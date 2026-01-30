Ajker Patrika
বেসরকারি

বিনোদন বিভাগে কর্মী নেবে আজকের পত্রিকা, চলছে আবেদন

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ৩০ জানুয়ারি ২০২৬, ১২: ৫৩
বিনোদন বিভাগে কর্মী নেবে আজকের পত্রিকা, চলছে আবেদন

জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আজকের পত্রিকা। প্রতিষ্ঠানটির বিনোদন বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেবে। ২৭ জানুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ঠিকানায় আবেদনপত্র পাঠাতে পারবেন।

পদের নাম: সহ-সম্পাদক, (বিনোদন)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ন্যূনতম স্নাতক ডিগ্রি।

অন্যান্য যোগ্যত: ভালো অনুবাদ জানতে হবে নিউজ ও রিপোর্টিং লেখায় দক্ষ হতে হবে। এমএস ওয়ার্ডে কম্পোজ জানতে হবে।

অভিজ্ঞতা: এমএস ওয়ার্ডে কম্পোজ জানতে হবে। ফটোশপ, কোয়ার্ক পেজ সম্পর্কে ধারণা থাকলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী–পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: বনশ্রী, ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ–সুবিধা: অর্ধেক ভর্তুকিসহ দুপুরের খাবারের সুবিধা, বার্ষিক বেতন পর্যালোচনা, বছরে দুটি উৎসব ভাতা, হলিডে ডিউটি অ্যালাউন্স, পলিসি অনুযায়ী অর্জিত ছুটি নগদীকরণ, লেটনাইট ড্রপ ফ্যাসিলিটিজসহ প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা [email protected] এই ই-মেইলে অথবা ‘মানবসাম্পদ বিভাগ আজকের পত্রিকা, হাউস ৮, রোড ২, ব্লক সি, বনশ্রী, রামপুরা, ঢাকা ১২১৯) ’ এই ঠিকানায় সিভি পাঠাতে পারেন। আবেদন করার সময় অবশ্যই পদের নাম উল্লেখ করবেন।

আবেদনের শেষ তারিখ: ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

বিষয়:

নিয়োগআজকের পত্রিকাচাকরির খবরচাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ইমরান খান কি অন্ধ হয়ে যাচ্ছেন

ইমরান খান কি অন্ধ হয়ে যাচ্ছেন

ইরানে মার্কিন হামলার ৭ সম্ভাব্য পরিণতি

ইরানে মার্কিন হামলার ৭ সম্ভাব্য পরিণতি

তৃতীয় দফায় বাড়ল আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময়

তৃতীয় দফায় বাড়ল আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময়

দ্বন্দ্ব ভুলে ধানের শীষের মঞ্চে তারেক

দ্বন্দ্ব ভুলে ধানের শীষের মঞ্চে তারেক

অজিত পাওয়ারকে বহনকারী বিমান বিধ্বস্তের আগে ‘রহস্যজনক নীরবতা’

অজিত পাওয়ারকে বহনকারী বিমান বিধ্বস্তের আগে ‘রহস্যজনক নীরবতা’

সম্পর্কিত

বিনোদন বিভাগে কর্মী নেবে আজকের পত্রিকা, চলছে আবেদন

বিনোদন বিভাগে কর্মী নেবে আজকের পত্রিকা, চলছে আবেদন

কর্মী নেবে সাউথইস্ট ব্যাংক, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ

কর্মী নেবে সাউথইস্ট ব্যাংক, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ

অফিসার পদে নিয়োগ দেবে ডিবিএল গ্রুপ, কর্মস্থল গাজীপুর

অফিসার পদে নিয়োগ দেবে ডিবিএল গ্রুপ, কর্মস্থল গাজীপুর

১৫ কর্মী নেবে নিটল-নিলয় গ্রুপ, আবেদন অনলাইনে

১৫ কর্মী নেবে নিটল-নিলয় গ্রুপ, আবেদন অনলাইনে