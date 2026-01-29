Ajker Patrika
বেসরকারি

অফিসার পদে নিয়োগ দেবে ডিবিএল গ্রুপ, কর্মস্থল গাজীপুর

চাকরি ডেস্ক 
অফিসার পদে নিয়োগ দেবে ডিবিএল গ্রুপ, কর্মস্থল গাজীপুর
প্রতীকী ছবি

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বহুজাতিক শিল্পপ্রতিষ্ঠান ডিবিএল গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘সিনিয়র অফিসার/অফিসার’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৭ জানুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: সিনিয়র অফিসার/অফিসার, (স্টোর)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর অথবা স্নাতক ডিগ্রি।

অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট কাজে প্রার্থীদের ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: ফুল টাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।

বয়সসীমা: নির্ধারিত নয়।

কর্মস্থল: গাজীপুর।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদনের পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

বিষয়:

চাকরির খবরবেসরকারি চাকরিচাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

দ্বন্দ্ব ভুলে ধানের শীষের মঞ্চে তারেক

দ্বন্দ্ব ভুলে ধানের শীষের মঞ্চে তারেক

অজিত পাওয়ারকে বহনকারী বিমান বিধ্বস্তের আগে ‘রহস্যজনক নীরবতা’

অজিত পাওয়ারকে বহনকারী বিমান বিধ্বস্তের আগে ‘রহস্যজনক নীরবতা’

এবার রাউজানে গভীর নলকূপের গর্তে পড়ে গেল ৫ বছরের শিশু

এবার রাউজানে গভীর নলকূপের গর্তে পড়ে গেল ৫ বছরের শিশু

আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময় আরেক দফা বাড়ছে

আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময় আরেক দফা বাড়ছে

মায়ের চেষ্টা ব্যর্থ করে হিমায়িত পুকুরে তিন ভাইয়ের মর্মান্তিক মৃত্যু

মায়ের চেষ্টা ব্যর্থ করে হিমায়িত পুকুরে তিন ভাইয়ের মর্মান্তিক মৃত্যু

সম্পর্কিত

অফিসার পদে নিয়োগ দেবে ডিবিএল গ্রুপ, কর্মস্থল গাজীপুর

অফিসার পদে নিয়োগ দেবে ডিবিএল গ্রুপ, কর্মস্থল গাজীপুর

১৫ কর্মী নেবে নিটল-নিলয় গ্রুপ, আবেদন অনলাইনে

১৫ কর্মী নেবে নিটল-নিলয় গ্রুপ, আবেদন অনলাইনে

গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের ১২ পদের ফল প্রকাশ

গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের ১২ পদের ফল প্রকাশ

পিআর পেশাজীবীদের যেসব দক্ষতা থাকা জরুরি

পিআর পেশাজীবীদের যেসব দক্ষতা থাকা জরুরি