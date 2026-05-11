আবুল খায়ের গ্রুপে চাকরি, লাগবে না অভিজ্ঞতা

শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান আবুল খায়ের গ্রুপে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি ‘ট্রেড মার্কেটিং অফিসার (টিএমও)’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। ইতিমধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ২২ মে, ২০২৬ পর্যন্ত। বয়স ২৪ হলেই রয়েছে আবেদনের সুযোগ। ফ্রেশার প্রার্থীরাও আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: ট্রেড মার্কেটিং অফিসার (টিএমও)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর পাস হতে হবে।

অভিজ্ঞতা: প্রয়োজন নেই। ফ্রেশার প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবে।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)।

বয়সসীমা: কমপক্ষে ২৪ থেকে ৩২ বছর পর্যন্ত।

কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।

বেতন: ৪৫,০০০ টাকা।

অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা: যাতায়াত, দৈনিক ভাতা এবং অন্যান্য সুবিধা কোম্পানির নীতি অনুযায়ী দেওয়া হবে।

আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ২২ মে, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

