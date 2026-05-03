ডিজিএম নেবে নিটল মোটরস, ৫০ বছরেও আবেদনের সুযোগ

সম্প্রতি জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে নিটল মোটরস লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটি ‘ডিজিএম/সিনিয়র ডিজিএম’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ২২ মে পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
বিভাগের নাম: সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং
পদের নাম: ডিজিএম/সিনিয়র ডিজিএম
পদ সংখ্যা: ১টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি (মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং) অথবা এমবিএ
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ১০ থেকে ১৮ বছর।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়সসীমা: ৩৫-৫০ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
আবেদন যেভাবে: আগ্রহী প্রার্থীরা চাকরি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে এবং আবেদন করতে এই লিংকে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ২২ মে ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
