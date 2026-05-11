প্রাণ গ্রুপে চাকরি, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

আপডেট : ১১ মে ২০২৬, ১৭: ৪০
শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রাণ গ্রুপ জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের সেলস অটোমেশন বিভাগ ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। ইতিমধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ৯ জুন, ২০২৬ পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার।

পদসংখ্যা: ১০ জন।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ব্যবসায় প্রশাসনে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর, ব্যাচেলর অব সায়েন্সে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাস।

অন্যান্য যোগ্যতা: সেলস অটোমেশন, সিআরএম (CRM), সেলস অপারেশনস, এমআইএস (MIS) এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলিতে ভালো জ্ঞান।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৩ থেকে ৫ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)।

বয়সসীমা: ২৫ থেকে ৩৫ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা (বাড্ডা)।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা: মোবাইল বিল, ভ্রমণ ভাতা, প্রভিডেন্ট ফান্ড, পারফরম্যান্স বোনাস, দুপুরের খাবার সুবিধা, প্রতিবছর ইনক্রিমেন্ট, বছরে দুটি উৎসব বোনাস।

আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ৯ জুন, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

