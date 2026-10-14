Ajker Patrika
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পূজার ছুটিতেই বদলে ফেলুন সকালের অভ্যাস; জেনে নিন, সকালে যা করবেন, যা করবেন না

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা 
পূজার ছুটিতেই বদলে ফেলুন সকালের অভ্যাস; জেনে নিন, সকালে যা করবেন, যা করবেন না
সকালের প্রথম এক ঘণ্টা মন ইতিবাচক রাখা জরুরি। ছবি: পেক্সেলস

সত্য়ি করে বলুন তো, ঘুম থেকে উঠে সবার আগে কী করেন? হাতে স্মার্টফোনটাই তো তুলে নেন, তাই না? এই এক অভ্যাসের কারণেই সারা দিন মেজাজ বিগড়ে থাকতে পারে, তা জানেন কি? পূজার ছুটি শুরু হলো বলে। আর এই ছুটিতেই সকালের অভ্যাসে আনতে পারেন পরিবর্তন। কারণ, সকালের প্রথম কয়েক ঘণ্টার অভ্যাস আমাদের পুরো দিনের উৎপাদনশীলতা, মেজাজ এবং স্বাস্থ্যের ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। একটি ধীরস্থির, সুন্দর ও সফল দিনের জন্য সকালে ঘুম থেকে উঠেই কোন কাজগুলো করা উচিত আর কোনগুলো এড়িয়ে চলা উচিত, তা জেনে রাখা জরুরি।

ঘুম থেকে উঠেই যে কাজগুলো করতে পারেন

ভোরের প্রাকৃতিক আলো ও বাতাস শরীরে মেলাটোনিন হরমোনের মাত্রা কমিয়ে দেয়। ছবি: পেক্সেলস
ভোরের প্রাকৃতিক আলো ও বাতাস শরীরে মেলাটোনিন হরমোনের মাত্রা কমিয়ে দেয়। ছবি: পেক্সেলস

কুসুম গরম পানি পান করুন

ঘুম থেকে ওঠার পর শরীর হাইড্রেট করা জরুরি। খালি পেটে এক গ্লাস কুসুম গরম পানি বা সাধারণ তাপমাত্রার পানি পানের মাধ্যমে বিপাকপ্রক্রিয়া সক্রিয় হয় এবং শরীর থেকে টক্সিন বের হয়ে যায়।

বিছানা গুছিয়ে রাখুন

ঘুম থেকে উঠেই নিজের বিছানা গুছিয়ে ফেলা একটি দারুণ মনস্তাত্ত্বিক অভ্যাস। এটি দিনের শুরুতে আপনাকে একটি ছোট কাজ শেষ করার মানসিক তৃপ্তি দেয় এবং ঘর গোছানো রাখলে মনও শান্ত থাকে।

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গায়ে রোদ ও হাওয়া লাগানো

ঘরের জানালা খুলে দিন বা কিছুক্ষণ বারান্দায় দাঁড়ান। ভোরের প্রাকৃতিক আলো ও বাতাস শরীরে মেলাটোনিন হরমোনের মাত্রা কমিয়ে কর্টিসল হরমোন বাড়ায়, যা আপনাকে দ্রুত সজাগ ও চনমনে করে তোলে।

হালকা ব্যায়াম বা স্ট্রেচিং

শরীর সচল করতে ১০ থেকে ১৫ মিনিটের হালকা স্ট্রেচিং, ইয়োগা বা ফ্রি-হ্যান্ড এক্সারসাইজ করতে পারেন। এতে রক্তসঞ্চালন বাড়ে এবং শরীরের জড়তা কেটে যায়।

শরীর সচল করতে সকালে ১০ থেকে ১৫ মিনিটের হালকা ব্যায়াম করুন। ছবি: পেক্সেলস
শরীর সচল করতে সকালে ১০ থেকে ১৫ মিনিটের হালকা ব্যায়াম করুন। ছবি: পেক্সেলস

মেডিটেশন বা শান্ত সময় কাটানো

দিনের শুরুতে তাড়াহুড়ো না করে ৫ থেকে ১০ মিনিট নিরিবিলি বসুন। বুক ভরে শ্বাস নিন। আজকের দিনে কোন কাজগুলো করবেন, তা মনে মনে গুছিয়ে নিন বা সেগুলোর তালিকা করে নিন।

পুষ্টিকর নাশতা

সকালের খাবার কোনোভাবেই বাদ দেওয়া যাবে না। প্রোটিন, আঁশ আর স্বাস্থ্যকর চর্বিসমৃদ্ধ খাবার দিয়ে সকালের নাশতা করুন, যা আপনাকে দীর্ঘক্ষণ শক্তি জোগাবে।

যেসব কাজ করবেন না

সকালে ঘুম থেকে উঠেই কড়া চা বা কফিতে চুমুক দেবেন না। ছবি: পেক্সেলস
সকালে ঘুম থেকে উঠেই কড়া চা বা কফিতে চুমুক দেবেন না। ছবি: পেক্সেলস

মোবাইল ফোন বা সোশ্যাল মিডিয়া স্ক্রল করা

ঘুম থেকে উঠে ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম বা ই-মেইল চেক করার অভ্যাস সবচেয়ে ক্ষতিকর। এটি দিনের শুরুতে মস্তিষ্কে অপ্রয়োজনীয় তথ্য ও চাপ দিয়ে পূর্ণ করে ফেলে। ফলে কোনো কাজে মনোযোগ দেওয়ার ক্ষমতা কমে যায়।

অ্যালার্ম স্নুজ করা

অ্যালার্ম বাজার পর আর ৫ মিনিট ঘুমানোর জন্য স্নুজ বাটন চাপা বন্ধ করুন। এই টুকরো টুকরো ঘুম শরীরকে আরও বেশি ক্লান্ত ও অলস করে তোলে।

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খালি পেটে চা বা কফি পান

ঘুম থেকে উঠে অনেকের কড়া চা বা কফিতে চুমুক দেওয়ার অভ্যাস থাকে। খালি পেটে ক্যাফেইন গ্রহণ করলে অ্যাসিডিটি বা গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা হতে পারে এবং শরীরে পানির ঘাটতি তৈরি হয়।

তাড়াহুড়ো করে বিছানা ছাড়া

অ্যালার্ম শোনার সঙ্গে সঙ্গে ঝট করে বিছানা থেকে উঠে যাবেন না। এতে রক্তচাপ হুট করে কমে গিয়ে মাথা ঘুরতে পারে। চোখ খোলার পর কিছুক্ষণ বিছানায় শুয়ে শরীর সজাগ হওয়ার সময় দিন, তারপর ধীরে ধীরে উঠুন।

নেতিবাচক চিন্তা বা খবরের কাগজ পড়া

সকালের প্রথম এক ঘণ্টা মন ইতিবাচক রাখা জরুরি। ঘুম থেকে উঠেই কোনো ঝগড়া-বিবাদ, নেতিবাচক চিন্তা কিংবা খবরের কাগজের অপরাধ বা দুর্ঘটনার খবর পড়া এড়িয়ে চলা ভালো।

সকালের এই ছোট পরিবর্তনগুলো আপনার জীবনযাত্রায় বিশাল ইতিবাচক প্রভাব নিয়ে আসতে পারে। একটি সুনির্দিষ্ট সকালের রুটিন মেনে চলে আপনিও দিনটি করে তুলতে পারেন প্রাণবন্ত ও স্বচ্ছন্দময়।

সূত্র: ওয়েবএমডি ও মিডিয়াম

বিষয়:

অভ্যাসস্বাস্থ্য টিপসজেনে নিনস্বাস্থ্যবিধি
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