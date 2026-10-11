দেশজুড়ে ৩০ পদে নিয়োগ দেবে এসএমসি, রয়েছে নানা সুবিধা

এসএমসি এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ফার্মাসিউটিক্যাল বিভাগে ‘মেডিক্যাল ইনফরমেশন অফিসার’ পদে ৩০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ২১ অক্টোবর ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
বিভাগ: ফার্মাসিউটিক্যাল।
পদের নাম: মেডিক্যাল ইনফরমেশন অফিসার।
পদসংখ্যা: ৩০টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক পাস।
অভিজ্ঞতা: উল্লেখ নেই।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিস।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়ই)।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩২ বছর।
কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
অন্যান্য সুবিধা: যাতায়াত ভাতা, পারফরম্যান্স বোনাস, মুনাফার অংশ, প্রভিডেন্ট ফান্ড, বিমা, গ্র্যাচুইটি এবং তিনটি উৎসব বোনাস দেওয়া হবে।
আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ২১ অক্টোবর ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস।
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