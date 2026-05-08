আজকের রাশিফল: নিজের প্রেমে পড়ার প্রবল সম্ভাবনা, স্ত্রীর স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল রাখুন

মেষ
আপনার এনার্জি লেভেল আজ থার্মোমিটার ফাটিয়ে বেরোনোর জোগাড়! কিন্তু মনে রাখবেন, সব জায়গায় এনার্জি দেখালে লোকে আপনাকে হিরো না ভেবে পাগল ভাবতে পারে। বসের সঙ্গে কথা বলার সময় সাবধান, আপনার অতি-উৎসাহে বসের কফির কাপে যেন আপনার প্রজেক্ট ফাইল সাঁতার না কাটে। ভাইবোনদের সঙ্গে পুরোনো কোনো কাদা ছোড়াছুড়ি আজ মিটে যেতে পারে। তবে মেজাজটা সাবধানে রাখুন, কারণ রাগলে আপনি আবার মঙ্গলের অগ্নিকুণ্ড হয়ে ওঠেন। রাস্তা পার হওয়ার সময় লাল সিগন্যাল দেখে ভাববেন না ওটা আপনার সাহসিকতার মেডেল। ওটা ট্রাফিক পুলিশ আর আপনার হাড়গোড়ের নিরাপত্তার জন্য!
বৃষ
শুক্র আপনার রাশিতেই আয়েশ করে পা ছড়িয়ে বসে আছেন। আজ আপনার মন শুধু লাক্সারি খুঁজবে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের প্রেমে পড়ে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা। অনলাইন শপিং অ্যাপগুলো আজ ডিলিট করে রাখা ভালো, নাহলে কাল সকালে ব্যাংক ব্যালেন্স দেখে হার্ট অ্যাটাক হতে পারে। কেনাকাটার সময় কোয়ালিটি দেখুন, কোয়ান্টিটি নয়। সস্তার তিন অবস্থা আজ আপনার সঙ্গে হওয়াই স্বাভাবিক। দামি পারফিউম মেখে ঘুরবেন ঠিকই, কিন্তু পাড়ার মোড়ে ডালের বাজার করতে গিয়ে ৩ টাকা নিয়ে ঝগড়া করতে ভুলবেন না—এটাই তো আপনার আসল পরিচয়!
মিথুন
বুধের প্রভাবে আপনার জিভে আজ যেন বিদ্যুৎ খেলে যাচ্ছে। আপনার কথার তুবড়ি আজ সবাইকে চমকে দেবে। তবে মনে রাখবেন, অতিরিক্ত জ্ঞান দিতে গেলে লোকে আপনাকে জ্ঞানীর বদলে টকিং মেশিন ভাবতে পারে। পরিবারের বড়দের, বিশেষ করে স্ত্রীর স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল রাখুন। কেউ হাঁটুতে ব্যথা বা মাথা ধরার কথা বললে দয়া করে গুগল ডাক্তার হয়ে প্রেসক্রিপশন দেবেন না। টাইপ করার আগে ১০ বার চেক করুন। বসকে ‘আই লাভ ইউ’ আর গার্লফ্রেন্ডকে ‘আজ ওভারটাইম আছে’ মেসেজ পাঠিয়ে দিলে কিন্তু কপালে দুঃখ আছে!
কর্কট
পারিবারিক ব্যবসায় আজ হঠাৎ করে আপনার কদর বাড়তে পারে। মা-বাবা হয়তো ভাবছেন বাড়ির চাবিকাঠি আপনার হাতে তুলে দেবেন। কিন্তু আপনি সেই আনন্দে আবার রাস্তায় নাচতে শুরু করবেন না, কারণ চন্দ্র আপনার রাশিতে নেই—পা মচকে যাওয়ার ভয় আছে। মা-বাবার আশীর্বাদ আজ আপনার জন্য পাওয়ার ব্যাংক হিসেবে কাজ করবে। বড়দের পরামর্শ অবহেলা করবেন না। মাসের শুরু হলেও টাকা খরচে কিপ্টামি করুন। পকেট ফাঁকা থাকলে চাঁদনি রাতেও আপনাকে অন্ধকার দেখাবে।
সিংহ
আত্মবিশ্বাসে আজ আপনি ডোনাল্ড ট্রাম্পকেও হার মানাতে পারেন। সূর্য বৃষ রাশিতে থাকায় আপনার তেজ বাড়বে, তবে সেটা বাড়ির লোকের ওপর না দেখানোই ভালো। অফিসে আপনি রাজা হতে পারেন, কিন্তু বাড়িতে আপনি নিছক একজন প্রজা—এটা মাথায় রাখুন। কেউ আপনার গুণগান গায় কি না তার জন্য কান পেতে থাকবেন না। নিজের কাজটা ঠিকমতো করলেই প্রশংসা পাওনা হবে। আয়নায় নিজেকে দেখে অন্তত একবার বলুন, ‘এত রূপ আমি কোথায় রাখব?’ তাতে মন ভালো থাকবে, লোকে পাগল ভাবলে ভাবুক!
কন্যা
চারপাশের মানুষ আজ আপনার সব কাজ খুঁত ধরতে আসতে পারে। আপনার নিখুঁত হওয়ার স্বভাব আজ আপনার শত্রু হয়ে দাঁড়াবে। কেউ অযাচিত উপদেশ দিলে দয়া করে তাকে মারতে যাবেন না, বড়জোর এক গ্লাস পানি খেয়ে নিজের রাগ নিয়ন্ত্রণ করুন। শরীরের ওপর অত্যাচার করবেন না। রাস্তার ধারের তেল-মসলাযুক্ত খাবার আজ আপনার পেটে বিশ্বযুদ্ধ বাঁধাতে পারে। ঘর থেকে বের হওয়ার সময় একবার অন্তত চুলটা আঁচড়াবেন। বিশেষ কেউ আপনাকে ফলো করতে পারে!
