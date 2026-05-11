প্রাণ গ্রুপে চাকরি, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রাণ গ্রুপ জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের সেলস অটোমেশন বিভাগ ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। ইতিমধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ৯ জুন, ২০২৬ পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার।
পদসংখ্যা: ১০ জন।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ব্যবসায় প্রশাসনে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর, ব্যাচেলর অব সায়েন্সে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাস।
অন্যান্য যোগ্যতা: সেলস অটোমেশন, সিআরএম (CRM), সেলস অপারেশনস, এমআইএস (MIS) এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলিতে ভালো জ্ঞান।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৩ থেকে ৫ বছর।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)।
বয়সসীমা: ২৫ থেকে ৩৫ বছর।
কর্মস্থল: ঢাকা (বাড্ডা)।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা: মোবাইল বিল, ভ্রমণ ভাতা, প্রভিডেন্ট ফান্ড, পারফরম্যান্স বোনাস, দুপুরের খাবার সুবিধা, প্রতিবছর ইনক্রিমেন্ট, বছরে দুটি উৎসব বোনাস।
আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ৯ জুন, ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
