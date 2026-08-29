Ajker Patrika
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সরকারি

চট্টগ্রামে কর কমিশনারের কার্যালয়ে ৪২ জনের চাকরি

চাকরি ডেস্ক 
চট্টগ্রামে কর কমিশনারের কার্যালয়ে ৪২ জনের চাকরি
প্রতীকী ছবি

কর কমিশনারের কার্যালয়ে কর অঞ্চল-২ চট্টগ্রামে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ১৩ থেকে ২০তম গ্রেডের ৭ ক্যাটাগরিতে ৪২ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদন শুরু হয়েছে ২৭ আগস্ট; চলবে ১৮ সেপ্টেম্বর বিকেল ৫টা পর্যন্ত। চট্টগ্রাম ও বান্দরবান জেলার স্থায়ী বাসিন্দাদের কাছ থেকে অনলাইনে আবেদন আহ্বান করা হয়েছে।

১. পদের নাম ও সংখ্যা: কম্পিউটার অপারেটর ১টি, (গ্রেড-১৩)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক বা সমমানের পাস। কম্পিউটার টাইপে বাংলা ও ইংরেজিতে প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন গতি যথাক্রমে ২৫ ও ৩০ শব্দসহ স্ট্যান্ডার্ড অ্যাপটিটিউড টেস্টে উত্তীর্ণ হতে হবে।

বেতন স্কেল: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।

২. পদের নাম ও সংখ্যা: উচ্চমান সহকারী ৯টি, (গ্রেড-১৪)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের পাস। কম্পিউটার টাইপে বাংলা ও ইংরেজিতে প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন গতি যথাক্রমে ২৫ ও ৩০ শব্দ হতে হবে।

বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।

৩. পদের নাম ও সংখ্যা: সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর ৫টি, (গ্রেড-১৪)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের পাস। সাঁটলিপিতে বাংলা ও ইংরেজিতে প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন গতি যথাক্রমে ৪৫ ও ৭০ শব্দ হতে হবে। কম্পিউটার টাইপে বাংলা ও ইংরেজিতে প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন গতি যথাক্রমে ২৫ ও ৩০ শব্দ হতে হবে।

বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।

৪. পদের নাম ও সংখ্যা: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক ১৩টি, (গ্রেড-১৬)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমানের পাস। কম্পিউটার টাইপে বাংলা ও ইংরেজিতে প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন গতি যথাক্রমে ২০ ও ২০ শব্দ হতে হবে।

বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

৫. পদের নাম ও সংখ্যা: গাড়িচালক ১টি, (গ্রেড-১৬)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমানের পাস। হালকা গাড়ি চালনার বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে।

বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

৬. পদের নাম ও সংখ্যা: নোটিশ সার্ভার ৪টি, (গ্রেড-২০)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমানের পাস।

বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

৭. পদের নাম ও সংখ্যা: অফিস সহায়ক ৯টি, (গ্রেড-২০)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমানের পাস।

বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

বয়সসীমা: ৩১ জুলাই ২০২৬ তারিখে প্রার্থীর বয়স ১৮ থেকে ৩২ বছর হতে হবে।

আবেদন ফি: ১ থেকে ৫ নম্বর পদের জন্য আবেদন ফি টেলিটক সার্ভিস চার্জসহ মোট ১১২ টাকা। ৬ ও ৭ নম্বর পদের আবদেন ফি টেলিটক সার্ভিস চার্জসহ মোট ৫৬ টাকা।

আবেদনের নিয়ম: পরীক্ষায় অংশ নিতে ইচ্ছুক প্রার্থীরা লিংকে গিয়ে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬, বিকেল ৫টা।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

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