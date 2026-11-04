আজকের রাশিফল: ভুল ধরা স্বভাবের কারণে প্রেমের মিষ্টি গন্ধ মুহূর্তেই বারুদ হয়ে যাবে

আজকের রাশিফল: ভুল ধরা স্বভাবের কারণে প্রেমের মিষ্টি গন্ধ মুহূর্তেই বারুদ হয়ে যাবে
মেষ রাশি: মার্চ ২১-এপ্রিল ১৯
আজকে মেজাজ থাকবে ফুটন্ত প্রেশার কুকারের মতো। সামান্য বিষয়েই শিষ দিয়ে ওঠার তীব্র সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। গ্রহদের যা অবস্থান, তাতে কাজের জায়গায় বসের সামনে বীরত্ব দেখাতে গিয়ে অতিরিক্ত কাজ নিজের ঘাড়ে চাপিয়ে বসতে পারেন, তাই মুখটা একটু বন্ধ রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। পকেটের টাকা আজ উবে যাওয়ার জন্য ছটফট করবে; অনলাইনে ছাড় দেখে অপ্রয়োজনীয় গ্যাজেট বা শখের জিনিস কিনে ফেললে মাস শেষে না খেয়ে থাকতে হতে পারে। প্রেমের বাজারে আজ হাওয়ায় একটু মিষ্টি গন্ধ থাকবে, তবে সঙ্গীর কথার ভুল ধরে বিতর্ক শুরু করলে সেই গন্ধ কিন্তু মুহূর্তেই বারুদ হয়ে যাবে। বিকেলের দিকে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা জমার যোগ আছে, তবে বিল মেটানোর সময় বাথরুমে যাওয়ার পুরোনো নাটকটি আজ না করাই ভালো, ধরা খেয়ে যেতে পারেন!
বৃষ রাশি: এপ্রিল ২০-মে ২০
আজ আপনার আলসেমি একটি শিল্পকলায় রূপ নিতে পারে। সকালবেলা বিছানা আপনাকে এমন এক গভীর ভালোবাসার টানে জড়িয়ে ধরে রাখবে যে সেখান থেকে নিজেকে মুক্ত করা আর হিমালয় জয় করা প্রায় একই ব্যাপার মনে হবে। কর্মক্ষেত্রে কাজের বদলে কোনটা বেশি জরুরি—বিকেলের নাশতা নাকি ছুটির প্ল্যান—তা নিয়েই আপনার মাথা বেশি ঘামবে। অর্থনৈতিক দিক থেকে আজ দিনটি মধ্যম, তবে হঠাৎ বিরিয়ানি খাওয়ার ইচ্ছা আপনার বাজেটকে কাঁপিয়ে দিতে পারে। প্রেমঘটিত বিষয়ে আজ অতিরিক্ত সন্দেহপ্রবণ না হওয়াই ভালো; সঙ্গী ফোন না ধরলে তিনি হয়তো সত্যিই ব্যস্ত আছেন, আপনাকে এড়িয়ে চলছেন না! স্বাস্থ্য ভালো রাখতে আজ হাঁটার চেষ্টা করুন, অবশ্য ফ্রিজ থেকে ড্রয়িং রুম পর্যন্ত হাঁটাকে যদি আপনি এক্সারসাইজ বলেন, তবে আলাদা কথা।
মিথুন রাশি: মে ২১-জুন ২০
আজ আপনার পেটে কোনো কথা টিকবে না; আপনি যেন আজ জীবন্ত এক উইকিপিডিয়া এবং রেডিও চ্যানেল একসঙ্গে! যাকে পাবেন তাকেই দুনিয়ার যাবতীয় জ্ঞান আর পাড়ার গোপন খবর উজাড় করে দিতে চাইবেন। তবে সাবধানে থাকবেন, যার গোপন কথা তার সামনেই না বলে ফেলেন। কর্মক্ষেত্রে আপনার আজ একসঙ্গে দশটা কাজ শুরু করার ইচ্ছা হবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটা কাজও পুরো করতে না পেরে মাথার চুল ছিঁড়বেন। টাকা-পয়সা আসার সম্ভাবনা আছে, তবে এতটাই দ্রুত তা খরচ করবেন যে ব্যাংক অ্যাকাউন্টও হয়তো একটু থমকে যাবে। প্রেমে আজ কোনো নতুন চমক আসতে পারে, তবে আজ কোনো বড় ওয়াদা বা ডেটিংয়ে অতিরিক্ত ফন্দি আঁটতে যাবেন না, কারণ আপনার ফোকাস আজ পাঁচ মিনিট পরপর বদলাবে।
কর্কট রাশি: জুন ২১-জুলাই ২২
আজকে আপনার অনুভূতিগুলো একেবারে সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়বে। তুচ্ছ বিষয়েও চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়া কিংবা হঠাৎ প্রচণ্ড মন খারাপ হয়ে যাওয়া মোটেও আশ্চর্যজনক কিছু হবে না। কর্মক্ষেত্রে আজ শান্ত থাকুন, কেউ একটু কড়া কথা বললেই কোণে গিয়ে কেঁদে ফেলার দরকার নেই; মনে রাখবেন তারা আপনার কাজের সমালোচনা করছে, আপনার চরিত্রের নয়! পকেটের বিষয়ে আজ একটু সাবধান, মন খারাপের দোহাই দিয়ে অনলাইনে কেনাকাটা বা মিষ্টি জাতীয় খাবার খেয়ে টাকা শেষ করার শখ চেপে বসতে পারে। প্রেমজীবনে সঙ্গী যদি আজ আপনার মানসিক অবস্থা না বোঝেন, তবে তাকে দোষ দেবেন না, কারণ আজকে নিজেও নিজেকে ঠিকমতো বুঝতে পারছেন না। রাতে একটু গান শুনুন আর মন শান্ত রাখুন।
সিংহ রাশি: জুলাই ২৩-আগস্ট ২২
আজ মনে হবে পৃথিবীর সব আলো শুধু আপনার ওপরই জ্বলছে এবং আপনিই এই নাটকের প্রধান অভিনেতা! আত্মবিশ্বাস আজ এভারেস্ট স্পর্শ করবে, যা ভালো; কিন্তু অহংকার যাতে না রূপ নেয় সেদিকে খেয়াল রাখুন। অফিসে বসের সিটে গিয়ে বসার একটা সুপ্ত ইচ্ছা হতে পারে, তবে চাকরিটা বাঁচাতে নিজের টেবিলেই অবস্থান করুন। আপনার নেতৃত্বের প্রশংসায় চারপাশ মুখরিত হতে পারে, তবে সাবধানে থাকবেন—কেউ আপনাকে তেল দিয়ে কাজ আদায় করে নেওয়ার চেষ্টা করছে। আর্থিক ব্যাপারে আজ দিনটি বেশ ইতিবাচক, তবে নিজেকে মহারাজা মনে করে সবাইকে খাওয়ানোর দায়িত্ব নিলে দিনশেষে আপনার রাজকোষ শূন্য হবে। প্রেমে আজ একটু নাটকীয়তা থাকবে, সঙ্গীকে রাজকীয় কোনো সারপ্রাইজ দিতে পারেন, তবে ওভারঅ্যাক্টিং করবেন না।
কন্যা রাশি: আগস্ট ২৩-সেপ্টেম্বর ২২
আজ আপনার পারফেকশনিজমের ভূত এমনভাবে চাপবে যে ঘরের প্রতিটা কোণ, এমনকি সহকর্মীদের বানানের ভুল ধরে ধরে আপনি তাদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলতে পারেন। আপনার আজ সবকিছু একদম নিয়মমাফিক হওয়া চাই, সামান্য এদিক-ওদিক হলেই মেজাজ বিগড়ে যাবে। অফিসে কাজের নিখুঁত ভাব আপনাকে প্রশংসা এনে দেবে ঠিকই, তবে