ফ্যাক্টচেক বিভাগে জনবল নিয়োগ দেবে আজকের পত্রিকা

চাকরি ডেস্ক
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের অন্যতম জাতীয় দৈনিক আজকের পত্রিকা। প্রতিষ্ঠানটি তাদের ফ্যাক্টচেক বিভাগে জনবল নিয়োগ দেবে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আগামী ৩১ অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: ফ্যাক্ট-চেকার/ ফ্যাক্টচেক কনটেন্ট রাইটার
পদের সংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিষয়ে সম্মান বা সমমানের স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।
অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা: ফ্যাক্ট-চেকিং সংশ্লিষ্ট কোনো প্রশিক্ষণ বা সনদ থাকতে হবে। সংবাদপত্র, টেলিভিশন, অনলাইন সংবাদপত্র/নিউজপোর্টাল, গবেষণা প্রতিষ্ঠান অথবা ব্লগ বা ওয়েব মিডিয়ায় কমপক্ষে ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
দায়িত্ব:
* অনলাইনে প্রচারিত বিভিন্ন বানোয়াট খবর, ভুল তথ্য, অপতথ্য ও গুজব সনাক্তকরণ
* Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok-এর মতো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম পর্যবেক্ষণ করে ভাইরাল ও বিভ্রান্তিকর তথ্য শনাক্ত
* ফ্যাক্টচেক করে নির্ভরযোগ্য প্রতিবেদন তৈরি ও প্রকাশ
* সাংবাদিকতার মানদণ্ডে বিভিন্ন মিডিয়ায় প্রকাশিত রিপোর্ট পর্যবেক্ষণ
* ভুয়া খবর ও বিভ্রান্তিকর তথ্যের ডেটাবেজ তৈরি ও সংরক্ষণ
* সংবাদ ও সোশ্যাল মিডিয়া টিমের সঙ্গে সমন্বয় করে মিথ্যা তথ্য চিহ্নিতকরণ
* নিয়মিত তথ্য যাচাইকরণ যোগ্য বিষয়াদি সনাক্তকরণ ও সেই বিষয়ে প্রবন্ধ প্রকাশ
যোগ্যতা:
* সাংবাদিকতা নীতিমালা ও সম্পাদকীয় মানদণ্ড সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকতে হবে।
* জাতীয় রাজনীতি ও সমসাময়িক বিষয়ে ভালো ধারণা থাকতে হবে।
* Google Fact Check Tools, InVID, TinEye ইত্যাদি ডিজিটাল ভেরিফিকেশন টুল ব্যবহারে দক্ষতা থাকতে হবে।
* মিডিয়া মনিটরিং বা ফ্যাক্ট-চেকিং টিমে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
* বাংলা ও ইংরেজিতে চমৎকার লিখিত ও মৌখিক যোগাযোগ দক্ষতা থাকতে হবে।
* দ্রুতগতির পরিবেশে একাধিক কাজ একসঙ্গে সামলানোর সক্ষমতা থাকতে হবে।
* রিভার্স ইমেজ সার্চ, মেটাডেটা বিশ্লেষণ, পাবলিক ডেটাবেস ব্যবহার করে যাচাই-বাছাই করা।
কর্মস্থল: বনশ্রী, ঢাকা
চাকরির ধরন: ফুলটাইম
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষ
সুযোগ-সুবিধা: নিয়োগপ্রাপ্তরা লাঞ্চে অর্ধেক ভর্তুকি, বার্ষিক বেতন পর্যালোচনা, দুটি উৎসব ভাতা, অর্জিত ছুটি নগদায়নের সুযোগ এবং লেট নাইট ড্রপ সুবিধা পাবেন।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা নিজেদের সিভি আজকের পত্রিকার এই [email protected] ই–মেইল ঠিকানায় পাঠাতে পারবেন।
আবেদনের শেষ তারিখ: ৩১ অক্টোবর ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
স্কয়ার গ্রুপের অধীনে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। স্কয়ারের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেডের সাপ্লাই চেইন বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২০ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন
পদের নাম: সিনিয়র অফিস সহকারী/ জুনিয়র অফিসার, (সাপ্লাই চেইন)।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: মেকানিক্যাল/ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা।
অন্যান্য যোগ্যতা: এমএস অফিস অ্যাপ্লিকেশনে দক্ষতা।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ১ বছর।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় ধরনের প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩০ বছর।
কর্মস্থল: ঢাকা।
বেতন: কোম্পানির নীতিমালা অনুযায়ী আকর্ষণীয় এবং প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা প্যাকেজ দেওয়া হবে।
সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৮ অক্টোবর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে যমুনা ব্যাংক পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটিতে রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ডিভিশনে ‘রিস্ক অফিসার’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৩ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: রিস্ক অফিসার।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ফিন্যান্স, ইকোনমিকস, অ্যাকাউন্টিং, স্ট্যাটিস্টিকস বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে। সিএফএ চার্টারধারী (সিএফএ ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রদত্ত) হতে হবে। সিএফএ চার্টার ছাড়া আবেদন গ্রহণ করা হবে না।
অন্যান্য যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: এক্সেল (অ্যাডভান্সড), পাওয়ার বিআই, পাইথন বা আর-এ আর্থিক মডেলিং ও ডেটা বিশ্লেষণে দক্ষতা থাকতে হবে। স্বনামধন্য বাণিজ্যিক ব্যাংক, এনবিএফআই বা ক্যাপিটাল মার্কেট প্রতিষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট কাজে ন্যূনতম ৭ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
কর্মস্থল: ঢাকা (হেড অফিস)।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৪৫ বছরের মধ্যে হতে হবে।
