ভাড়া বাসা সেজে উঠুক রঙে

বাসা ভাড়া দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়িওয়ালা নানা বিধিনিষেধ দিয়ে দেন। দেয়ালে পেরেক গাঁথা যাবে না, পছন্দের রং করা যাবে না আরও নানা কিছু। কিন্তু শৌখিন মানুষ তো সব সময় ঘর সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখতে ভালোবাসেন। তবে যে বাড়ি নিজের নয়, সেখানে নিজের ইচ্ছেমতো সবকিছু করা যায় না, এটাও ঠিক। বাড়িওয়ালার শর্ত না ভেঙেই কীভাবে বাসা সুন্দর করে সাজাবেন, জেনে নিতে পারেন সেই টিপস—
সূত্র: ডিআইওয়াই প্লেবুক
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