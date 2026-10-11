Ajker Patrika
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সরকারি

সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ

চাকরি ডেস্ক 
সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ

সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ১৩ থেকে ২০তম গ্রেডের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়েছে।

মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন শাখা-২ থেকে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়। লিখিত পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে ৪টি ক্যাটাগরির পদে সর্বমোট ২২৬ প্রার্থী পরবর্তী পরীক্ষার (ব্যবহারিক ও মৌখিক) জন্য প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত হয়েছেন।

পদভিত্তিক ফল অনুযায়ী, গত ১২ সেপ্টেম্বরের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৩২ প্রার্থী ব্যবহারিক পরীক্ষার জন্য মনোনীত হয়েছেন। এর মধ্যে সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিউটার অপারেটর পদে ৪৭, কম্পিউটার অপারেটর পদে ১৫ এবং অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদে ৭০ জন উত্তীর্ণ হয়েছেন। এ ছাড়া গত ১৮ সেপ্টেম্বরের লিখিত পরীক্ষার ভিত্তিতে অফিস সহায়ক পদে সর্বোচ্চ ৯৪ প্রার্থী মৌখিক পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত হয়েছেন।

লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ব্যবহারিক ও মৌখিক পরীক্ষার বিস্তারিত সময়সূচি পরবর্তীকালে সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।

বিষয়:

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