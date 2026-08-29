Ajker Patrika
En
বেসরকারি

অভিজ্ঞতা ছাড়াও লংকাবাংলা ফাইন্যান্সে চাকরি, স্নাতক পাসেই আবেদন

চাকরি ডেস্ক 
অভিজ্ঞতা ছাড়াও লংকাবাংলা ফাইন্যান্সে চাকরি, স্নাতক পাসেই আবেদন

লংকাবাংলা ফাইন্যান্স পিএলসি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে অটো লোন বিভাগে প্রোডাক্ট মার্কেটিং অফিসার পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগের নাম: অটো লোন।

পদের নাম: প্রোডাক্ট মার্কেটিং অফিসার।

পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক পাস।

অভিজ্ঞতা: এক বছর। তবে অভিজ্ঞতা ছাড়াও প্রার্থীরা আবেদনের সুযোগ পাবেন।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম, চুক্তিভিত্তিক।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।

কর্মক্ষেত্র: অফিস।

বয়স: কমপক্ষে ২৪ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম।

আরও পড়ুন:

বিষয়:

নিয়োগনিয়োগ বিজ্ঞপ্তিচাকরির খবরবেসরকারি চাকরিচাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত