সকালে জানালা খোলার স্বাস্থ্য উপকারিতা জেনে নিন

ভোরের মিষ্টি আলো আর হালকা হাওয়ায় দিনের শুরুটা কার না ভালো লাগে! তবে ঘুম থেকে উঠে হাত-মুখ ধোয়ার মতোই সকালের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি স্বাস্থ্যকর অভ্যাস হতে পারে ঘরের জানালাগুলো পুরোপুরি খুলে দেওয়া। সারা রাতের বদ্ধ পরিবেশের পর সকালে জানালা খোলার অভ্যাস শুধু ঘর সতেজই করে না, বরং আমাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর ফেলে ইতিবাচক প্রভাব।
রাতে দরজা-জানালা বন্ধ করে ঘুমানোর ফলে আমাদের অব্যাহত শ্বাস-প্রশ্বাস ঘরের ভেতর কার্বন ডাই-অক্সাইডের মাত্রা অনেক বাড়িয়ে দেয়। সকালে জানালা খুলে দিলে এই ভারী ও বাসি বাতাস নিমেষে বাইরে বেরিয়ে যায়। ফলে ঘরে সতেজ ও বিশুদ্ধ অক্সিজেনের প্রবাহ ঘটে, যা সকালে ঘুম ভাঙার পর আমাদের শরীরের রক্তসঞ্চালন প্রক্রিয়া স্বাভাবিক ও সক্রিয় করতে সাহায্য করে।
রাতে ঘুমানোর সময় মানুষের শরীরের ঘাম ও শ্বাসপ্রশ্বাসের মাধ্যমে ঘরের বাতাসে প্রচুর জলীয় বাষ্প জমা হয়। সকালে জানালা বন্ধ রাখলে এই আর্দ্রতা দেয়ালে, বিছানায় ও আসবাবে জমে স্যাঁতসেঁতে পরিবেশ তৈরি করে। আর এই সুযোগে জন্ম নেয় অ্যালার্জির প্রধান শত্রু ছত্রাক। সকালে জানালা খুলে বাতাস চলাচলের সুযোগ দিলে ঘরের অতিরিক্ত আর্দ্রতা শুকিয়ে যায় এবং ফুসফুসের জটিলতা ও হাঁপানির ঝুঁকি কমে।
সকালে জানালা খোলার সঙ্গে সঙ্গে ঘরে আলোর প্রবেশ ঘটে। ভোরের রোদ ও প্রাকৃতিক আলো মস্তিষ্কে সেরোটোনিন নামক হরমোনের ক্ষরণ বাড়ায়, যা সারা দিন আমাদের মেজাজ ভালো রাখতে এবং সকালের অলসতা কাটাতে সাহায্য করে। এ ছাড়া সকালে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে মিষ্টি রোদ গায়ে মাখলে প্রাকৃতিকভাবেই শরীর প্রয়োজনীয় ভিটামিন ডি গ্রহণ করতে পারে।
সূর্যের আলোর অতিবেগুনি রশ্মি একটি শক্তিশালী প্রাকৃতিক জীবাণুনাশক হিসেবে কাজ করে। সকালে জানালা খুললে ঘরে আসা রোদ এবং রাতে বাতাসে ভেসে থাকা ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া ও জীবাণুগুলোকে ধ্বংস করে। এতে যেকোনো কৃত্রিম স্প্রে ছাড়াই ঘর প্রাকৃতিকভাবে জীবাণুমুক্ত ও স্বাস্থ্যকর হয়ে ওঠে।
ঘুম থেকে ওঠার পরও অনেকের মধ্যে একধরনের অলস ভাব থেকে যায়, যাকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় স্লিপ ইনার্শিয়া বলা হয়। সকালে জানালার সামনে দাঁড়িয়ে ঠান্ডা ও টাটকা বাতাসে দীর্ঘশ্বাস নিলে মস্তিষ্কে অক্সিজেনের প্রবাহ বেড়ে যায়। এটি এক কাপ গরম কফির চেয়ে দ্রুত কাজ করে মুহূর্তে ঝিমুনি ভাব দূর করে মন সতেজ করে তোলে।
