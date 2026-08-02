Ajker Patrika
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ট্রেইনি অফিসার নেবে ইস্টার্ন ব্যাংক, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
ট্রেইনি অফিসার নেবে ইস্টার্ন ব্যাংক, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ

জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসি। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকটি কার্ডস অ্যাকুইজিশন বিভাগে ‘ট্রেইনি অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ৮ আগস্ট পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগের নাম: কার্ডস অ্যাকুইজিশন (কার্ডস সেলস)

পদের নাম: ট্রেইনি অফিসার।

পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক পাস।

অভিজ্ঞতা: উল্লেখ নেই। অভিজ্ঞতা ছাড়াও প্রার্থীরা আবেদনের সুযোগ পাবেন।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: ৩১,০০০ টাকা (মাসিক)।

অন্যান্য সুবিধা: উৎসব বোনাস, হাসপাতালে ভর্তি ও মাতৃত্বকালীন খরচের প্রতিপূরণ, ছুটির সুবিধা এবং মানব সম্পদ নীতি অনুযায়ী অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা। প্রশিক্ষণকাল সফলভাবে সম্পন্ন করার পর স্থায়ী কর্মচারী (জুনিয়র অফিসার) হিসেবে নিয়োগের সুযোগ।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন এখানে

আবেদনের শেষ সময়: ৮ আগস্ট, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

বিষয়:

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