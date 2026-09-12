Ajker Patrika
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বেসরকারি

আকর্ষণীয় বেতন প্রিমিয়ার ব্যাংকে চাকরি, আবেদন অনলাইনে

চাকরি ডেস্ক 
আকর্ষণীয় বেতন প্রিমিয়ার ব্যাংকে চাকরি, আবেদন অনলাইনে
প্রতীকী ছবি

দ্য প্রিমিয়ার ব্যাংক পিএলসি জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘হেড অব সিআরএম ডিভিশন (ইভিপি/এসইভিপি)’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে, চলবে ১০ অক্টোবর, ২০২৬ পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: হেড অব সিআরএম ডিভিশন (ইভিপি/এসইভিপি)।

পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি পাস।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ১৫ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।

কর্মক্ষেত্র: অফিস।

বয়স: সর্বোচ্চ ৫৮ বছর।

কর্মী নেবে এসিআই, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগকর্মী নেবে এসিআই, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আকর্ষণীয় বেতন প্যাকেজ।

আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ১০ অক্টোবর, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম।

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বিষয়:

বিজ্ঞপ্তিনিয়োগব্যাংক চাকরি
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