকীয় ভাব বজায় থাকুক)
কন্যা
হাড়ভাঙা খাটুনি আজ আপনার ললাটে লেখা। পরিশ্রমের ফল পাবেন ঠিকই, তবে সেই ফল এতটাই ছোট হতে পারে যে তা খুঁজে পেতে আতশ কাঁচ লাগবে। আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে কোনো সাহায্যের আশা করবেন না; আজ সবাই আপনাকে এড়িয়ে চলবে যেন তাদের কাছে টাকা ধার চাইতে এসেছেন। মেজাজ আজ কন্ট্রোলের বাইরে চলে যেতে পারে। অফিসের বস আপনার ডেস্কে এসে আড়চোখে তাকালে দাঁত বের করে এমনভাবে হাসুন যেন আপনি পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী কর্মচারী। তাতে বস একটু ভড়কে গিয়ে কেটে পড়তে পারে। শুভ রং: ধূসর (মেঘলা মনের মতো)
তুলা
প্রেমের নৌকায় আজ পাল লাগবে। তবে সাবধান, নৌকায় কোনো ফুটা আছে কি না তা আগেই দেখে নিন। সঙ্গীর সাথে রোমান্টিক ডিনারে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। ডিনার শেষ করে বিল দেওয়ার সময় যদি মানিব্যাগ খুঁজে না পাওয়ার অভিনয় করেন, তবে প্রেমের নৌকা ডুবে যাওয়ার সম্ভাবনা ১০০%। শরীরে একটু তেলের মালিশ দরকার। পিঠের ব্যথা আজ ভোগাতে পারে। তাই সোফায় ওভাবে ঝুলে না বসে একটু টানটান হয়ে বসার চেষ্টা করুন। শুভ রং: নীল (আকাশের মতো উদার হোন)
বৃশ্চিক
ভাগ্যের চাকা আজ এমন স্পিডে ঘুরবে যে নিজেই খেই হারিয়ে ফেলবেন। পুরোনো কোনো মামলার রায় আপনার পক্ষে আসতে পারে বা অনেকদিন আগে হারিয়ে যাওয়া ১০ টাকার নোট প্যান্টের পকেটে খুঁজে পেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে আপনার দাপট বজায় থাকবে। ব্যবসা নিয়ে অতিরিক্ত টেনশন করবেন না। মাঝে মাঝে ফোনটা সাইলেন্ট করে জানালা দিয়ে আকাশ দেখুন। পৃথিবীটা কিন্তু আপনার ব্যবসার বাইরেও অনেকটা বড়। এক কাপ কড়া চা পান করুন, ভালো লাগবে। শুভ রং: মেরুন (গভীর ও রহস্যময়)
ধনু
আজ বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো বাড়িতে এমন কোনো অতিথি আসতে পারে যাকে গত দশ বছর ধরে এড়িয়ে চলছেন। আপনার ফ্রিজের খাবার আর মানিব্যাগের টাকা—দুটোই বিপন্ন হওয়ার যোগ রয়েছে। তবে অতিথি আপ্যায়নে ত্রুটি করবেন না, অন্তত মুখ রক্ষা হবে। পরিবারকে একটু সময় দিন। হয়তো ভাবছেন হিমালয়ে চলে যাবেন, কিন্তু বাস্তবে এখন ঘরের ঝুল ঝাড়ার কাজটা করা বেশি জরুরি। ভ্রমণের পরিকল্পনা আপাতত মাথা থেকে বাদ দিন। শুভ রং: হলুদ (পাকা আমের মতো উজ্জ্বল)
মকর
বিদেশের মাটিতে পা রাখার স্বপ্ন যারা দেখছেন, আজ তাদের জন্য ভালো দিন। এমনকি লটারিতে পাসপোর্টের কভার জেতারও সম্ভাবনা থাকতে পারে! অফিসের কাজে আজ এমনভাবে ব্যস্ত থাকবেন যে মনে হবে আপনিই এই কোম্পানির সিইও, যদিও বেতন দেখে তা মনে হবে না। বাবার সাথে তর্কাতর্কি এড়িয়ে চলুন। বাবার চটি বা লাঠির সাথে আপনার পিঠের সদ্ভাব হওয়ার প্রবল যোগ রয়েছে। শান্ত থাকুন, দিনটা কেটে যাবে। শুভ রং: কালো (সব অন্ধকার মুছে যাক)
কুম্ভ
আজ জ্ঞানের নহর বয়ে যাবে। যা পড়বেন বা যা শুনবেন, সব একবারে মুখস্থ হয়ে যাবে। তবে এই জ্ঞান শুধু পরীক্ষার খাতায় বা কাজের জায়গায় দেখান, বন্ধুদের আড্ডায় পন্ডিতি করতে গেলে কপালে জুটবে বিদ্রুপ। দাম্পত্য জীবনে আজকের দিনটি মধুর কাটবে, যদি সঙ্গীর ভুল না ধরেন। সহকর্মীদের সাথে টিফিন ভাগ করে খাওয়ার সময় নিজের দামী মাছ বা মাংসের টুকরাটি সাবধানে রাখুন। ওদের নজর কিন্তু আপনার টিফিনের দিকেই বেশি। শুভ রং: আকাশী (শান্ত ও স্থির)
মীন
মনের কোনো সুপ্ত বাসনা—যেমন ডায়েট না করেও রোগা হওয়া বা না কাজ করেও প্রমোশন পাওয়া—আজ পূরণ হতে পারে (স্বপ্নে)! বাস্তবে কিন্তু সঙ্গীর জন্য দামী কোনো উপহার কিনতে গিয়ে নিজের ব্যাংক ব্যালেন্স শূন্য করে ফেলতে পারেন। সৃজনশীল কাজে আজ আইনস্টাইনকেও হার মানাতে পারেন। গাড়ি চালানোর সময় ট্রাফিক সিগন্যাল আর পুলিশ—দুটাকেই গুরুত্ব দিন। রাত জেগে নেটফ্লিক্স দেখা বন্ধ করুন, চোখের তলায় কালশিটে পড়লে কাল লোকে ড্রাকুলা ভেবে ভয় পেতে পারে। শুভ রং: বেগুনি (স্বপ্নিল মনের প্রতীক)
