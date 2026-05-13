প্রিমিয়াম ব্যাংকে আকর্ষণীয় বেতনে চাকরি, কর্মস্থল ঢাকায়

বেসরকারি

চাকরি ডেস্ক 
প্রিমিয়াম ব্যাংকে আকর্ষণীয় বেতনে চাকরি, কর্মস্থল ঢাকায়
বেসরকারি বাণিজ্যিক প্রিমিয়ার ব্যাংক পিএলসি জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের ডিজিটাল মিডিয়া অ্যান্ড ওওএইচ ডিজাইন বিভাগে ‘ভিজ্যুয়াল অ্যান্ড মোশন গ্রাফিকস স্পেশালিস্ট’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। ইতিমধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ১০ জুন, ২০২৬ পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: ভিজ্যুয়াল অ্যান্ড মোশন গ্রাফিকস স্পেশালিস্ট।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: চারুকলা, গ্রাফিক ডিজাইন, মাল্টিমিডিয়া, অ্যানিমেশন বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি।

অন্যান্য যোগ্যতা: গ্রাফিক ডিজাইন, ডিজিটাল কনটেন্ট ডেভেলপমেন্ট, থ্রিডি অ্যানিমেশন, মোশন গ্রাফিকস এবং মাল্টিমিডিয়া প্রোডাকশনে দক্ষতা।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ২ থেকে ৬ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)।

বয়সসীমা: ২৮ থেকে ৪০ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আকর্ষণীয় বেতন প্যাকেজ।

অন্যান্য সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী গ্রুপ ইনস্যুরেন্স কভারেজসহ আকর্ষণীয় বেতন প্যাকেজ। পেশাদার ও বন্ধুত্বপূর্ণ কাজের পরিবেশ এবং ক্যারিয়ারে উন্নতির সুযোগ রয়েছে।

আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ১০ জুন, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