চাকরির ধরন: ফুল টাইম।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় ধরনের প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
সুযোগ-সুবিধা: যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও কর্মদক্ষতার ভিত্তিতে ইনসেনটিভ ও ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী অন্যান্য সুবিধা প্রাপ্য হবেন।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ তারিখ: ৩০ অক্টোবর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
জনবল নিয়োগের নতুন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রাণ গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘ম্যানেজার’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২০ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: ম্যানেজার, (প্রোডাকশন)।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি (ইইই/কেমিক্যাল টেকনিক্যাল/ইঞ্জিনিয়ারিং)।
অভিজ্ঞতা: ৮-১২ বছর।
চাকরির ধরন: ফুল টাইম।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় ধরনের প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: সর্বনিম্ন ৩০ বছর।
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়া আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদনের পদ্ধতি: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৯ নভেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ। প্রতিষ্ঠানটির ১৮ ধরনের শূন্য পদে মোট ১১৩ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ১৩ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) থেকে আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: হাইড্রোজিওগ্রাফার।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: গণিত, পদার্থ, ভূগোলে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।
বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
পদের নাম: সহকারী প্রকৌশলী (নৌযান/নৌ-ভান্ডার)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: নৌ অথবা নৌ-স্থাপত্য বিষয়ে কমপক্ষে স্নাতক প্রকৌশল ডিগ্রি।
বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
পদের নাম: উপসহকারী প্রকৌশলী (নৌ)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: নৌ/জাহাজ তৈরি বিষয়ে প্রকৌশল ডিপ্লোমা ডিগ্রি।
বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।
পদের নাম: ১ম শ্রেণির ড্রাইভার।
পদসংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ১ম শ্রেণির ড্রাইভার হিসেবে সনদপত্রসহ ১ম শ্রেণি পাস।
বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।
পদের নাম: ওয়ারলেস অপারেটর।
পদসংখ্যা: ৫টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস ও ওয়ারলেস অপারেটর হিসেবে সনদপত্রসহ মোরস্কোড কমপক্ষে প্রতি মিনিটে ১২ শব্দ আদান-প্রদানে সক্ষম হতে হবে।
বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
পদের নাম: লাইটকিপার।
পদসংখ্যা: ৪টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৮ম শ্রেণি পাস।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: ২য় শ্রেণির ড্রাইভার।
পদসংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ২য় শ্রেণির ড্রাইভার হিসেবে উপযুক্ত সনদপত্রসহ সংশ্লিষ্ট কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: গ্রিজার কাম-পাম্প ড্রাইভার।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৮ম শ্রেণি পাস।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: কার্পেন্টার।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৮ম শ্রেণি পাস।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: গ্যাস কাটার।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস ও ডিটিসিসি সনদপ্রাপ্ত।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: গ্রিজার।
পদসংখ্যা: ৭টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ট্রেড সার্টিফিকেটসহ জাহাজে কাজ করার ৫ বছরের অভিজ্ঞতা।
বেতন: ৯,০০০-২১,৮০০ টাকা।
পদের নাম: কচ্ছব (ডেক)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৮ম শ্রেণি পাস।
বেতন: ৮,৮০০-২১,৩১০ টাকা।
পদের নাম: লস্কর।
পদসংখ্যা: ৪৬টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কমপক্ষে এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,৫০০-২০,৫৭০ টাকা।
পদের নাম: ভান্ডারী।
পদসংখ্যা: ৩০টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কমপক্ষে ৮ম শ্রেণি পাস।
বেতন: ৮,৫০০-২০,৫৭০ টাকা।
পদের নাম: কুক।
পদসংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৮ম শ্রেণি পাস।
বেতন: ৮,৫০০-২০,৫৭০ টাকা।
পদের নাম: টোপাস।
পদসংখ্যা: ৪টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৮ম শ্রেণি পাস।
বেতন: ৮,৫০০-২০,৫৭০ টাকা।
পদের নাম: সেলুন বয়।
পদসংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
পদের নাম: মাঝি।
পদসংখ্যা: ৩টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৮ম শ্রেণি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
আবেদন পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: আগামী ৯ নভেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
