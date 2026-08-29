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স্টেনোগ্রাফার পদে ব্যবহারিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ

চাকরি ডেস্ক 
স্টেনোগ্রাফার পদে ব্যবহারিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ

চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ও চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে ‘স্টেনোগ্রাফার’ পদে ব্যবহারিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়েছে। বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের (বিজেএসসি) পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দপ্তর থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

গত ১৩ আগস্ট অনুষ্ঠিত ব্যবহারিক পরীক্ষায় ৩৬ জন উত্তীর্ণ হয়েছেন। উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা আগামী ৬ সেপ্টেম্বর বেলা ১১টায় বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত হবে।

মৌখিক পরীক্ষায় প্রার্থীদের অনলাইনে দাখিল করা আবেদনপত্র ও প্রবেশপত্রের রঙিন কপি, সম্প্রতি তোলা দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি, শিক্ষাগত যোগ্যতার মূল সনদ ও ফটোকপি, সাঁটলিপি ও কম্পিউটার প্রশিক্ষণের মূল সনদ ও ফটোকপি এবং জাতীয় পরিচয়পত্রের মূল কপি ও ফটোকপি সঙ্গে আনতে হবে।

এ ছাড়া প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নাগরিকত্ব সনদ, চারিত্রিক সনদ, মুক্তিযোদ্ধা সনদসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিতে হবে।

বিষয়:

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