তুলা
আপনি তো প্রেমের দেবতা! আজ আপনার রোমান্টিক মুড থাকবে আকাশচুম্বী। শুক্রের প্রভাবে ভালোবাসার সাগরে আজ খাবি খাবেন। তবে সাবধানে, সাঁতার না জানলে কিন্তু ডুব নিশ্চিত। প্রেমের প্রস্তাব দেওয়ার জন্য দিনটি বেশ ভালো। পুরোনো কোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হতে পারে যা ব্যবসায়িক দিক দিয়ে লাভজনক হবে। অতীত নিয়ে বেশি ঘাঁটাঘাঁটি না করাই ভালো। সঙ্গী যা বলবে আজ তাতে ‘হ্যাঁ’ মেলান। জীবনটা নরক হওয়ার হাত থেকে বেঁচে যাবে।
বৃশ্চিক
অফিসের কাজের চাপে আজ আপনার মাথাটা ট্রেনের ইঞ্জিনের মতো গরম হয়ে থাকবে। সহকর্মীদের সঙ্গে তর্কে জড়ানোর প্রবল সম্ভাবনা। মনে রাখবেন, রাগলে আপনার ক্ষতি, না রাগলে তাদের ক্ষতি। একটু ঠান্ডা মাথায় কাজ সারুন। বিকেলে একটু খোলা হাওয়ায় ঘুরুন। মেডিটেশন করলে শান্তি পাবেন। আজ কারও সঙ্গে লড়াই করতে যাবেন না। আপনি জিতলেও তারা আপনার নামে এমন বদনাম করবে যে আপনার সম্মান লুডোর সাপের মতো নিচে নেমে যাবে।
ধনু
আজ অর্থভাগ্য একটু সদয় হতে পারে। লটারি জেতার কথা না ভাবলেও পাওনা টাকা ফেরত পেতে পারেন। তবে সেই টাকা আবার ওড়ানোর পরিকল্পনা করবেন না। কোনো পুরোনো বন্ধু বা আত্মীয় হুট করে বাড়িতে চলে এসে আপনার দুপুরের ঘুমের বারোটা বাজাতে পারে। আত্মবিশ্বাস ভালো, কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় নিচে তাকিয়ে পা ফেলুন। ওপরের দিকে তাকিয়ে পা ফেললে দাঁত ভাঙার সম্ভাবনা! অতিথি এলে তাকে ড্রয়িং রুমে বসিয়ে নিজে ফোনের বাহানা দিয়ে অন্য ঘরে পালাবেন না। চা-বিস্কুট দিয়ে আপ্যায়ন করুন।
মকর
চন্দ্র আপনার রাশিতে বসে মহারাজকীয় মেজাজ দিচ্ছে। আজ আপনিই অফিস আর ঘরের হর্তাকর্তা বিধাতা। সবাই আপনার কথা শুনবে, আপনার সিদ্ধান্ত মেনে নেবে। তবে ক্ষমতার অপব্যবহার করে ছোটদের বকাঝকা করবেন না। বিনিয়োগ করার জন্য আজকের দিনটি দারুণ। বিদেশের কোনো কাজ বা ডিল ফাইনাল হতে পারে। অফিস থেকে ফেরার সময় একটা দামি চকলেট বা মিষ্টির প্যাকেট কিনুন, বাড়ির অশান্তি ১ মিনিটে উধাও হয়ে যাবে!
কুম্ভ
আজ আপনার মাথা মহাবিশ্বের গভীর রহস্য সমাধানে ব্যস্ত থাকবে। কেউ হয়তো জিজ্ঞাসা করবে ‘কেমন আছ?’ আর আপনি উত্তরে বলবেন ‘জীবনটা তো মায়া!’ পড়াশোনা বা গবেষণায় যারা আছেন তাদের জন্য আজ দারুণ খবর মিলতে পারে। নিজের কল্পনার জগতে ডুবে না থেকে বাস্তবের মাটিতে পা রাখুন। কেউ সাহায্য চাইলে হাত বাড়িয়ে দিন। নিজের লুক চেঞ্জ করার কথা ভাবছেন? দয়া করে আজ না। নতুন হেয়ারস্টাইল করে নিজেকে চিনে নিতে কষ্ট হতে পারে!
মীন
আপনার কল্পনাশক্তি আজ হ্যারি পটারের জাদুর কাঠির মতো কাজ করবে। আপনি যা ভাববেন, মনে হবে তাই সত্যি। কোনো অকল্পনীয় উৎস থেকে উপহার বা সুসংবাদ পেতে পারেন। সৃজনশীল কাজে আজ আপনাকে ঠেকায় কে! কর্মক্ষেত্রে আজ আপনার ট্যালেন্ট দেখানোর দিন। বসকে বুঝিয়ে দিন যে আপনিও কম কিছু নন। আজ আপনি যা ধরবেন তাই সোনা হতে পারে, কিন্তু দয়া করে অন্যের মানিব্যাগ বা মোবাইল সোনা করতে যাবেন না, পুলিশ ধরলে শনি আপনার রাশি বদলে দেবে!
