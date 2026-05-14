ভিভো বাংলাদেশে নিয়োগ, বয়স ২৪ হলেই আবেদন

ভিভো বাংলাদেশ জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের ডিজিটাল মার্কেটিং বিভাগে ‘এক্সিকিউটিভ’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। ইতিমধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ২ জুন পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদন করতে পারবেন। তবে প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে।
পদের নাম: এক্সিকিউটিভ।
পদসংখ্যা: পাঁচজন।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান।
অভিজ্ঞতা: এক বছর।
চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ।
কর্মক্ষেত্র: অফিস।
বয়সসীমা: ২৪-৩২ বছর।
কর্মস্থল: ঢাকা জেলায় কাজ করার মানসিকতা থাকা আবশ্যক।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
অন্যান্য সুবিধা: বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি, দুটি উৎসব বোনাস, জ্যেষ্ঠতা ভাতা এবং উপস্থিতি বোনাস দেওয়া হবে।
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ তারিখ: ২ জুন ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