সহকর্মীরা আপনার সঙ্গে লাঞ্চ করতে ভয় পেতে পারে। অর্থনৈতিক লেনদেনে খুব সতর্ক থাকবেন, পাই-পাই হিসাব করতে গিয়ে নিজের মানসিক শান্তি বিসর্জন দেবেন না। প্রেমে আজ ভুলত্রুটি খোঁজার চশমাটা খুলে রাখুন; সঙ্গী আপনার মনমতো নিখুঁত নাও হতে পারে, কিন্তু মানুষটা অন্তত ভুল মানুষ নয়! রাতে নিজের পছন্দের কোনো কাজ বা বই নিয়ে ব্যস্ত থাকুন।
তুলা রাশি: সেপ্টেম্বর ২৩-অক্টোবর ২২
আজ ৪ নভেম্বরে আপনার প্রধান কাজ হবে সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগা। সকালে ঘুম থেকে উঠে কোনটা পরে বের হবেন—নীল জামা নাকি সাদা—এই চিন্তা করতেই আধঘণ্টা কেটে যাবে। কর্মক্ষেত্রে আজ জটিল কোনো পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়ে দুদিকেই তাল মেলাতে গিয়ে বিপদে পড়তে পারেন। সবাইকে খুশি করার এই আজব চেষ্টা বন্ধ করুন, কারণ সেটা একমাত্র আইসক্রিম বিক্রেতাই করতে পারে! টাকা-পয়সার দিক থেকে আজ ভারসাম্য বজায় থাকলেও আকস্মিক নান্দনিক বা সাজগোজের জিনিস কেনার খরচে কিছুটা টানাটানি হতে পারে। প্রেমে আজ রোমান্টিক হাওয়া বইবে, তবে প্রাক্তন আর বর্তমানের মধ্যে তুলনা করার বদঅভ্যাসটা আজ চেপে রাখুন, নতুবা প্রেম জীবনটি রণক্ষেত্রে পরিণত হবে।
বৃশ্চিক রাশি: অক্টোবর ২৩-নভেম্বর ২১
আজ আপনাকে শারলক হোমসের চেয়ে কোনো অংশে কম মনে হবে না। আপনার চারপাশের মানুষজনের চালচলন, তাদের মুখের অভিব্যক্তি—সবকিছুতেই আপনি ষড়যন্ত্রের গন্ধ খুঁজে পাবেন! অফিসে কারো অতিরিক্ত হাসি বা ভালো আচরণ দেখে মনে করবেন সে নিশ্চয়ই আপনার নামে পেছনে গীবত করেছে। এই অতিরিক্ত রহস্যময়তা থেকে দূরে থাকুন, মানুষ কিন্তু আপনাকে একটু ভয় পেতে শুরু করেছে! আর্থিক ব্যাপারে আজ দিনটি খুব শক্তপোক্ত, কোথাও বিনিয়োগ করার চিন্তা থাকলে আজ মন্দ নয়। প্রেমে আজ তীব্র আবেগ থাকবে; হয় সঙ্গীকে ভালোবাসায় ভরিয়ে দেবেন, নয়তো বিনা কারণে জেরা করে তার মাথা খারাপ করে দেবেন। একটু নমনীয় হতে শিখুন, পৃথিবীটা কিন্তু সবসময় আপনাকে আক্রমণ করতে আসছে না।
ধনু রাশি: নভেম্বর ২২-ডিসেম্বর ২১
আজ আপনার পা আর এক জায়গায় থিতু হতে চাইবে না। কাজের টেবিলে বসেও মন ঘুরবে পাহাড়, সমুদ্র কিংবা কোনো নির্জন দ্বীপে। বাস্তব জীবন আর কল্পনার দড়িটানাটানিতে আজ কাজে মন বসানো কঠিন হবে। বসের গম্ভীর কথার মাঝেও হয়তো ভাববেন কীভাবে সপ্তাহান্তে ঘুরতে যাওয়া যায়। আর্থিক দিক থেকে দিনটি ঝুঁকিপূর্ণ, অ্যাডভেঞ্চারের ভূত মাথায় চেপে অর্থ অপচয় করার প্রবল সম্ভাবনা আছে। প্রেমে আজ আপনি মুক্ত বিহঙ্গ; সঙ্গী যদি আপনাকে বেঁধে রাখার চেষ্টা করে, তবে আপনার আজ পালিয়ে যাওয়ার মেজাজ তৈরি হতে পারে। বন্ধুদের সঙ্গে আজ কোনো ফান প্ল্যান হতে পারে, তবে যাওয়ার সময় মানিব্যাগটা একটু সাবধানে রাখুন।
