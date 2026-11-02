আজকের রাশিফল: সাবেক স্মৃতি ব্যাকুল করবে, একাকীত্বেই আনন্দ খুঁজুন
মেষ রাশি
আজ সকাল থেকেই আপনার রাগ টাটকা চা-এর ধোঁয়ার মতো ফোঁস ফোঁস করবে। অফিসে বা বাড়িতে সামান্য কথায় চিড়ে ভিজতে নাও পারে, তাই মুখ খুললেই বিপদ। গ্রহরা স্পষ্ট বলছে, আজ অন্যের ঝামেলায় নাক গলাতে গেলে সেই নাকটিই খোওয়া যেতে পারে। বস বা গিন্নির মিষ্টি কথায় বিভ্রান্ত হবেন না, এর পেছনে বড় কোনো কাজের আবদার লুকিয়ে আছে। মানিব্যাগটি আজ খাঁচায় বন্ধ পাখির মতো আটকে রাখুন, কারণ অনলাইন শপিং অ্যাপগুলো আপনাকে ফাঁদে ফেলার জন্য জাঁকিয়ে বসে আছে। শান্ত থাকুন, দিনশেষে নিজেকে এক কাপ চা উপহার দিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করুন।
বৃষ রাশি
আজ আপনার অলসতা যেন এভারেস্টের চূড়া স্পর্শ করবে। বিছানা থেকে ওঠার ইচ্ছা এবং বাস্তব জগতের চাহিদার মধ্যে এক ঐতিহাসিক লড়াই বাঁধবে। তবে গ্রহের অবস্থান বলছে, আজ প্রচুর খাবারের যোগ রয়েছে, যদিও ফ্রিজ খুলে হয়তো শুধু বাসি ডাল আর পানি বোতলই দেখতে পাবেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় অন্য কারও ছবি দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলা বন্ধ করুন, আপনার ভাগ্য আজ ওখানেই থমকে আছে। কর্মক্ষেত্রে অতি-উৎসাহী হয়ে কোনো নতুন দায়িত্ব কাঁধে নিতে যাবেন না, পরে সেই বোঝা নামাতে কালঘাম ছুটবে। আজ চুপচাপ দিনটি পার করে দেওয়াই আপনার সবচেয়ে বড় কৌশল।
মিথুন রাশি
আজ আপনার মুখের কথা থামানো যাবে না, রেডিওর মতো অবিরত বাজতে থাকবেন। কিন্তু জ্যোতিষ চক্রের সংকেত হলো, যা বলছেন তার অর্ধেক কথা নিজেও বুঝবেন না এবং বাকি অর্ধেক শুনে শ্রোতা মাথা ঘুরে পড়ে যেতে পারে। পুরোনো কোনো বন্ধুর দেখা পেতে পারেন, যিনি আপনাকে নিজের দুঃখের গল্প শুনিয়ে অর্ধেক মাথা খেয়ে নেবেন। টাকা-পয়সার লেনদেনে সাবধানে থাকবেন, কারণ উধাও হওয়ার মহাজাগতিক ক্ষমতা আজ আপনার চালানের ক্যাশে রয়েছে। প্রেমের ব্যাপারে অতিরিক্ত আবেগপ্রবণ হতে গেলে সঙ্গীর কাছ থেকে বিনামূল্যে অপমান জুটতে পারে, তাই চোখ-কান খোলা রেখে চুপচাপ মিষ্টি হেসে চলে যান।
কর্কট রাশি
আজকে আপনার মেজাজ কালবৈশাখী মেঘের মতো, এই রোদ তো এই মুষলধারে বৃষ্টি। তুচ্ছ বিষয় নিয়ে মহাকাব্যিক কান্না কাঁদতে ইচ্ছে করতে পারে, কিন্তু তাতে কাজ হবে না। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীরা আপনাকে আজ একটু বেশিই তেল মারতে পারে, জেনে রাখবেন তারা তাদের কাজ আপনার ঘাড়ে চাপানোর ফন্দি আঁটছে। রাস্তায় হাঁটার সময় ফোনের স্ক্রিনে নয়, মাটির দিকে নজর দিন, কারণ গ্রহের গোচর বলছে গর্ত বা কলার খোসা আপনাকে অভ্যর্থনা জানাতে তৈরি। দিনটা কাটান নিরামিষ আবেগ নিয়ে, বেশি চর্ব্য-চোষ্য লেকচার দিতে গেলে পরিবার আপনার ওপর ক্ষিপ্ত হতে পারে।
