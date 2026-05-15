স্কয়ার গ্রুপে নিয়োগ, আবেদন অনলাইনে

স্কয়ার গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের ‘এক্সিকিউটিভ’ পদে জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে। ১২ মে থেকে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ২২ মে পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
বিভাগ: একোয়া সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্ট, অ্যাগ্রোভেট ডিভিশন
পদের নাম: এক্সিকিউটিভ
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ফিশারিজ/অ্যাকুয়াকালচার/ফিশারিজ অ্যান্ড মেরিন রিসোর্স টেকনোলজিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।
অন্যান্য যোগ্যতা: কম্পিউটারে এমএস অফিস ব্যবহারে পারদর্শী।
অভিজ্ঞতা: ২ থেকে ৪ বছর
চাকরির ধরন: ফুলটাইম
কর্মক্ষেত্র: অফিসে
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩২ বছর
কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ২২ মে ২০২৬
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
