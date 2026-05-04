এসিআই মোটরসে চাকরি, বছরে দুটি উৎসব বোনাসের সুবিধা

এসিআই মোটরস লিমিটেড ইয়ামাহা সার্ভিস বিভাগে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ‘সার্ভিস অপারেশন ইঞ্জিনিয়ার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। ইতিমধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ১৭ মে পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। নির্বাচিত প্রার্থীরা মাসিক বেতন ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী আরও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাবেন।
পদের নাম: সার্ভিস অপারেশন ইঞ্জিনিয়ার
বিভাগ: ইয়ামাহা সার্ভিস
পদসংখ্যা: ৬ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, অটোমোবাইল, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং ও প্রোডাকশনে ব্যাচেলর অব সায়েন্স (বিএসসি) ডিগ্রি থাকতে হবে।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে দুই থেকে পাঁচ বছর।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম
কর্মক্ষেত্র: অফিসে
প্রার্থীর ধরন: শুধু পুরুষ
বয়সসীমা: কমপক্ষে ২৪ থেকে ৩২ বছর
কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
অন্যান্য সুবিধা: টি/এ, প্রভিডেন্ট ফান্ড, মোবাইল বিল, পারফরম্যান্স বোনাস, বিমা, গ্র্যাচুইটি, প্রতিবছর ইনক্রিমেন্ট, বছরে দুটি উৎসব বোনাস।
আবেদন যেভাবে: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত তথ্য দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৭ মে, ২০২৬
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
বর্তমানে বেশির ভাগ কোম্পানি অভিজ্ঞ কর্মী খোঁজে। সদ্য স্নাতক পাস করা একজন তরুণ চাকরিপ্রার্থীর অভিজ্ঞতা না থাকাই স্বাভাবিক। কারণ, তিনি কখনো চাকরি করেননি। আর চাকরি ছাড়া অভিজ্ঞতা কীভাবে অর্জিত হবে, এটাই বড় প্রশ্ন।৬ ঘণ্টা আগে
সম্প্রতি জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে নিটল মোটরস লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটি ‘ডিজিএম/সিনিয়র ডিজিএম’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ২২ মে পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।২০ ঘণ্টা আগে
ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ‘জাভা ডেভেলপার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। ২৮ এপ্রিল থেকে আবেদন শুরু হয়েছে। আবেদন চলবে ৯ মে পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। নির্বাচিত প্রার্থীদের মাসিক বেতন ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী অন্যান্য..২০ ঘণ্টা আগে
শীর্ষ স্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান কর্ণফুলী গ্রুপে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি ‘এক্সিকিউটিভ’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। ইতিমধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ১৫ মে পর্যন্ত। প্রার্থীকে অবশ্যই বিবিএ অথবা এমবিএ ডিগ্রিধারী হতে হবে।২১ ঘণ্টা আগে