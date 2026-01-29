Ajker Patrika
ব্যাংক

কর্মী নেবে সাউথইস্ট ব্যাংক, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
কর্মী নেবে সাউথইস্ট ব্যাংক, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকটির জেনারেল অডিট বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। ২৬ জানুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। অভিজ্ঞতা ছাড়াও আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: ট্রেইনি জুনিয়র অফিসার, (জেনারেল অডিট)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

অন্যান্য যোগ্যতা: কমপক্ষে সিএ কোর্স সম্পূর্ণ সার্টিফিকেট থাকতে হবে। তবে অভিজ্ঞতা ছাড়াও আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: নির্ধারিত নয়।

কর্মস্থল: যেকোনো স্থানে।

বেতন: ৪০,০০০–৪৫,০০০ হাজার টাকা (মাসিক)। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

বিষয়:

চাকরির খবরচাকরিনির্বাচিত চাকরিব্যাংক চাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

দ্বন্দ্ব ভুলে ধানের শীষের মঞ্চে তারেক

দ্বন্দ্ব ভুলে ধানের শীষের মঞ্চে তারেক

অজিত পাওয়ারকে বহনকারী বিমান বিধ্বস্তের আগে ‘রহস্যজনক নীরবতা’

অজিত পাওয়ারকে বহনকারী বিমান বিধ্বস্তের আগে ‘রহস্যজনক নীরবতা’

এবার রাউজানে গভীর নলকূপের গর্তে পড়ে গেল ৫ বছরের শিশু

এবার রাউজানে গভীর নলকূপের গর্তে পড়ে গেল ৫ বছরের শিশু

আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময় আরেক দফা বাড়ছে

আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময় আরেক দফা বাড়ছে

মায়ের চেষ্টা ব্যর্থ করে হিমায়িত পুকুরে তিন ভাইয়ের মর্মান্তিক মৃত্যু

মায়ের চেষ্টা ব্যর্থ করে হিমায়িত পুকুরে তিন ভাইয়ের মর্মান্তিক মৃত্যু

সম্পর্কিত

কর্মী নেবে সাউথইস্ট ব্যাংক, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ

কর্মী নেবে সাউথইস্ট ব্যাংক, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ

অফিসার পদে নিয়োগ দেবে ডিবিএল গ্রুপ, কর্মস্থল গাজীপুর

অফিসার পদে নিয়োগ দেবে ডিবিএল গ্রুপ, কর্মস্থল গাজীপুর

১৫ কর্মী নেবে নিটল-নিলয় গ্রুপ, আবেদন অনলাইনে

১৫ কর্মী নেবে নিটল-নিলয় গ্রুপ, আবেদন অনলাইনে

গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের ১২ পদের ফল প্রকাশ

গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের ১২ পদের ফল প্রকাশ