মকর রাশি: ডিসেম্বর ২২-জানুয়ারি ১৯
আজ আপনাকে দেখে মনে হবে আপনি পুরো দুনিয়ার কাজের দায়িত্ব একা নিজের কাঁধে নিয়ে নিয়েছেন। গম্ভীর চেহারা দেখে চারপাশের মানুষজন এমনিতেই তিন হাত দূরে থাকবে। অফিসে কাজের পাহাড় জমিয়ে আজ নিজেকে ওয়ার্কহোলিক প্রমাণ করতে ব্যস্ত থাকবেন, যা ক্যারিয়ারের জন্য ভালো হলেও শরীরের জন্য একদম নয়। টাকা-পয়সার ব্যাপারে আপনি আজ বেজায় কিপটা; একটা পয়সাও যাতে বাজে খরচ না হয়, সেদিকে আপনার কড়া নজর থাকবে। প্রেমে আজ রোমান্সের চেয়ে ব্যবহারিক কথাবার্তা বেশি হতে পারে; সঙ্গীকে প্রেমপত্রের বদলে কাজের কাজের সাজেশন দিলে রোমান্স সেখানেই শেষ হয়ে যেতে পারে! একটু হাসুন, কাজ ছাড়া দুনিয়ায় আরও অনেক কিছু করার আছে।
কুম্ভ রাশি: জানুয়ারি ২০-ফেব্রুয়ারি ১৮
আজ আপনার চিন্তাভাবনা এলিয়েনদের মতো অদ্ভুত আর যুগান্তকারী হতে পারে। পৃথিবীর স্বাভাবিক নিয়মকানুন আজ আপনার কাছে বোরিং মনে হবে। অফিসে সবাই যে পথে হাঁটছে, আপনি ঠিক তার উল্টো পথে গিয়ে নিজের নতুন কিছু প্রমাণের চেষ্টা করবেন, যা কখনো দারুন হিট হতে পারে আবার কখনো ফ্লপ! আর্থিক দিক থেকে আজ অপ্রত্যাশিত কোনো উৎস থেকে লাভ হতে পারে, তবে কোনো অদ্ভুত আইডিয়ায় হুট করে সব টাকা ঢালবেন না। প্রেমে আজ আপনি চাইবেন সঙ্গী আপনাকে একটা স্পেস দেক; কিন্তু অতিরিক্ত স্পেস দাবি করলে শেষে ফাঁকা মাঠে একাই বসে থাকতে হতে পারে! সৃজনশীল কাজ বা শখের কাজে আজ নিজেকে নিয়োজিত রাখলে দারুন আনন্দ পাবেন।
মীন রাশি: ফেব্রুয়ারি ১৯-মার্চ ২০
আজ দিনটি আপনার জন্য স্বপ্নের ডানায় ভেসে বেড়ানোর দিন। কাজের টেবিলে চোখ খোলা রেখেও আস্ত একটি সিনেমার গল্প বানিয়ে ফেলতে পারেন! বাস্তবের নিষ্ঠুর সত্যি আজ আপনার সহ্যের বাইরে মনে হবে, তাই কাজের জগতে কিছুটা পিছিয়ে পড়ার ঝুঁকি আছে। অফিসে মনোযোগ দিতে অন্তত কয়েক কাপ কফি বা চায়ের সাহায্য নিতে হতে পারে। অর্থের ব্যাপারে আজ একটু সচেতন হোন, দানশীলতার মোহে পড়ে কাউকে বড় অঙ্কের ধার দিতে যাবেন না, সেই টাকা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা কম। প্রেমে আজ কল্পনার রাজপুত্র বা রাজকন্যা খুঁজে বেড়ানো বন্ধ করুন; বাস্তবে সঙ্গী যেমন, তাকে সেভাবেই ভালোবাসুন। রাতে মেডিটেশন বা পছন্দের কোনো সিনেমা দেখে দিনটি শেষ করুন।