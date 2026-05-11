এসিআই মোটরসে চাকরি, কর্মস্থল ঢাকা

এসিআই মোটরস লিমিটেড জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি স্পেশাল প্রজেক্টস বিভাগে ‘ম্যানেজার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। ইতিমধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ১৮ মে ২০২৬ পর্যন্ত।
পদের নাম: ম্যানেজার
পদসংখ্যা: ১টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ব্যবসায় প্রশাসন/আইনে স্নাতক পাস।
অন্যান্য যোগ্যতা: জাপানি ভাষায় লেখা ও কথা বলা জানতে হবে।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৫ থেকে ১০ বছর।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: শুধু পুরুষ।
বয়সসীমা: কমপক্ষে ২৮ থেকে ৩৮ বছর।
কর্মস্থল: ঢাকা।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত তথ্য দেখতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৮ মে, ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
