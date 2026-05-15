Ajker Patrika
বেসরকারি

স্কয়ার গ্রুপে নিয়োগ, আবেদন অনলাইনে

চাকরি ডেস্ক 
স্কয়ার গ্রুপে নিয়োগ, আবেদন অনলাইনে

স্কয়ার গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের ‘এক্সিকিউটিভ’ পদে জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে। ১২ মে থেকে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ২২ মে পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগ: একোয়া সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্ট, অ্যাগ্রোভেট ডিভিশন

পদের নাম: এক্সিকিউটিভ

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ফিশারিজ/অ্যাকুয়াকালচার/ফিশারিজ অ্যান্ড মেরিন রিসোর্স টেকনোলজিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

অন্যান্য যোগ্যতা: কম্পিউটারে এমএস অফিস ব্যবহারে পারদর্শী।

অভিজ্ঞতা: ২ থেকে ৪ বছর

চাকরির ধরন: ফুলটাইম

কর্মক্ষেত্র: অফিসে

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩২ বছর

কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ২২ মে ২০২৬

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

বিষয়:

চাকরির খবরবেসরকারি চাকরিচাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিদেশিদের হেনস্তাকারী আকাশের বিলাসী জীবন

বিদেশিদের হেনস্তাকারী আকাশের বিলাসী জীবন

যমুনা সেতুর পরিত্যক্ত রেললাইন যুক্ত হবে সড়কে, চীনা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর

যমুনা সেতুর পরিত্যক্ত রেললাইন যুক্ত হবে সড়কে, চীনা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর

ব্র্যাক ব্যাংকে নিয়োগ, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

ব্র্যাক ব্যাংকে নিয়োগ, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

বাফুফের সংক্ষিপ্ত তালিকায় থাকা কোচের পদত্যাগ, গন্তব্য কি বাংলাদেশ

বাফুফের সংক্ষিপ্ত তালিকায় থাকা কোচের পদত্যাগ, গন্তব্য কি বাংলাদেশ

হজের যেসব দোয়া জানা জরুরি

হজের যেসব দোয়া জানা জরুরি

সম্পর্কিত

ভিভো বাংলাদেশে নিয়োগ, বয়স ২৪ হলেই আবেদন

ভিভো বাংলাদেশে নিয়োগ, বয়স ২৪ হলেই আবেদন

ইজি ফ্যাশনে চাকরি, লাগবে না অভিজ্ঞতা

ইজি ফ্যাশনে চাকরি, লাগবে না অভিজ্ঞতা

এনআরবিসি ব্যাংকে নিয়োগ, কর্মস্থল ঢাকায়

এনআরবিসি ব্যাংকে নিয়োগ, কর্মস্থল ঢাকায়

৩০ পদে যমুনা গ্রুপে নিয়োগ, বয়স ২৫ হলেই আবেদন

৩০ পদে যমুনা গ্রুপে নিয়োগ, বয়স ২৫ হলেই আবেদন