এসসিও সম্মেলনের ছবি মোদিকে ছেঁটে ফেলে প্রকাশ করলেন শাহবাজ

সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন (এসসিও) শীর্ষ সম্মেলনের একটি গ্রুপ ছবি ক্রপ করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশ করেছে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের কার্যালয়। সম্পাদিত ছবিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে বাদ দিয়ে শাহবাজকে ছবির কেন্দ্রস্থলে দেখানো হয়েছে।
আজ মঙ্গলবার (১ সেপ্টেম্বর) কিরগিজস্তানের রাজধানী বিশকেকে অনুষ্ঠিত ২৬তম এসসিও শীর্ষ সম্মেলনের অধিবেশন শুরুর আগে সদস্য দেশগুলোর নেতারা একসঙ্গে দাঁড়িয়ে আনুষ্ঠানিক ছবি তোলেন।
শাহবাজ শরিফের কার্যালয় যে ছবি প্রকাশ করে, তাতে শুধু চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং, কিরগিজস্তানের প্রেসিডেন্ট সাদির জাপারভ, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন, তাজিকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইমোমালি রহমান, উজবেকিস্তানের প্রেসিডেন্ট শাভকাত মিরজিয়োয়েভ ও কিরগিজ সেনাবাহিনীর কর্নেল উলারবেক জারলিকোভিচ শারশেয়েভকে দেখা যায়।
তবে পরে নরেন্দ্র মোদি একই অনুষ্ঠানের মূল ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশ করলে দেখা যায়, বাস্তবে শাহবাজ শরিফ ডান দিক থেকে চতুর্থ স্থানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। মূল ছবিতে তাঁর দুই পাশে থাকা মোদিসহ আরও পাঁচজন বিশ্বনেতাকে ক্রপ করে বাদ দেওয়া হয়েছে।
বিশকেকে অনুষ্ঠিত এবারের ২৬তম এসসিও লিডারশিপ সামিটে ১০টি সদস্যরাষ্ট্র, ১৫টি অংশীদার দেশ ও দুটি পর্যবেক্ষক দেশ অংশ নেয়। আঞ্চলিক নিরাপত্তা, সংযোগ ও বৈশ্বিক সহযোগিতা জোরদার করাই ছিল সম্মেলনের মূল লক্ষ্য।
২০০১ সালে চীন, রাশিয়া, কাজাখস্তান, কিরগিজস্তান, তাজিকিস্তান ও উজবেকিস্তান এসসিও গঠন করে। ২০১৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান পূর্ণ সদস্য হয়। পরে ২০২৩ সালে ইরান ও ২০২৪ সালে বেলারুশ সংগঠনটিতে যোগ দেয়।
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