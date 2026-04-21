Ajker Patrika
জেনে নিন

আজকের রাশিফল: টাইপোর কারণে ব্লকলিস্টেড হবেন, তবে মিষ্টি কথায় চিঁড়া ভিজবে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
মেষ

আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে আয়নায় নিজেকে দেখে মনে হবে—‘আমিই শ্রেষ্ঠ, আমিই সম্রাট!’ কিন্তু অফিসে পা রাখামাত্রই বস আপনাকে এমন এক ফাইল ধরাবেন যা দেখে আপনার সম্রাট হওয়ার স্বপ্ন তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়বে। প্রেমে আজ আপনি রোমিও হওয়ার চেষ্টা করবেন, কিন্তু টাইপোর কারণে প্রেমিকা আপনাকে ‘ব্লক’ লিস্টে স্থান দিতে পারে। হয়তো ‘Love you’ লিখতে গিয়ে লিখে ফেলেছেন ‘Leave you’! রাগের মাথায় ফোন আছাড় মারবেন না, মেরামতের খরচ গ্রহরা দেবে না। শান্তিতে এক কাপ চা খান এবং নিজের ভুলগুলো নিয়ে হাসুন।

বৃষ

আজ আপনার পকেটে টাকার অ্যালার্জি হবে। অনলাইনে এমন সব অদ্ভুত জিনিস অর্ডার দিয়ে বসবেন যা আপনার জীবনে কোনো দিন কাজে লাগবে না (যেমন—একটি অটোমেটিক পপকর্ন মেকার)। বিকেলে কোনো রেস্তোরাঁয় গিয়ে দামি খাবারের অর্ডার দেওয়ার আগে মেনু কার্ডের ডানদিকের দামটা ভালো করে দেখে নিন। না হলে দিন শেষে বাসন মাজার উপক্রম হতে পারে! মানিব্যাগটি আজ বন্ধুকে দিয়ে দিন অথবা মাটির তলায় পুঁতে রাখুন।

মিথুন

সৃজনশীলতা আজ আপনার উপচে পড়বে। হঠাৎ মনে হবে আপনি একজন নামী হেয়ার স্টাইলিস্ট। ইউটিউব দেখে নিজের চুল নিজে কাটতে গিয়ে এমন অবস্থা করবেন যে, সামনের কয়েক দিন আপনাকে টুপির ওপর ভরসা করতে হবে। সোশ্যাল মিডিয়ায় কোনো সিরিয়াস স্ট্যাটাস দিতে গিয়ে হাস্যকর কোনো মিম শেয়ার করে ফেলতে পারেন। সেলফি তোলার আগে ভালো করে ক্যামেরা লেন্স মুছে নিন, নাহলে আসল চেহারা বেরিয়ে পড়তে পারে!

কর্কট

আজ আপনার ধৈর্যের সীমা একটি পাতলা সুতার ওপর দাঁড়িয়ে থাকবে। কেউ যদি জিজ্ঞেস করে ‘কেমন আছো?’, আপনি হয়তো ভাববেন সে আপনাকে ব্যঙ্গ করছে। অফিসে বসের নির্দেশগুলো কানে যুদ্ধের হুংকারের মতো বাজবে। সোশ্যাল মিডিয়ায় কোনো তর্কে জড়াবেন না, কারণ উল্টো দিকের মানুষটি আপনার চেয়েও বড় পাগল হতে পারে। আইসক্রিম বা খুব ঠান্ডা কোনো কিছু খান, যাতে মস্তিষ্কের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকে।

সিংহ

আজ আপনার নেতৃত্বের ক্ষমতা চরমে থাকবে—অন্তত আপনি তাই ভাববেন। অফিসে সহকর্মীদের নির্দেশ দিতে গিয়ে আবিষ্কার করবেন যে, আপনি ছাড়া ঘরে আর কেউ নেই। দিন শেষে ক্লান্ত হয়ে যখন ভাববেন আপনি একজন ক্লান্ত যোদ্ধা, ঠিক তখনই ঘরের লোকের নির্দেশে আপনাকে বাজারে ছুটতে হবে এক কেজি পটল বা করলা আনতে। সিংহের গর্জনে আজ বিড়ালের মিউ মিউ ভাব বেশি থাকবে।

কন্যা

আজ আপনার মধ্যে এক অদ্ভুত দার্শনিক সত্তা জেগে উঠবে। রাস্তার অচেনা লোককেও জীবনদর্শন বোঝাতে চাইবেন। কিন্তু সমস্যা হলো, গ্রহরা আপনার আলসেমিকে আজ তুঙ্গে রেখেছে। ভাববেন আজ সারা বিশ্ব জয় করবেন, কিন্তু বাস্তব হলো—খাটের ওপর থেকে ফোনের চার্জারটা আনতে আপনার ৩ ঘণ্টা সময় লাগবে। বিছানা থেকে নামার সময় সাবধানে, আলসেমি করে পা পিছলে যেতে পারে।

তুলা

জীবন আর সম্পর্কের ভারসাম্য রাখতে গিয়ে আজ হিমশিম খাবেন। ব্যক্তিগত কথা এমন কারোর কাছে ফাঁস হয়ে যেতে পারে, যে আপনার বাড়ির পাশের সবচেয়ে বড় গসিপ-কুইন। পার্টনারের সঙ্গে ডিনার ডেটে গিয়েও মন থাকবে আপনার ব্যাংকের লোন বা কিস্তির চিন্তায়। পকেটে একটি লাল ফুল রাখুন, যাতে লোকের নজর আপনার পকেটের দিকে না যায়।

