অফিসার পদে নিয়োগ দেবে ডিবিএল গ্রুপ, কর্মস্থল গাজীপুর

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বহুজাতিক শিল্পপ্রতিষ্ঠান ডিবিএল গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘সিনিয়র অফিসার/অফিসার’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৭ জানুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: সিনিয়র অফিসার/অফিসার, (স্টোর)।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর অথবা স্নাতক ডিগ্রি।
অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট কাজে প্রার্থীদের ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: ফুল টাইম।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।
বয়সসীমা: নির্ধারিত নয়।
কর্মস্থল: গাজীপুর।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদনের পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
