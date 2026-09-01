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বাংলাদেশ হাই-টেক পার্কে ৪৩ পদে চাকরি

চাকরি ডেস্ক 
বাংলাদেশ হাই-টেক পার্কে ৪৩ পদে চাকরি
প্রতীকী ছবি

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন পদে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে নবম ও দশম গ্রেডের ১৪ ক্যাটাগরিতে ৪৩ কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে গত ৩০ আগস্ট থেকে, চলবে ২৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

১. পদের নাম ও সংখ্যা: অ্যাসিস্ট্যান্ট মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার, ২টি (গ্রেড-৯)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং/ ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং/ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

২. পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী পরিচালক (প্রশাসন), ১টি (গ্রেড-৯)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। কম্পিউটার চালনায় দক্ষ হতে হবে।

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

৩. পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী পরিচালক (প্রকিউরমেন্ট), ১টি (গ্রেড-৯)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। কম্পিউটার চালনায় দক্ষ হতে হবে।

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

৪. পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী পরিচালক (বিনিয়োগ), ১টি (গ্রেড-৯)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অর্থনীতি, শিল্প ব্যবস্থাপনা, ফাইন্যান্স, মার্কেটিং, ব্যবসায় প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। কম্পিউটার চালনায় দক্ষ হতে হবে।

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

৫. পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী পরিচালক, ৯টি (গ্রেড-৯)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। কম্পিউটার চালনায় দক্ষ হতে হবে।

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

৬. পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী প্রকৌশলী (ই/এম), ১০টি (গ্রেড-৯)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি ইন ইলেকট্রিক্যাল/ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস/মেকানিক্যাল/ মেকাট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি।

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

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৭. পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল), ১টি (গ্রেড-৯)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি।

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

৮. পদের নাম ও সংখ্যা: রিসার্চ অফিসার, ১টি (গ্রেড-৯)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অর্থনীতি, পরিসংখ্যান, শিল্প ব্যবস্থাপনা, ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

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৯. পদের নাম ও সংখ্যা: জনসংযোগ কর্মকর্তা, ১টি (গ্রেড-৯)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

১০. পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী প্রোগ্রামার, ৮টি (গ্রেড-৯)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং/ ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং/ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

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১১. পদের নাম ও সংখ্যা: উপসহকারী প্রকৌশলী (ই/এম), ১টি (গ্রেড-১০)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিকস, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে ৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা পাস।

বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।

১২. পদের নাম ও সংখ্যা: উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল), ২টি (গ্রেড-১০)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে ৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা পাস।

বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।

১৩. পদের নাম ও সংখ্যা: প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ১টি (গ্রেড-১০)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। কম্পিউটার চালনায় দক্ষ হতে হবে।

বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।

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১৪. পদের নাম ও সংখ্যা: উপসহকারী পরিচালক, ৩টি (গ্রেড-১০)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। কম্পিউটার চালনায় দক্ষ হতে হবে।

বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।

বয়সসীমা: ১৮ আগস্ট ২০২৬ তারিখে প্রার্থীর বয়স সর্বোচ্চ ৩২ বছর হতে হবে। তবে ২ থেকে ৭ নম্বর পদের বিভাগীয় প্রার্থীদের জন্য বয়স ৩৪ বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য।

আবেদন ফি: সকল পদের আবেদন ফি সার্ভিস চার্জসহ মোট ২২৩ টাকা।

আবেদনের নিয়ম: পরীক্ষায় অংশ নিতে ইচ্ছুক প্রার্থীরা bhtpa.teletalk.com.bd লিংকে গিয়ে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬, বিকেল ৫টা।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

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