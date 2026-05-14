ইজি ফ্যাশনে চাকরি, লাগবে না অভিজ্ঞতা

পোশাক প্রস্তুত ও বিপণন প্রতিষ্ঠান ইজি ফ্যাশন লিমিটেড জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের ‘ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি অফিসার (এমটিও)’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। ইতিমধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ১০ জুন পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন করতে পারবেন। তবে প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক/বিবিএ অথবা এমবিএ ডিগ্রিধারী হতে হবে।

পদের নাম: ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি অফিসার (এমটিও)।

পদসংখ্যা: পাঁচ।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ফ্যাশন ডিজাইনিং, টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং ও প্রোডাকশনে ব্যাচেলর ডিগ্রি, ব্যাচেলর অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (বিবিএ), মাস্টার অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এমবিএ)।

অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)।

বয়সসীমা: ২২–২৮ বছর।

বেতন: ২৫,০০০–৩০,০০০ টাকা।

কর্মস্থল: ঢাকা (মালিবাগ)।

অন্যান্য সুবিধা: বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি এবং বছরে দুটি উৎসব বোনাস দেওয়া হবে।

আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ১০ জুন, ২০২৬ পর্যন্ত।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

