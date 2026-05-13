এসএমসিতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, লাগবে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি

এসএমসি এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ‘কাউন্সেলর-টিবি’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। ইতিমধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ২৩ মে, ২০২৬ পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: কাউন্সেলর-টিবি।
পদসংখ্যা: দুটি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর পাস।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে তিন বছর।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম, অস্থায়ী।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)।
বয়সসীমা: কমপক্ষে ৪০ বছর।
কর্মস্থল: ঢাকা (বনানী)।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৩ মে, ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
