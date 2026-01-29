Ajker Patrika
সরকারি

গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের ১২ পদের ফল প্রকাশ

চাকরি ডেস্ক 
গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের ১২ পদের ফল প্রকাশ
প্রতীকী ছবি

গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের ১৩-১৬ গ্রেডভুক্ত ১২ ক্যাটাগরির পদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে মোট ৫৭৫ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। অধিদপ্তরের প্রিন্সিপাল লাইব্রেরিয়ান (উপপরিচালক) ও বিভাগীয় নির্বাচন কমিটির সদস্যসচিব এ এইচ এম কামরুজ্জামান স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর উল্লেখ রয়েছে।

পদগুলো হলো কম্পিউটার অপারেটর, টেকনিক্যাল সহকারী (ক্যাটালগার), সাঁটলিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর, পাঠকক্ষ সহকারী, রেফারেন্স অ্যাসিস্ট্যান্ট, হিসাবরক্ষক, লাইব্রেরি অ্যাসিস্ট্যান্ট, লাইব্রেরি সহকারী, ডেটা এন্ট্রি অপারেটর, অ্যাকাউন্টস অ্যাসিস্ট্যান্ট, ক্যাশিয়ার, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ২৪ জানুয়ারি সকাল ১০টা থেকে সাড়ে ১১টা পর্যন্ত মোট (ড্রাইভার ছাড়া) ৭৭টি শূন্য পদে নিয়োগের লক্ষ্যে মোট ৯০ মিনিটব্যাপী ১২ ক্যাটাগরির পদের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা ব্যবহারিক বা মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নেবেন। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদেরকে মৌখিক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ব্যবহারিক) পরীক্ষার স্থান, তারিখ ও সময় সংশ্লিষ্ট মোবাইল নম্বরে এসএমএসের মাধ্যমে এবং গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে জানিয়ে দেওয়া হবে।

বিষয়:

চাকরির খবরসরকারি চাকরিচাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

দ্বন্দ্ব ভুলে ধানের শীষের মঞ্চে তারেক

দ্বন্দ্ব ভুলে ধানের শীষের মঞ্চে তারেক

অজিত পাওয়ারকে বহনকারী বিমান বিধ্বস্তের আগে ‘রহস্যজনক নীরবতা’

অজিত পাওয়ারকে বহনকারী বিমান বিধ্বস্তের আগে ‘রহস্যজনক নীরবতা’

এবার রাউজানে গভীর নলকূপের গর্তে পড়ে গেল ৫ বছরের শিশু

এবার রাউজানে গভীর নলকূপের গর্তে পড়ে গেল ৫ বছরের শিশু

আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময় আরেক দফা বাড়ছে

আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময় আরেক দফা বাড়ছে

মায়ের চেষ্টা ব্যর্থ করে হিমায়িত পুকুরে তিন ভাইয়ের মর্মান্তিক মৃত্যু

মায়ের চেষ্টা ব্যর্থ করে হিমায়িত পুকুরে তিন ভাইয়ের মর্মান্তিক মৃত্যু

সম্পর্কিত

অফিসার পদে নিয়োগ দেবে ডিবিএল গ্রুপ, কর্মস্থল গাজীপুর

অফিসার পদে নিয়োগ দেবে ডিবিএল গ্রুপ, কর্মস্থল গাজীপুর

১৫ কর্মী নেবে নিটল-নিলয় গ্রুপ, আবেদন অনলাইনে

১৫ কর্মী নেবে নিটল-নিলয় গ্রুপ, আবেদন অনলাইনে

গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের ১২ পদের ফল প্রকাশ

গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের ১২ পদের ফল প্রকাশ

পিআর পেশাজীবীদের যেসব দক্ষতা থাকা জরুরি

পিআর পেশাজীবীদের যেসব দক্ষতা থাকা জরুরি