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৫ পদে বিক্রয় ডটকমে নিয়োগ, আবেদন অনলাইনে

চাকরি ডেস্ক 
৫ পদে বিক্রয় ডটকমে নিয়োগ, আবেদন অনলাইনে

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বিক্রয় ডটকমের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান বিক্রয় মার্কেটপ্লেস লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট টেরিটরি সেলস ম্যানেজার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে, চলবে ১১ নভেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট টেরিটরি সেলস ম্যানেজার।

পদসংখ্যা: পাঁচটি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক পাস।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে এক বছর।

চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক।

প্রার্থীর ধরন: পুরুষ।

কর্মক্ষেত্র: অফিস।

বয়স: কমপক্ষে ২২ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

অন্যান্য সুবিধা: যাতায়াত খরচ, মোবাইল বিল, কর্মক্ষমতা বোনাস, বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট ও উৎসব বোনাস দেওয়া হবে।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ১১ নভেম্বর, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম।

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