বেসরকারি

চাকরি ডেস্ক 
আকর্ষণীয় বেতনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার নেবে মেঘনা গ্রুপ

মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। ইতিমধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ১০ মে পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগ: অপারেশনস/প্রোডাকশন, রোলিং মিল/এসএমএস প্ল্যান্ট, এমআরএসএমএল

পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার

পদসংখ্যা: নির্ধারতি নয়

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, মেটেরিয়ালস অ্যান্ড মেটালার্জিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বিএসসি ডিগ্রি থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতা: শিল্প নিরাপত্তা, পিপিই এবং স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান। এমএমই/মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ফ্রেশাররা আবেদন করতে পারবেন।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই

কর্মস্থল: নারায়ণগঞ্জ

বেতন: আকর্ষণীয়

অন্যান্য সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে।

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত তথ্য দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ১০ মে, ২০২৬ পর্যন্ত।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

সন্তানের আকিকা না দিলে কি গুনাহ হয়

চট্টগ্রামের আগ্রাবাদে একীভূত ব্যাংকের শাখায় আমানতকারীদের তালা

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ, পাসের হার ৮০ শতাংশ

ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল রেজাউল করিমের পদত্যাগ

নুসরাতের গেজেট স্থগিত করতে ইসিতে মনিরার চিঠি