সকালের নাশতা তৈরির ধোঁয়া কিংবা রাতে ব্যবহৃত সুগন্ধি মোমবাতি, মশার কয়েল ও এয়ার ফ্রেশনারের ব্যবহার বাতাস ভারী করে রাখে। সকালে মুখোমুখি জানালা খুলে দিয়ে ক্রস-ভেন্টিলেশন বা আড়াআড়ি বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা করলে এসব কেমিক্যাল ও দুর্গন্ধ ঘর থেকে দ্রুত বের হয়ে যায়। সকালে ঘুম থেকে ওঠার পরপরই ১৫ থেকে ৩০ মিনিটের জন্য ঘরের সব দরজা-জানালা পুরোপুরি খুলে দিন। শহরের তীব্র বায়ুদূষণের এলাকাগুলোতে ভোর বা সকালের শুরুর দিকটিতে যানবাহন চলাচল কম থাকে, তাই ওই সময়ে ঘরের জানালা খুলে দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ। সকালে জানালা খোলার এই ছোট্ট অভ্যাস আপনার ও নিজের সারা দিনের কর্মোদ্দীপনা এবং দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ভূমিকা রাখবে।
সূত্র: ক্লেয়ার মোরান ডিজাইনস
সাজসজ্জা যাই করুন না কেন, ঘুমানোর আগে মেকআপ ঠিকঠাক তোলা না হলে পরবর্তী সময়ে ত্বকের ভোগান্তির অন্ত থাকে না। মনে রাখতে হবে, শুধু ক্লিনজার দিয়ে মুখ ধুয়ে নেওয়াই মেকআপ তোলার জন্য যথেষ্ট নয়। মেকআপের পরত যদি ত্বকে বুলিয়ে নেওয়ার অভ্যাস থাকে তাহলে শুধু মেকআপ রিমুভার বা ফেসওয়াশে ভরসা রাখাই যথেষ্ট নয়। তাহলে...১৭ ঘণ্টা আগে
সকালে এক কাপ গরম চা বা কফি। অনেকের কাছে এটাই দিনটা চমৎকার কেটে যাওয়ার একটা দারুণ শুরু বলে মনে হয়। এই এক কাপ গরম পানীয় দিয়ে দিন শুরু করা আমাদের অনেকের নিত্যদিনের অভ্যাস। বিশেষ করে শীতের দিনে ধোঁয়া ওঠা পানীয় শরীরে এক মুহূর্তে চাঙা ভাব এনে দেয়।২১ ঘণ্টা আগে
ত্বক মুহূর্তে উজ্জ্বল, প্রাণবন্ত ও দাগহীন করতে রূপচর্চার জগতে এখন নতুন ক্রেজ গ্লোয়িং স্কিন আইভি ড্রিপ। কসমেটিক ক্লিনিক ও বিউটি পারলারগুলোতে বড় বড় বিজ্ঞাপন দিয়ে দাবি করা হচ্ছে, কোনো প্রকার নাইট ক্রিম, সিরাম বা ফেশিয়াল না করে, স্রেফ স্যালাইনের মতো একটি ইনফিউশনের মাধ্যমে১ দিন আগে
সকালের নাশতায় মচমচে ও সুস্বাদু ফ্রেঞ্চ টোস্ট অনেকে পছন্দ করেন। তবে সাধারণ ফ্রেঞ্চ টোস্টে শর্করা ও ক্যালরির পরিমাণ বেশি থাকায় ডায়েট চলাকালে এটি কেউ কেউ এড়িয়ে চলেন। তবে সামান্য কিছু উপকরণ বদলে নিয়ে আপনি খুব সহজে সাধারণ এই ক্ল্যাসিক নাশতা বানিয়ে ফেলতে পারেন পুষ্টিকর ‘হাই-প্রোটিন ফ্রেঞ্চ টোস্ট’।১ দিন আগে