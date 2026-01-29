গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের ১২ পদের ফল প্রকাশ

গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের ১৩-১৬ গ্রেডভুক্ত ১২ ক্যাটাগরির পদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে মোট ৫৭৫ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। অধিদপ্তরের প্রিন্সিপাল লাইব্রেরিয়ান (উপপরিচালক) ও বিভাগীয় নির্বাচন কমিটির সদস্যসচিব এ এইচ এম কামরুজ্জামান স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর উল্লেখ রয়েছে।
পদগুলো হলো কম্পিউটার অপারেটর, টেকনিক্যাল সহকারী (ক্যাটালগার), সাঁটলিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর, পাঠকক্ষ সহকারী, রেফারেন্স অ্যাসিস্ট্যান্ট, হিসাবরক্ষক, লাইব্রেরি অ্যাসিস্ট্যান্ট, লাইব্রেরি সহকারী, ডেটা এন্ট্রি অপারেটর, অ্যাকাউন্টস অ্যাসিস্ট্যান্ট, ক্যাশিয়ার, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ২৪ জানুয়ারি সকাল ১০টা থেকে সাড়ে ১১টা পর্যন্ত মোট (ড্রাইভার ছাড়া) ৭৭টি শূন্য পদে নিয়োগের লক্ষ্যে মোট ৯০ মিনিটব্যাপী ১২ ক্যাটাগরির পদের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।
লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা ব্যবহারিক বা মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নেবেন। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদেরকে মৌখিক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ব্যবহারিক) পরীক্ষার স্থান, তারিখ ও সময় সংশ্লিষ্ট মোবাইল নম্বরে এসএমএসের মাধ্যমে এবং গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে জানিয়ে দেওয়া হবে।