বৃশ্চিক

আজ কাজের চাপে রোমান্স করার কথা ভুলেই যাবেন। সঙ্গী যখন রোমান্টিক ডিনারের আশা করছে, আপনি হয়তো তখন তাকে ‘এক্সেল শিট’ বুঝিয়ে দিচ্ছেন। প্রেমের জীবনে আজ দুর্যোগের মেঘ ঘনীভূত হতে পারে। মেসেজের রিপ্লাই দিতে দেরি হলে আপনার ফোনটি আজ সত্যি সত্যিই ‘নন-স্টপ’ বাজতে পারে। প্রিয়জনকে এক গুচ্ছ ফুল দিয়ে ড্যামেজ কন্ট্রোল করার চেষ্টা করুন।

ধনু

আজ আপনার আত্মবিশ্বাস আকাশছোঁয়া। আপনি ভাববেন আপনি একাই পুরো অফিসের কাজ শেষ করে দেবেন। কিন্তু কফি মেশিনের বোতাম টিপতে গিয়ে হয়তো পুরো মেঝেতে কফি ছড়িয়ে বসবেন। আপনার এই আত্মবিশ্বাস দেখে সহকর্মীরা হাসবে না কাঁদবে তা বুঝতে পারবে না। দিন শেষে আপনার জনপ্রিয়তা বাড়বে ঠিকই, তবে সেটা ‘মোস্ট ফানি পারসন’ হিসেবে।

মকর

মিষ্টি কথায় আজ আপনি চিঁড়া ভেজানোর চেষ্টা করবেন এবং অনেকখানি সফলও হবেন। তবে অফিসের কম্পিউটারের সঙ্গে আজ আপনার সম্পর্ক খুব একটা ভালো যাবে না। মোক্ষম সময়ে যখন কাজ জমা দিতে যাবেন, তখনই দেখবেন উইন্ডোজ আপডেট শুরু হয়েছে। মেজাজ ধরে রাখুন, কারণ চিৎকার করলে কম্পিউটার দ্রুত সচল হবে না। আজ কাউকে কোনো ফলের রস খাওয়ান, নিজের তেষ্টাও মেটান।

কুম্ভ

আজ অনেক বড় বড় প্রজেক্টের নীল নকশা তৈরি করবেন। নতুন অ্যাপ বানানো, নতুন বই লেখা বা নতুন ব্যবসা শুরু করার নেশা মাথায় চাপবে। কিন্তু বিকেল হতে না হতেই আবিষ্কার করবেন যে, আপনি গত ৪ ঘণ্টা ধরে ইউটিউবে কোনো অজানা দেশের রান্নার ভিডিও দেখছেন, যে রান্না আপনি কোনো দিন করবেন না।

মীন

আপনার লক্ষ্য আজ শুধুই টাকা কামানো। কিন্তু ভাগ্য আজ বারবার ভুল পথে পরিচালিত করবে। অফিসের মিটিংয়ে ভুল করে অন্য প্রজেক্টের স্লাইড দেখিয়ে ফেলতে পারেন। ব্যবসায়ীরা নতুন চুক্তি করার সময় কলমের কালি শেষ হওয়ার মতো বিড়ম্বনায় পড়তে পারেন। রাতে ঘুমানোর আগে অন্তত পাঁচ মিনিট আয়নায় নিজের দিকে তাকিয়ে অকারণে হাসুন, এতে মানসিক প্রশান্তি বাড়বে।

বিষয়:

জীবনধারারাশিফলআপনার রাশিফলজেনে নিন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

আ.লীগ নেতারা চাঁদাবাজিতে ব্যস্ত ছিলেন, মন্ত্রীরাও প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎ পেতেন না: আব্দুল মোমেন

তৃতীয় মাত্রার জিল্লুরের সহধর্মিণী পেলেন বিএনপির মনোনয়ন

বাণিজ্যিক হেলিকপ্টার পরিচালনার লাইসেন্স পেল সাবেক উপদেষ্টার প্রতিষ্ঠান

মির্জাপুরে মাটি খুঁড়ে মা ও নবজাতকের বস্তাবন্দী লাশ উদ্ধার

দুর্নীতি করলে ২৪ ঘণ্টাও থাকতে পারবে না, আজও একজনকে বিদায় দিয়েছি: শিক্ষামন্ত্রী

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ছুরিকাহত জাতীয় ক্যানসার হাসপাতালের উপপরিচালক ঢামেকে ভর্তি

মির্জাপুরে মাটি খুঁড়ে মা ও নবজাতকের বস্তাবন্দী লাশ উদ্ধার

তৃতীয় মাত্রার জিল্লুরের সহধর্মিণী পেলেন বিএনপির মনোনয়ন

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য চুক্তিতে যা আছে (তৃতীয় পর্ব)

দুর্নীতি করলে ২৪ ঘণ্টাও থাকতে পারবে না, আজও একজনকে বিদায় দিয়েছি: শিক্ষামন্ত্রী

সম্পর্কিত

মন ভালো রাখার সহজ উপায়

বাড়িতেই তৈরি করুন অফিসে খাওয়ার জন্য স্বাস্থ্যকর ৫ স্ন্যাকস

গ্রামীণ বয়স্ক সেবা ব্যবস্থা সংস্কারে জোরালো পদক্ষেপ চীনের

