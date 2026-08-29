চট্টগ্রামে কর কমিশনারের কার্যালয়ে ৪২ জনের চাকরি

কর কমিশনারের কার্যালয়ে কর অঞ্চল-২ চট্টগ্রামে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ১৩ থেকে ২০তম গ্রেডের ৭ ক্যাটাগরিতে ৪২ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদন শুরু হয়েছে ২৭ আগস্ট; চলবে ১৮ সেপ্টেম্বর বিকেল ৫টা পর্যন্ত। চট্টগ্রাম ও বান্দরবান জেলার স্থায়ী বাসিন্দাদের কাছ থেকে অনলাইনে আবেদন আহ্বান করা হয়েছে।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক বা সমমানের পাস। কম্পিউটার টাইপে বাংলা ও ইংরেজিতে প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন গতি যথাক্রমে ২৫ ও ৩০ শব্দসহ স্ট্যান্ডার্ড অ্যাপটিটিউড টেস্টে উত্তীর্ণ হতে হবে।
বেতন স্কেল: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের পাস। কম্পিউটার টাইপে বাংলা ও ইংরেজিতে প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন গতি যথাক্রমে ২৫ ও ৩০ শব্দ হতে হবে।
বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের পাস। সাঁটলিপিতে বাংলা ও ইংরেজিতে প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন গতি যথাক্রমে ৪৫ ও ৭০ শব্দ হতে হবে। কম্পিউটার টাইপে বাংলা ও ইংরেজিতে প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন গতি যথাক্রমে ২৫ ও ৩০ শব্দ হতে হবে।
বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমানের পাস। কম্পিউটার টাইপে বাংলা ও ইংরেজিতে প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন গতি যথাক্রমে ২০ ও ২০ শব্দ হতে হবে।
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমানের পাস। হালকা গাড়ি চালনার বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে।
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমানের পাস।
বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমানের পাস।
বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
বয়সসীমা: ৩১ জুলাই ২০২৬ তারিখে প্রার্থীর বয়স ১৮ থেকে ৩২ বছর হতে হবে।
আবেদন ফি: ১ থেকে ৫ নম্বর পদের জন্য আবেদন ফি টেলিটক সার্ভিস চার্জসহ মোট ১১২ টাকা। ৬ ও ৭ নম্বর পদের আবদেন ফি টেলিটক সার্ভিস চার্জসহ মোট ৫৬ টাকা।
আবেদনের নিয়ম: পরীক্ষায় অংশ নিতে ইচ্ছুক প্রার্থীরা লিংকে গিয়ে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬, বিকেল ৫টা।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
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