সিংহ রাশি
আজ নিজেকে মহাবিশ্বের কেন্দ্রবিন্দু মনে হলেও বাস্তব আপনাকে ধুলায় নামিয়ে আনবে। আয়নায় নিজেকে দেখে হিরো মনে হলেও বস হয়তো আপনাকে আজ জিরো বলে মনে করিয়ে দিতে পারেন। অফিসে বা পাড়ায় কোনো বিপ্লব ঘটাতে যাবেন না, গ্রহরা আপনার বিপ্লবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। পকেটে টাকা আসার অমূল্য যোগ থাকলেও তা আসার আগেই খরচের তালিকা দীর্ঘতর হয়ে রেডি থাকবে। আজ ভালোবাসার মানুষটিকে বেশি উপদেশ দিতে যাবেন না, তা না হলে প্রেমের বদলে যুদ্ধ বাঁধতে বেশি সময় লাগবে না। অহংকার আজ আলমারিতে তুলে রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।
কন্যা রাশি
সবকিছু নিখুঁত করতে গিয়ে আজ আপনার মাথার চুল ছেঁড়ার যোগ রয়েছে। গ্রহদের ফন্দি হলো আপনার নিখুঁত পরিকল্পনার মধ্যে শেষ মুহূর্তে একটু গণ্ডগোল ঘটিয়ে দেওয়া। ফলে যা পরিকল্পনা করবেন, তার ঠিক উল্টোটা হওয়ার শতভাগ সম্ভাবনা রয়েছে। সহকর্মীদের কাজ দেখে আপনার রক্তচাপ বাড়তে পারে, কিন্তু চিৎকার করার আগে ভালো করে নিজের কাজটাও একবার রি-চেক করে নিন। স্বাস্থ্যের দিক থেকে আজ সামান্য পেটের সমস্যা হতে পারে, তাই বাইরের লোভনীয় ফাস্টফুড দেখলে জিব সামলানোই শ্রেয়। কোনো গোপন কথা আজ কাউকে বলতে যাবেন না, পুরো পাড়া জেনে যাবে।
তুলা রাশি
সিদ্ধান্তহীনতা আজ আপনাকে এক চরম নাটকীয় মোড়ে দাঁড় করাবে। চায়ের সাথে বিস্কুট কোনটা খাবেন, তা ঠিক করতেই হয়তো আধা ঘণ্টা কেটে যেতে পারে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষা করতে গিয়ে নাভিশ্বাস উঠবে, দিনশেষে দুজনকেই অসন্তুষ্ট মনে হতে পারে। লটারির টিকিট কাটার ইচ্ছা হলে সামলান, কারণ আজ গ্রহেরা আপনার অর্থনৈতিক ভাঁড়ারে ছিদ্র করে রেখেছে। তবে বিকেলের দিকে কোনো অচেনা উৎস থেকে একটু হাসি বা বিনোদন পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। অযথা সবকিছুর বিচারক হতে যাবেন না, আজ নিরপেক্ষ শ্রোতা সেজে থাকাই সবচেয়ে নিরাপদ পথ।
বৃশ্চিক রাশি
আজ আপনার ভেতরের গোয়েন্দা মনটি জাঁকিয়ে বসবে। প্রত্যেকের প্রতি সন্দেহজনক দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন, মনে হবে সবাই আপনাকে নিয়ে কোনো চক্রান্ত করছে। কিন্তু আসলে সবাই যার যার কাজে ব্যস্ত, গ্রহদের এই ভীতিজনক খেলায় পা দেবেন না। কর্মক্ষেত্রে নিজের ক্ষমতা দেখাতে গিয়ে সহকর্মীর সাথে তুমুল বাকবিতণ্ডা হতে পারে, তাই শান্ত থাকার টনিক গিলে ফেলুন। প্রেম জীবনে আজ সামান্য ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে, তাই অতীত ইতিহাস ভুল করেও তুলে আনবেন না। দিনশেষে একটি ভালো ঘুমই হতে পারে আপনার সকল মানসিক উদ্বেগের একমাত্র সস্তা সমাধান।
ধনু রাশি
আজ আপনার অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় মন আপনাকে কোনো বড় বিপদে ফেলতে পারে। দূর কোথাও পালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে হলেও বাস্তব আপনাকে অফিসের ডেস্কে বা ঘরের কোণেই আটকে রাখবে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝগড়া করতে গিয়ে নিজের অমূল্য সময় নষ্ট করার তীব্র যোগ রয়েছে। টাকা-পয়সা আজ উবে যাওয়ার প্রবণতা দেখাবে, সুতরাং অনলাইন শপিং সাইটগুলোর নোটিফিকেশন বন্ধ রাখাই শ্রেয়। জীবন সম্পর্কে গভীর কোনো দার্শনিক আলোচনা আজ বন্ধুদের সাথে করতে যাবেন না, তারা আপনাকে পাগল ভেবে কেটে পড়তে পারে। দিনের শেষভাগে একটু মিষ্টি কিছু খেয়ে মন ঠান্ডা রাখুন।
মকর রাশি
কাজের চাপ আজ আপনাকে আক্ষরিক অর্থেই পিষে ফেলতে পারে, অথচ দিনশেষে প্রাপ্তির ঝুড়িটি খালিই থেকে যাওয়ার আশঙ্কা। পরিশ্রমের কোনো শর্টকাট মারতে গেলে ধরা পড়ে যাওয়ার ষোলআনা সম্ভাবনা রয়েছে, তাই সততার চাদর মুড়ি দিয়ে কাজ করে যান। পরিবারের কোনো সদস্যের অন্যায্য দাবি আপনাকে বিষাদগ্রস্ত করতে পারে, কিন্তু পকেটের স্বাস্থ্যের কথা ভেবে শক্ত হাতে না বলতে শিখুন। স্বাস্থ্যের দিকে সামান্য নজর দিন, ঘাড় ও পিঠের ব্যথা আজ আপনাকে ভোগাতে পারে। সব দায়িত্ব একাই কাঁধে না নিয়ে অন্যদের ওপর কিছুটা চাপানোর চেষ্টা করাই আজ বুদ্ধিমানের কাজ হবে।
কুম্ভ রাশি
আপনার অভিনব ও খামখেয়ালী চিন্তাভাবনা দেখে আজ আশপাশের মানুষ অন্য গ্রহের প্রাণী মনে করতে পারে। আজ নতুন কোনো মহৎ কাজ শুরু করতে যাবেন না, কারণ আপনার মনোযোগ চুইংগামের মতো প্রতি মিনিটে নতুন জায়গায় আটকে যাবে। শেয়ার বাজার বা ক্রিপ্টোকারেন্সিতে টাকা ঢালার চিন্তা আজ মাথায় এলে তা তড়িঘড়ি পানি ঢেলে নিভিয়ে ফেলুন। বন্ধুদের আড্ডায় আজ বেশি জ্ঞান দিতে গেলে চায়ের বিলটা আপনাকেই মেটাতে হতে পারে। শান্ত থেকে নিজের মতো সময় কাটান, আজকের মহাজাগতিক শক্তি আপনাকে একাকীত্বেই আনন্দ খুঁজে নিতে বলছে।
মীন রাশি
আজ দিবাস্বপ্নের সাগরে সাঁতার কাটতে কাটতে আপনার বাস্তব কাজের বাসটি মিস হয়ে যেতে পারে। কল্পনার রঙিন জগতে ঘুরে বেড়ানো ভালো, কিন্তু আজ বসের চোখ আপনাকে খুঁজবে, তাই কাজের ডেস্কে অন্তত জেগে থাকার ভানটুকু ধরে রাখুন। পুরোনো কোনো মধুর স্মৃতি আজ আপনাকে ব্যাকুল করে তুলতে পারে, কিন্তু সেই মানুষটিকে হুট করে মেসেজ দিতে যাবেন না, ব্লক খাওয়ার ভয় আছে। আর্থিক দিক দিয়ে দিনটি সামান্য ডাল-ভাত টাইপ, বড় কোনো চমক নেই। আজ নিজেকে একটু প্যাম্পার করুন, গান শুনুন আর সময়মতো খেয়ে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ুন।