ভিভো বাংলাদেশে নিয়োগ, বয়স ২৪ হলেই আবেদন

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ১৪ মে ২০২৬, ১৪: ৫৬
ভিভো বাংলাদেশ জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের ডিজিটাল মার্কেটিং বিভাগে ‘এক্সিকিউটিভ’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। ইতিমধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ২ জুন পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদন করতে পারবেন। তবে প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে।

পদের নাম: এক্সিকিউটিভ।

পদসংখ্যা: পাঁচজন।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান।

অভিজ্ঞতা: এক বছর।

চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: পুরুষ।

কর্মক্ষেত্র: অফিস।

বয়সসীমা: ২৪-৩২ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা জেলায় কাজ করার মানসিকতা থাকা আবশ্যক।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

অন্যান্য সুবিধা: বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি, দুটি উৎসব বোনাস, জ্যেষ্ঠতা ভাতা এবং উপস্থিতি বোনাস দেওয়া হবে।

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ তারিখ: ২ জুন ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

