প্রিমিয়ার ব্যাংকে নিয়োগ, স্নাতক পাসেই আবেদন

বেসরকারি প্রিমিয়ার ব্যাংক পিএলসি জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ‘গ্রোথ মার্কেটিং অ্যান্ড ডেটা অ্যানালিটিকস স্পেশালিস্ট’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। ইতিমধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ৭ জুন।
পদের নাম: গ্রোথ মার্কেটিং অ্যান্ড ডেটা অ্যানালিটিকস স্পেশালিস্ট
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: সিএসই/এসডব্লিউই/আইটি, পরিসংখ্যান, এমআইএস, এআইএস, মার্কেটিং, ব্যবসায় প্রশাসন, গণযোগাযোগ, মিডিয়া স্টাডিজ, অর্থনীতি বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি পাস।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ২ থেকে ৬ বছর।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম
কর্মক্ষেত্র: অফিসে
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩২ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা
বেতন: আকর্ষণীয়।
অন্যান্য সুবিধা: পেশাদার এবং বন্ধুত্বপূর্ণ কাজের পরিবেশ। দ্রুত ক্যারিয়ার অগ্রগতি এবং নেতৃত্ব বিকাশের সুযোগ।
আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ৭ জুন ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
