৪ পদে রূপায়ণ গ্রুপে জনবল নিয়োগ, আবেদন অনলাইনে

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ১৩ মে ২০২৬, ১৪: ৫৯
রূপায়ণ গ্রুপ জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি সেলস বিভাগে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার/ম্যানেজার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। ইতিমধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ১০ জুন পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার/ম্যানেজার।

পদসংখ্যা: চার।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মার্কেটিংয়ে বিবিএ/এমবিএ।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৬ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: শুধু পুরুষ।

বয়সসীমা: ৩০ থেকে ৩৮ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা (উত্তরা ১২ নম্বর সেক্টর)।

বেতন: ৪০,০০০-৬৫,০০০ টাকা (মাসিক)।

অন্যান্য সুবিধা: যাতায়াত ভাতা, মোবাইল বিল, পারফরম্যান্স বোনাস, প্রভিডেন্ট ফান্ড, দুপুরের খাবার সুবিধা, বছরে দুটি উৎসব বোনাস, প্রতিবছর ইনক্রিমেন্ট।

আবেদন যেভাবে: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ১০ জুন, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

